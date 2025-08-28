Как "Галя Балувана" в Глухове заработала 10 млн гривен за один год

Город Глухов в Сумской области находится почти под ежедневными обстрелами вражеской авиации и артиллерии, многие жители уехали в поисках более безопасного места жительства. Поэтому местный предприниматель Денис Дзекелев, в прошлом году открывший производство полуфабрикатов и магазин под брендом "Галя Балувана", совсем не ожидал столь стремительного развития бизнеса. Но, оседлав волну, в течение года открыл еще два магазина.

Денис, расскажите, как все начиналось?

— Мы с партнерами два года назад открыли в Глухове кафе-бар "Бруклин". Этот проект оказался удачным и решил вложить полученные прибыли в новую бизнес-идею. Мы занимались расширением кафе. Идея производства полуфабрикатов возникла случайно.

Почему именно "Галя Балувана"?

— Мой партнер по "Бруклину" Сергей Вернигоров был по делам в городе Конотоп и посетил знакомого, который начал заниматься производством полуфабрикатов под этим брендом. Он буквально "заразил" его своим примером. И мы решили рискнуть.

То есть вы действовали быстро?

— Да, прошло совсем немного времени, и я уже был в Луцке, где приобрел франшизу "Гали Балуваной". Оказалось, что собственных средств для этого не хватит, поэтому пришлось оформить в Ощадбанке кредит. Условия кредитования меня устраивали, мы сотрудничали с этим банком и раньше. Дело оказалось настолько прибыльным, что объем оборотных средств превысил 10 млн гривен быстрее, чем за год.

И сколько уже работает ваше производство?

— В конце мая мы отпраздновали годовщину "Гали Балуваной" в Глухове. Кажется, это незначительный срок, но в нашем городе сегодня можно считать достижением, ведь из-за непосредственной близости границы как уже существующие, так и новые предприятия не всегда выдерживают давление обстоятельств. А мы не только выстояли, но и расширились.

Что сейчас представляет собой ваше предприятие?

— Производство, а рядом с ним и магазин, находится в центре Глухова. Уже в этом году мы открыли второй магазин "Гали Балуваной" в своем городе, а также еще один – в соседней Шостке.

Но покупка франшизы "Гали Балуваной" означает выполнение определенных обязательств с вашей стороны?

— У нас много прав, но существует и целый ряд обязательств. Мы не ограничены в выборе поставщиков сырья для производства, имеем право расширять его по своему усмотрению. В то же время, мы не можем изменять логотип нашей продукции, корпоративные цвета в оформлении заведений. Безусловно, мы следуем стандартам качества продукции, платим роялти за использование франшиз. Владельцы бренда для упрощения условий нашей работы создали группы в социальных сетях, где мы обмениваемся опытом, получаем ответы на важные вопросы, знакомимся с ассортиментом продукции владельца бренда.

Стандарты качества и оформление заведений диктует франшиза

Как вы формируете ассортимент и добавляете новые блюда в меню?

— По условиям франшизы мы можем добавлять только те блюда, которые есть в ассортименте владельца бренда "Галя Балувана". Их действительно большое количество, увеличивающееся регулярно. То есть мы можем выбрать то, что считаем интересным и экономически целесообразным для введения в ассортимент нашего производства. После определения новых рецептов повара на производстве их производят и начинается одна из самых интересных частей – дегустация. Я сам пробую все новые блюда и определяю, будем ли мы в дальнейшем добавлять их в ассортимент. И это довольно сложные вопросы, ведь нужно руководствоваться, скажем так, далеко не только своим вкусом.

Как контролируется качество продукции на предприятии?

— Все сырье мы ежедневно закупаем у производителей или у официальных поставщиков, осуществляющих контроль качества продукции. Почти не храним сырье, оно сразу идет на производство. А для готовой продукции мы приобрели большое количество холодильного оборудования.

Как реализуете продукцию?

— По условиям франшизы можем реализовывать продукцию собственного производства только в своих магазинах "Галя Балувана". Поэтому мы не поставляем полуфабрикаты в какие-либо другие торговые заведения или места общественного питания.

Кто ваши основные покупатели?

— Подавляющее большинство наших покупателей – это жители нашего города, как говорится, рядовые граждане. У меня есть представление о том, сколько и какой продукции нужно вскоре. Спрос формирует многие критерии, один из которых – сезонность. Летом съедят больше лавашей, а зимой – больше вареников. Глухов всегда был студенческим городом, но сначала коронавирус, а затем полномасштабное российское вторжение внесли свои коррективы. Молодые в городе стало гораздо меньше, а именно студенты могли стать нашими основными покупателями. Впрочем, продукцию с готовностью покупают и внутренне перемещенные лица, и пенсионеры, и наши защитники.

Я понимаю, что вам трудно спрогнозировать количество покупателей и необходимые объемы продукции?

— Видите ли, мы живем в пограничном городе, и сегодня здесь вообще сложно строить долговременные планы. Когда открывали заведение, рассчитывали на покупателей определенных категорий и наши надежды частично оправдались. Но миграционные потоки в городе и общине стали обыденным явлением, так что трудно сказать, кто будет составлять подавляющее большинство покупателей через два-три месяца.

Ассортимент также диктует франшиза, но он постоянно расширяется

Как вы продвигаете свой товар на рынке? Используете рекламу?

— Наиболее распространенной рекламой в Глухове остается так называемое "сарафанное радио". Конечно, мы используем соцсети. Когда, например, появились в продаже лаваши с разными начинками, их рекламировали сами покупатели. Этот товар действительно бюджетный, поэтому приходится постоянно увеличивать объемы производства. Была смешная ситуация, когда мне звонит по телефону знакомая и спрашивает: "Что там у вас за лаваши появились? Потому что подростки со двора каждое утро бегают в "Гальку" за лавашами, пока не разобрали".

То есть выходит так, что ваша продукция сама себя рекламирует?

— Нет, так утверждать было бы самоуверенно. Я могу сказать, что сейчас мы не нуждаемся в глобальной рекламе. Но времена меняются, и в планах расширения рекламного воздействия на возможных покупателей.

Есть ли у Глухова у вас конкуренция?

— Мы ее практически не ощущаем. Заняли свою нишу в ценовом и качественном сегменте, к тому же у нас расширен ассортимент, гибкие подходы. Я не вижу прямых конкурентов пока.

Какие вызовы вам приходится преодолевать при ведении бизнеса?

— Становится тяжело контролировать спрос и предложение, ведь в населенных пунктах приграничья постоянно меняется состав населения: часть людей уезжает, в то же время прибывают переселенцы с более опасных территорий Украины. Эти колебания влияют как на вкусы и предпочтения населения, так и его платежеспособность. Та позиция, которая имела большой спрос, может оказаться непопулярной – и наоборот. Надо быть гибким, следить за ситуацией на рынке полуфабрикатов.

Сегодня мы можем наблюдать инфляционные процессы, цены при закупке сырья постоянно повышаются. Нашей задачей является ведение оптимальной ценовой политики, но таким образом, чтобы не страдало качество продукции.

Как влияет война прямо на ваш бизнес?

— Кроме рисков, сопровождающих всех жителей приграничных территорий, проблемы с электроэнергией являются препятствием для ведения бизнеса, а ее отключения в Глухове предусмотрены не только графиками, но и нападениями врага на электросети. Стоимость генератора, который может питать производственные мощности во время блекаутов, составляет около 700 тыс. грн. Такая сумма достаточно значительна сегодня, поэтому при отключении света производство вынуждено приостанавливаться.

Возникают проблемы с логистикой. Мы сразу были настроены покупать сырье именно у местных поставщиков, ведь перевозки из областного центра по трассе "Сумы-Глухов" остаются опасными, а пути объезда занимают время почти вдвое больше, чем на обычную дорогу. Переход на поставщиков из Киева и других городов Украины повышает себестоимость продукции, большинство логистических сложностей которой касается именно поставок для производства. Кое-где во время воздушной тревоги или атак FPV-дронов сложно и опасно довозить готовую продукцию в магазин в другом конце города, а также в соседнюю Шостку.