"Балувана Галя" та "Галя Балувана", "Київський торт" та торт "Київський": як бізнесу зареєструвати назву і не отримати мільйонні штрафи

Спори через схожість торговельних марок — одна з найпоширеніших категорій справ у сфері інтелектуальної власності. Намагаючись обійти відомі бренди, підприємці часто вдаються до словесних маніпуляцій: переставляють слова місцями (як у конфлікті між ресторанною мережею "Балувана Галя" та франшизою напівфабрикатів "Галя Балувана"), змінюють прикметник (як із тортами "Золотий ключик" та "Казковий ключик") або міняють склади в слові, як у судовій битві навколо ліків "Нормовен" і "Венорм". Проте для судів та Антимонопольного комітету такі "патентні дзеркала" зазвичай закінчуються конфіскацією товару, скасуванням свідоцтв і багатомільйонними санкціями.

Видання Dіlo разом із юристами та фахівцями з інтелектуальної власності з'ясовувало, де проходить межа між законним брендом і плагіатом та як правильно зареєструвати власну назву, щоб не отримати судовий позов.

Чому перестановка слів не робить назву новою

Змінити порядок слів, підібрати інший шрифт або зареєструвати марку на суміжний вид діяльності (наприклад, один гравець випускає продукти, а інший відкриває кафе) — найпоширеніші хитрощі на ринку. Проте юристи з інтелектуальної власності одностайні: у суді такий підхід не стає захисним щитом, оскільки експерти оцінюють бренди комплексно — за візуальним виглядом, звучанням та сенсом.

"Сама собою перестановка слів не є достатньою підставою визнати дві торговельні марки різними, — пояснює адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Андрій Литвин. — Закон забороняє реєструвати позначення, тотожні або настільки схожі з раніше зареєстрованими знаками, що їх можна сплутати, якщо йдеться про однакові чи споріднені товари та послуги".

Експерти оцінюють бренди за трьома критеріями: як назва виглядає, як звучить і який має сенс. Проте вирішальним є враження пересічного покупця біля полиці магазину — якщо у нього виникає миттєва асоціація з іншим виробником, це вважається змішуванням брендів.

Партнерка юридичної фірми Asters Юлія Семеній наголошує, що використання кількох однакових слів одразу створює високий ризик позову: "Якщо йдеться про вигадану, оригінальну назву, а інший гравець створює подібну конструкцію — це найімовірніше буде визнано порушенням".

Не рятує бізнес і спроба сховатися за різними номерами класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Якщо товари чи послуги мають спільне призначення та одне коло покупців, закон визнає їх спорідненими.

"Паралельне життя схожих назв можливе лише за умови, що сфери діяльності бізнесів взагалі не перетинаються, або якщо власники уклали офіційну угоду про співіснування", — наголошує Андрій Литвин.

Гучні судові війни: від утилізації тортів до 10 млн грн штрафу

Українська судова практика містить чимало гучних справ, коли спроби зіграти на співзвучності закінчувалися для бізнесу фіаско: арештами партій товару, утилізацією пакування, демонтажем вивісок і мільйонними штрафами.

"Київський торт" проти торту "Київський": Кондитерська корпорація Roshen через Верховний Суд домоглася заборони для дистриб'ютора "Белларія" використовувати назви "Київський торт", торт "Київський" та листя каштана на коробках. Усю готову продукцію та упаковку суд зобов’язав утилізувати. Інший гравець — "Київський БКК" — пішов на мирову угоду та змінив назву й дизайн.

"Золотий ключик" проти "Казкового ключика" : Спроба "Київхліб" випустити торт, співзвучний із відомим брендом, обернулася судовою забороною на використання схожого оформлення та штрафом від АМКУ на 219 тис. грн. Регулятор вказав, що заміна прикметника не змінює суті, адже домінуючим словом для покупця залишається "ключик".

"Корвалол" та "Цитрамон" : Харківська компанія "Здоров’я" програла у Верховному Суді фармгігантам "Фармак" і "Дарниця" за спробу продавати відомі ліки, дописуючи в кінці найменування власної компанії — " Корвалол-Здоров’я" та "Цитрамон-Здоров'я" . Препарати викреслили з держреєстру, прибрали з аптек, а АМКУ оштрафував виробника на понад 10 млн грн.

"Хлібний Дар" проти "Хлібодару" : Багаторічна судова війна із взаємними позовами спалахнула між холдингом Bayadera Group (власником марки "Хлібний Дар") та ЗАТ "Агросервіс 2000", яке випускало горілку "Хлібодар". У результаті Bayadera Group перемогла та домоглася повної заборони на виробництво й продаж напою під співзвучною назвою.

Nemiroff проти MIRONOFF та " Нормовен" проти "Венорму : Верховний Суд захистив права алкогольного бренду Nemiroff від співзвучної марки MIRONOFF через ризик змішування товарів. А в іншій справі суд скасував свідоцтво на препарат "Венорм" і визнав, що проста перестановка складів у назві ліків "Нормовен" не рятує від обману споживача.

Коли дві схожі назви все ж можуть працювати поруч

Утім, навіть коли назви майже однакові, суд може стати на бік відповідача — вирішальними стають візуальне оформлення, концепція та деталі послуг

Битва за зоомагазини LAPKI: У серпні 2026 року Верховний Суд поставив крапку у спорі між двома власниками комбінованих марок зі словом "LAPKI" у сфері зоотоварів. Суд відмовив у скасуванні новішої реєстрації, оскільки логотипи мали абсолютно різне графічне оформлення, створювали різне загальне враження та стосувалися різних послуг у межах одного класу.

"Різдвяний" проти "Різдвяного": " Перша приватна броварня", яка володіла правами на ТМ "Різдвяний", намагалася через суд анулювати свідоцтво на ТМ "Різдвяне" від Carlsberg Ukraine. Але програла в усіх інстанціях, включно з Верховним Судом Суд вирішив, що покупець біля полиці обирає пиво очима, а оригінальна святкова графіка та напис "Львівське Різдвяне" виключають будь-яку плутанину.

Світовий прецедент McDonald’s проти McCurry : У міжнародній практиці малайзійський ресторанчик McCurry у восьмирічній суперечці з McDonald’s відстояв право на частку "Mc-". Федеральний суд Малайзії погодився, що назва розшифровується як Malaysian Chicken Curry, а традиційне індійське карі неможливо сплутати з американським фастфудом.

Щодо спору між мережею ресторанів "Балувана Галя" та всеукраїнською франшизою заморожених напівфабрикатів "Галя Балувана", суперечка лише набирає обертів. Гучний конфлікт брендів уже триває понад два десятиліття і дійшов до багатомільйонних претензій і подання нових заявок на торговельні марки до держреєстру.

Юристи пояснюють: якщо спадкоємці ресторанної мережі "Балувана Галя" доведуть в УКРНОІВІ та судах свій первинний пріоритет на бренд, зв'язок між виробництвом заморозки та закладами харчування, а також порушення домовленостей опонентами, заручниками "дзеркальних ігор" можуть стати сотні франчайзі "Галі Балуваної", яким загрожуватиме демонтаж вивісок і терміновий ребрендинг.

Як зареєструвати ТМ без ризику

Щоб не довелося через кілька років знімати вивіски, знищувати пакування та платити штрафи, процедуру реєстрації бренду варто починати ще до запуску бізнесу. В Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) радять діяти за таким алгоритмом:

Проведіть попередній пошук до подачі заявки. Повна експертиза документів триває понад рік, а перший моніторинг баз фахівці відомства роблять через 1–2 місяці. Аби не втрачати час і гроші, замовте попередній пошук за базами зареєстрованих марок — ця процедура триває 7 робочих днів і одразу покаже, чи не зайнята ваша ідея.

Додайте унікальності, якщо є збіги. Якщо експертиза виявить схожість із чужим брендом, вам не обов'язково відмовлять остаточно. У відомстві радять видозмінити позначення: додати оригінальне графічне зображення або нове слово, яке зробить бренд унікальним і не вводитиме покупців в оману.

Реєструйте марку на всі суміжні напрямки. Якщо сьогодні ви лише випікаєте хліб, але в майбутньому плануєте відкрити кав'ярню під цією ж вивіскою — одразу вказуйте в заявці відповідні класи МКТП (і виробництво, і заклади харчування), щоб цю нішу не зайняли конкуренти.

Збирайте докази реальної роботи. Якщо навколо назви все ж виникне спір, вагомим аргументом на вашу користь стануть докази того, що ви відкрито працюєте під цим брендом уже багато років — згадки в медіа, участь у виставках, каталоги чи договори п’ятирічної давнини.