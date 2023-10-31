Банк «Пивденный» поможет студентам получать практические знания

Практические знания помогают студентам развивать навыки и умения, без которых после окончания образования невозможен карьерный рост и здоровая конкуренция на рынке труда. Так считают в банке «Пивденный», поэтому приняли решение поддержать студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и начали программу долгосрочного сотрудничества, чтобы улучшить качество их подготовки.

В рамках этого сотрудничества банк взял на себя обязательство создать академик-хаб на территории университета. Он будет включать в себя два помещения – лекционный зал и зону для отдыха – и будет функционировать как энергетически независимое пространство.

Эксперты банка будут проводить регулярные лекции и семинары в этом академик-хабе. Они будут включать в себя разбор практических кейсов, которые помогут студентам получить реальный опыт и навыки, необходимые на современном рынке труда.

Как утверждают в банке, эта инициатива поможет повысить знания студентов и сделать их более конкурентоспособными, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на экономику и развитие страны.

Про банк:

«Пивденный» – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. У банка прозрачная структура акционерного капитала – акционеры банка Пивденный Юрий Родин и Марк Беккер имеют доли 41,5% и 21,9% соответственно.

Специализация банка – обслуживание крупного и среднего корпоративного бизнеса. Получить комплексное обслуживание внешнеэкономической деятельности и эффективные решения для управления денежными средствами предприятий могут в банке Пивденный собственники украинских компаний.

Уже 30 лет банк является стабильным и надежным финансовым партнером для частных клиентов и бизнеса. Репутация банка подтверждается наградами и рейтингами.