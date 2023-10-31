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Банк «Південний» допоможе студентам отримувати практичні знання
Практичні знання допомагають студентам розвивати навички та вміння, без яких після закінчення освіти неможливе кар'єрне зростання та здорова конкуренція на ринку праці. Так вважають у банку «Південний», тому ухвалили рішення підтримати студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та розпочали програму довгострокового співробітництва, щоб покращити якість їхньої підготовки.
В рамках цієї співпраці банк взяв на себе зобов'язання створити академік-хаб біля університету. Він включатиме два приміщення – лекційний зал та зону для відпочинку – і функціонуватиме як енергетично незалежний простір.
Експерти банку проводитимуть регулярні лекції та семінари у цьому академік-хабі. Вони включатимуть розбір практичних кейсів, які допоможуть студентам отримати реальний досвід і навички, необхідні на сучасному ринку праці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як стверджують у банку, ця ініціатива допоможе підвищити знання студентів та зробити їх більш конкурентоспроможними, що, у свою чергу, позитивно вплине на економіку та розвиток країни.
Про банк:
«Південний» – один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. У банку прозора структура акціонерного капіталу – акціонери банку Південний Юрій Родін та Марк Беккер мають частки 41,5% та 21,9% відповідно.
Спеціалізація банку – обслуговування великого та середнього корпоративного бізнесу. Отримати комплексне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективні рішення для управління грошовими коштами підприємств можуть у банку Південний власники українських компаній.
Вже 30 років банк є стабільним та надійним фінансовим партнером для приватних клієнтів та бізнесу. Репутація банку підтверджується нагородами та рейтингами.