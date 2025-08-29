Бизнес и образование: как ОККО готовит кадры будущего во время войны

Полномасштабная война существенно изменила рынок труда в Украине. Одна из наиболее негативных тенденций – отток молодежи из страны. Нехватка молодых специалистов уже дает о себе знать, а через несколько лет проблема может стать еще острее. Поэтому рекрутеры, ожидающие студента после выпускного в вузе, опоздали. Дальновидный бизнес должен лелеять свои будущие кадры еще во время учебы, а затем инвестировать в образование молодых украинцев средства, время и ресурсы. В конце концов это инвестиции в собственную конкурентоспособность.

Сеть АЗК ОККО в 2022-2025 годах направила на развитие украинского образования более 65 млн. грн. Компания имеет многоуровневый системный подход к работе со студентами и выпускниками – от карьерных мероприятий и лекций, до экскурсий в центральный офис и структурные подразделения компании и, наконец, до прохождения практики в ОККО с перспективой устроиться на работу.

На контакте с вузами

11 мая 2025 года в центральном офисе ОККО во Львове было многолюдно. 40 студентов и преподавателей кафедры бизнеса и управления Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича знакомились с компанией – узнали об истории, структуре и культуре ОККО. Итог майской встречи – компания и ЧНУ подписали меморандум о сотрудничестве. Это уже традиционный для ОККО формат взаимодействия с высшими учебными заведениями. Партнерство налажено примерно с десятком вузов, круг постоянно расширяется.

Начиналось все с отдельных совместных мероприятий с ведущими университетами Львова, Киева, Ивано-Франковска. Но на определенном этапе обозначился системный формат. Сотрудничество ОККО с вузами в 2024 году – это 18 различных мероприятий в год. Открытые лекции, прямые эфиры, тематические подкасты, карьерные ярмарки и другие мероприятия, часть которых компания организовала самостоятельно.

С экскурсии – на практику

Логичным продолжением этого сотрудничества является стажировка в разных подразделениях ОККО. Студенты с удовольствием пользуются возможностью получить опыт работы в крупном бизнесе еще до выпуска.

Руководитель управления технической поддержки Департамента информационных технологий ОККО Николай Горак в июне-июле 2025 стал наставником двух студентов, которые проходят производственную практику продолжительностью два месяца. Они учатся в ведущих львовских вузах по специальностям Инженерия программного обеспечения и прикладная математика.

«Ребята работают на сервис-деске – принимают обращения от АЗК, нефтебаз, офисов, обрабатывают заявки, также занимаются поддержкой пользователей в офисе. У них все выходит, и им интересно получить практические навыки работы», – отмечает Николай Горак.

Практикантов привлекают и другие направления бизнеса ОККО: юридическое, финансовое, маркетинговое и т.д. К слову, студенты профессиональных училищ также могут проходить производственное обучение, например, в автотранспортном подразделении ОККО.

Учебные заведения со своей стороны заинтересованы в том, чтобы студенты узнавали, как построены рабочие процессы в реальном бизнесе.

«Преподаватель механико-математического факультета ЛНУ им. Франко обратился к нам с тем, чтобы мы рассказали студентам, как построена работа отдела аналитики в ОККО, какие функции, какие задачи. Мы встретились, а потом были еще и практические воркшопы, где мы давали студентам реальные задачи из наших бизнес-процессов, и они их с интересом выполняли», - рассказывает руководитель управления анализа и продаж департамента маркетинга Александр Кухарчук .

Помощь на старте карьеры

Сотрудники HR-департамента ОККО уделяют много времени и экспертизы для поддержки молодых специалистов, которые учатся или закончили вузы и нуждаются в практических подсказках, как найти работу. В частности, присоединились к проведению бесплатных карьерных консультаций для студентов, подготовке тематических подкастов об обучении и развитии, о старте карьеры.

Много полезного молодежь, которая только ищет работу, может найти в онлайн-сообществе «Достойная работа в Украине», которую компания развивает с 2018г. В настоящее время общество представлено на платформах Youtube, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, LinkedIn и совокупно насчитывает более 38 000 подписчиков.

Здесь публикуются вакансии, как от ОККО, так и других проверенных работодателей, статьи и подкасты от HR и карьерных консультантов, интервью с представителями различных профессий: от операторов АЗК, слесарей или фармацевтов до владельцев бизнеса.

В 2024 году в ОККО запустили курс «Рекрутмент с нуля: приобретай профессию рекрутера на ОККО». Он создан для студентов и направлен на ознакомление с современными методами рекрутинга. 300 студентов уже завершили курс. Лучшие выпускники попадают в кадровый резерв компании или сразу получают предложения по трудоустройству. В 2025 году проходит уже третий поток курса, на него зарегистрировались 435 студентов.

Поэтому вполне логично, что уже третий год ОККО входит в число Топ-25 лучших работодателей Украины для молодежи.