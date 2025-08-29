Запланована подія 2

Категорія
Бізнес
Дата публікації
Бізнес та освіта: як ОККО готує кадри майбутнього під час війни

ОККО має системний багаторівневий підхід до роботи зі студентами та випускниками

Повномасштабна війна суттєво змінила ринок праці в Україні. Одна з найбільш негативних тенденцій – відтік молоді з країни. Брак молодих фахівців уже дає про себе знати зараз, а через кілька років проблема може стати ще гострішою. Тож рекрутери, які чекають студента після випускного у виші, спізнилися. Далекоглядний бізнес повинен плекати свої майбутні кадри ще під час навчання, а відтак інвестувати в освіту молодих українців кошти, час  і  ресурси. Зрештою, це інвестиції у власну конкурентоздатність.

Мережа АЗК ОККО у 2022-2025 роках спрямувала на розвиток української освіти понад 65 млн грн. Компанія має системний багаторівневий підхід до роботи зі студентами та випускниками – від кар’єрних заходів та лекцій, до екскурсій в центральний офіс та структурні підрозділи компанії та, зрештою,  до проходження практики в ОККО з перспективою влаштуватися на роботу.

На контакті з вишами

11 травня 2025 року у центральному офісі ОККО у Львові було людно. 40 студентів та викладачів кафедри бізнесу та управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича знайомилися з компанією – дізналися про історію, структуру й культуру ОККО. Підсумок травневої зустрічі – компанія і ЧНУ підписали меморандум про співробітництво. Це вже традиційний для ОККО формат взаємодії з закладами вищої освіти. Партнерство налагоджено приблизно з десятком вишів, коло постійно розширюється.

Починалося все з окремих спільних заходів з провідними університетами Львова, Києва, Івано-Франківська. Але на певному етапі окреслився системний формат. Співробітництво ОККО з вишами в 2024 році – це 18 різних заходів на рік. Відкриті лекції, прямі ефіри, тематичні подкасти, кар’єрні ярмарки та інші заходи, частину з яких компанія організувала самостійно. 

З екскурсії – на практику

Логічним продовженням цієї співпраці є стажування у різних підрозділах ОККО. Студенти із задоволенням користуються можливістю отримати досвід роботи у великому бізнесі ще до випуску. 

Керівник управління технічної підтримки Департаменту інформаційних технологій ОККО Микола Горак в червні-липні 2025 року став наставником двох студентів, які проходять виробничу практику тривалістю два місяці. Вони навчаються у провідних львівських вишах за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення» та «Прикладна математика». 

«Хлопці працюють на сервіс-деску – приймають звернення від АЗК, нафтобаз, офісів, обробляють заявки, також займаються підтримкою користувачів в офісі. У них усе виходить, і їм цікаво отримати практичні навички роботи», – відзначає Микола Горак. 

Фото 2 — Бізнес та освіта: як ОККО готує кадри майбутнього під час війни

Практикантів залучають й інші напрямки бізнесу ОККО: юридичний, фінансовий, маркетинговий тощо. До слова, студенти професійних училищ також мають можливість проходити виробниче навчання , наприклад, в автотранспортному підрозділі ОККО.

Навчальні заклади зі свого боку зацікавлені, щоб студенти дізнавалися, як побудовані робочі процеси в реальному бізнесі.

«Викладач механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Франка звернувся до нас з тим, щоб ми розповіли студентам, як побудована робота відділу аналітики в ОККО, які функції, які завдання. Ми зустрілися, а після були ще й практичні воркшопи, де ми давали студентам реальні завдання з наших бізнес-процесів, і вони їх з цікавістю виконували», - розповідає керівник управління аналізу та продажів департаменту маркетингу Олександр Кухарчук.

Допомога на старті кар’єри

Співробітники HR-департаменту ОККО приділяють багато часу та експертизи для підтримки молодих спеціалістів, що навчаються або закінчили виші і потребують практичних підказок, як знайти роботу. Зокрема, долучилися до проведення безплатних кар’єрних консультацій для студентів, підготовки тематичних подкастів про навчання і розвиток, про старт кар’єри.

Багато корисного молодь, що тільки шукає роботу, може знайти в онлайн-спільноті «Достойна робота в Україні», яку компанія  розвиває з 2018 року. Нині спільнота представлена на платформах Youtube, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, LinkedIn і сукупно налічує понад 38 000 підписників.

Тут публікуються вакансії, як від ОККО, так і від інших перевірених роботодавців, статті та подкасти від HR та кар’єрних консультантів, інтерв’ю з представниками різних професій: від операторів АЗК, слюсарів чи фармацевтів до власників бізнесу. 

Фото 3 — Бізнес та освіта: як ОККО готує кадри майбутнього під час війни

У 2024 році в ОККО запустили курс «Рекрутмент з нуля: здобувай професію рекрутера на ОККО». Він створений для студентів і спрямований на ознайомлення зі сучасними методами рекрутингу. 300 студентів уже завершили курс. Найкращі випускники потрапляють у кадровий резерв компанії або одразу отримують пропозиції щодо працевлаштування. У 2025 році проходить вже третій потік курсу, на нього зареєструвалися 435 студентів.

Тому цілком логічно, що уже третій рік поспіль ОККО входить до числа Топ-25 кращих роботодавці України для молоді.

Роль бізнесу в формуванні кола кваліфікованих спеціалістів в Україні зростає. Партнерство з ВНЗ, залученість експертів компанії в навчальний процес, на нашу думку, це важливо, адже таким чином ринок отримує більш підготовлених до українських реалій спеціалістів. Крім того, це підтримка майбутнього України, а отже наш вклад у розвиток економіки держав

Євгенія Кузьминська
Євгенія Кузьминська HRD ОККО