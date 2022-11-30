Бизнес Терехова работает в Харькове нелегально и ничего не платит в бюджет города, - СМИ

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Крупнейшая в Харькове сеть табачных магазинов "Кисет" принадлежит мэру города Игорю Терехову и не заключила ни одного договора с КП "Современный город" и ничего не платит в бюджет. В это же время по решению мэра в Харькове сносят сотни торговых точек, которые не смогли в условиях войны оплатить полную арендную плату

Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков" в статье "Мэр Терехов и табачная империя "Кисет".

По информации издания, "любопытной деталью при анализе обнародованных последних решений Исполкома городского совета о необходимости сноса более чем 100 киосков стало то, что среди потенциально демонтируемых объектов не было ни одного киоска торговой сети "Кисет".

"Кисет", пишет издание, является "самой большой в Харькове розничной торговой сетью, которая насчитывает более 500 объектов торговли. Основным товаром в магазинах "Кисета" являются сигареты, но уже давно киоски незаметно превратились в минимаркеты площадью более 30 квадратных метров с широким ассортиментом алкоголя, напитков и других продуктов".

По информации КП "Современный город", торговая сеть "Кисет" "не имеет никаких заключенных договоров с коммунальным предприятием и не осуществляет оплату за пользование местами для размещения своих МАФов вообще. Никаких договоров и оплат не было у "Кисета" с КП "Современный город" и в прошлые годы".

"Ежемесячный ущерб городского бюджета от деятельности торговой сети "Кисет" составляет 2 млн грн, это 24 млн грн в год, а за весь период существования профильного коммунального предприятия и необходимости оформления договоров с 2018 года это 96 млн грн. Эта сумма уже не просто внушительная, а прямо космическая. Этих средств хватило бы для финансирования медицинских и социальных программ, закупок и ремонта городского транспорта, расходов ЖКХ и т.д.", - отмечают журналисты.

По информации издание, такое положение "Кисета" объясняется тем, к компании самое непосредственное отношение имеет мэр Игорь Терехов, что известно большинству харьковчан, ведь "на эту тему вышло уже не одно журналистское расследование, в том числе расследование"Bihus.info".

По информации журналистских расследований, одним из четырех бенефициаров ООО "Кисет", согласно данным реестров, является Елена Винник - в прошлом супруга Игоря Терехова.

"Как видим, мэр Харькова, как и многие украинские чиновники и политики, предпочитает регистрировать бизнес на ближайших родственников", - отмечает издание, добавляя, что в истории с Еленой Винник Терехов поступил "даже еще предусмотрительней. В 2014 году он с ней развелся. Тут примечательны два факта. Во-первых, никакого раздела имущества супруги при разводе не проводили, а во-вторых, развод был оформлен в аккурат накануне вступления в силу закона об электронном декларировании, который обязывает чиновников указывать имущество ближайших родственников. Таким образом формально Терехов как бы к "Кисету" больше отношения не имеет, но по факту продолжает контролировать этот бизнес, оформленный на бывшую жену".

"Таким образом во время войны, когда Харьков остро нуждается в любых поступлениях в бюджет, Терехов предпочитает экономить 24 млн грн в год, чтобы тратить эти деньги на личные нужды. Кто же его тронет или проверит, если он сам и должен за этим следить. Терехов не просто использует служебное положение ради личного обогащения, он проявляет высшую степень лицемерия и цинизма, наживаясь на страдающих от войны харьковчанах", - подытоживает издание.

Напомним, недавно в Харькове разразился очередной скандал вокруг МАФов. СМИ обнародовали документы исполкома горсовета о сносе более 100 киосков в городе. Под снос попали те объекты, чьи собственники не смогли оплатить городу аренду за все время войны по еще довоенным расценкам, что вызвало серьезное возмущение бизнеса.