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Бизнес Терехова работает в Харькове нелегально и ничего не платит в бюджет города, - СМИ
Крупнейшая в Харькове сеть табачных магазинов "Кисет" принадлежит мэру города Игорю Терехову и не заключила ни одного договора с КП "Современный город" и ничего не платит в бюджет. В это же время по решению мэра в Харькове сносят сотни торговых точек, которые не смогли в условиях войны оплатить полную арендную плату
Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков" в статье "Мэр Терехов и табачная империя "Кисет".
По информации издания, "любопытной деталью при анализе обнародованных последних решений Исполкома городского совета о необходимости сноса более чем 100 киосков стало то, что среди потенциально демонтируемых объектов не было ни одного киоска торговой сети "Кисет".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Кисет", пишет издание, является "самой большой в Харькове розничной торговой сетью, которая насчитывает более 500 объектов торговли. Основным товаром в магазинах "Кисета" являются сигареты, но уже давно киоски незаметно превратились в минимаркеты площадью более 30 квадратных метров с широким ассортиментом алкоголя, напитков и других продуктов".
По информации КП "Современный город", торговая сеть "Кисет" "не имеет никаких заключенных договоров с коммунальным предприятием и не осуществляет оплату за пользование местами для размещения своих МАФов вообще. Никаких договоров и оплат не было у "Кисета" с КП "Современный город" и в прошлые годы".
"Ежемесячный ущерб городского бюджета от деятельности торговой сети "Кисет" составляет 2 млн грн, это 24 млн грн в год, а за весь период существования профильного коммунального предприятия и необходимости оформления договоров с 2018 года это 96 млн грн. Эта сумма уже не просто внушительная, а прямо космическая. Этих средств хватило бы для финансирования медицинских и социальных программ, закупок и ремонта городского транспорта, расходов ЖКХ и т.д.", - отмечают журналисты.
По информации издание, такое положение "Кисета" объясняется тем, к компании самое непосредственное отношение имеет мэр Игорь Терехов, что известно большинству харьковчан, ведь "на эту тему вышло уже не одно журналистское расследование, в том числе расследование"Bihus.info".
По информации журналистских расследований, одним из четырех бенефициаров ООО "Кисет", согласно данным реестров, является Елена Винник - в прошлом супруга Игоря Терехова.
"Как видим, мэр Харькова, как и многие украинские чиновники и политики, предпочитает регистрировать бизнес на ближайших родственников", - отмечает издание, добавляя, что в истории с Еленой Винник Терехов поступил "даже еще предусмотрительней. В 2014 году он с ней развелся. Тут примечательны два факта. Во-первых, никакого раздела имущества супруги при разводе не проводили, а во-вторых, развод был оформлен в аккурат накануне вступления в силу закона об электронном декларировании, который обязывает чиновников указывать имущество ближайших родственников. Таким образом формально Терехов как бы к "Кисету" больше отношения не имеет, но по факту продолжает контролировать этот бизнес, оформленный на бывшую жену".
"Таким образом во время войны, когда Харьков остро нуждается в любых поступлениях в бюджет, Терехов предпочитает экономить 24 млн грн в год, чтобы тратить эти деньги на личные нужды. Кто же его тронет или проверит, если он сам и должен за этим следить. Терехов не просто использует служебное положение ради личного обогащения, он проявляет высшую степень лицемерия и цинизма, наживаясь на страдающих от войны харьковчанах", - подытоживает издание.
Напомним, недавно в Харькове разразился очередной скандал вокруг МАФов. СМИ обнародовали документы исполкома горсовета о сносе более 100 киосков в городе. Под снос попали те объекты, чьи собственники не смогли оплатить городу аренду за все время войны по еще довоенным расценкам, что вызвало серьезное возмущение бизнеса.