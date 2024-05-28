Более 100 участников, 19 ВУЗов, 2 исследования: "Артериум" провел трехстороннюю конференцию для улучшения качества подготовки будущих специалистов фармотрасли

Украинские фармкомпании ищут ключевых сотрудников в отрасли - фармацевтов, биотехнологов и технологов, работающих над разработкой новых продуктов, их усовершенствованием и качеством, однако опыт "Артериум" свидетельствует о том, что выпускникам вузов все еще не хватает знаний для работы с новейшими технологиями. Требуется полгода и более практического обучения, чтобы соответствовать требованиям открытых вакансий.

"Каждое заведение высшего образования должно идти в ногу со временем, быть носителем и транслятором новых знаний, опыта, тенденций. Поскольку фармацевтическая отрасль динамична и прогрессивна в развитии, бизнес, заинтересованный в кадровом обеспечении, должен заботиться о будущих специалистах еще на этапе их обучения. Мы в "Артериум" уже длительное время работаем со студентами 4-5 курсов профильных вузов, даем внепрограммную информационную основу относительно современных тенденций в технологии, разработке, аналитических методах контроля" - рассказала Юлия Короленко, менеджер по исследованиям и разработкам продуктов ТМ "Артериум"

16 мая в Киеве с участием более сотни участников по инициативе "Артериум" состоялась Трехсторонняя конференция "Бизнес и образование в фармацевтической области. Рецепт эффективного сотрудничества". Как социально ответственный бизнес "Артериум" объединил усилия всех заинтересованных сторон: представителей системы образования, частного бизнеса и студентов и инициировал конференцию для улучшения качества подготовки будущих специалистов.

Фундаментом для конференции и предметом панельных дискуссий стали результаты исследований, которые "Артериум" накануне провел совместно с молодежной общественной организацией "UkrTeenScience". В опросе приняли участие более 600 респондентов – студентов фармацевтических и биотехнологических факультетов. Более 15 процентов респондентов, работающих в фармотрасли, считают, что образовательная программа не отвечает реальным потребностям рынка.

"Разрыв в том, что университетские программы не успевают за реалиями рынка, и университет, а соответственно, и студент, здесь в роли догоняйла" - отзываются студенты. Также отмечают, что учебные заведения нуждаются в модернизации технической базы и переформатировании образовательной программы.

"Об университетском образовании: вопросы к образовательным компонентам, требующим большего осовременивания, изложение теоретического материала, который ближе к реальности наукоемкого бизнеса. Относительно бизнеса, наша молодежь видит, что именно не после получения диплома, а еще до этого студентам необходимо иметь первые практические навыки. Университеты и бизнес должны совместно действовать: создавать дуальные образовательные программы, инвестиционные платформы и быть единым голосом перед государством, чтобы государство также видело эти проблемы и, изменяя нормативы, делало их более реальными, качественными и более прогрессивными" - Владлен Володавчик, Председатель молодежной общественной организации UkrTeenScience.

В условиях современных вызовов сохранить и привлечь человеческий капитал украинскому бизнесу нелегко, отмечает Лариса Онипко, HR-экспертка:

"За последние почти 15 лет количество студентов в Украине уменьшилось примерно вдвое — с 2,5 до 1,3 млн. Показатель трудоустройства выпускников ЗВО сегодня на уровне 59%. Студенты не отметили фармацевтику как ту популярную отрасль, которая вошла бы в топ избранных профессий Однако, для специалистов с опытом фармацевтика вошла в тройку самых перспективных отраслей: бизнес, студенты и учебные заведения".

Первое звено этой цепочки было заложено на трехсторонней конференции, во время дискуссионной панели.

Александр Кухтенко, заведующий кафедрой технологий фармацевтических препаратов Национального фармацевтического университета, гарант образовательной программы "Технологии фармацевтических препаратов", рассказывает:

"Университеты сегодня активно работают в аспекте профориентации молодежи относительно своих образовательных программ. Каждый имеет свои подходы, но основным, в вопросе избрания лучшего будущего для поступающего, должна быть возможность получить современное европейское образование, которое открывает пути к трудоустройству после получения диплома. Мы ежегодно, с учетом тенденций рынка, пожеланий стейкхолдеров, обновляем образовательные программы для соискателей, проводим ряд профориентационных мероприятий в Харькове и по всей Украине – и сегодня мы услышали мнения экспертов от бизнеса и коллег, как можно развивать стратегию привлечения молодежи к фармации на мысли, что нам нужно более активное взаимодействие: когда бизнес будет помогать студентам практическими знаниями – практическая фармация получит от студентов и педагогов новые идеи в разработке продуктов, современные подходы к развитию фармацевтического сектора здравоохранения и тому подобное. к практике и стажировке, будут делиться своими впечатлениями о перспективах фармацевтического мира в своих кругах, и популяризировать фармацию среди молодежи".

Совместно обсудили, какие основные изменения в фармации требуют обновления образовательных программ, определили, какие препятствия существуют на пути к улучшению фармацевтического образования, как их можно преодолеть, очертили новые подходы к преподаванию фармацевтических дисциплин, которые могут улучшить усвоение материала студентами. И вместе сформировали новые модели взаимодействия, которые будут работать на развитие, популяризацию и процветание украинской фармацевтики.

"У нас цель построить новые модели взаимодействия: бизнес – молодежь, бизнес – университеты, университеты – молодежь. Наша конференция стала той площадкой, где еще до завершения мероприятия, участники начали нарабатывать эти модели взаимодействия: предлагали идеи совместных проектов и обучающих мероприятий, преподаватели также пошли с идеей, как же сотрудничать со студентами еще эффективнее. Однако, какие бы проекты мы ни делали совместно, без участия Министерства образования, нам не обойтись. направить его Министерству" - подытожила результаты конференции Анна Егорова, руководитель Корпоративного университета компании "Артериум".