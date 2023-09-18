Более 30 ведущих HRD поделились трендами украинского рынка труда на HR Wisdom Summit 2023

14 сентября в DTEK Academy HR-специалисты из «Киевстара», «Новой почты», МХП, Favbet, «Метинвеста» и еще более 20 компаний рассказали, как укрепить команду и адаптировать HR-стратегию к военным реалиям. Более 300 участников узнали, заменит ли сотрудников искусственный интеллект, как автоматизировать HR-процессы и к каким вызовам на украинском рынке труда следует готовиться прямо сейчас.

Ведущей саммита стала ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости» Оксана Гутцайт.

Открыл HR Wisdom Summit исполнительный директор Korn Ferry Ukraine Роман Бондарь .

Роман Бондарь открыл мероприятие своим выступлением

О культуре компании как драйвере синергии и о том, как сделать из госмонополии эффективный инструмент, рассказал экспредседатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев . А руководитель Департамента персонала Kernel Наталья Теряхина поделилась, как через диджитал-сервисы упростить подбор персонала, адаптацию, обучение, увольнение и отчетность.

Андрей Коболев рассказал, как из госмонополии создать эффективный инструмент

Пошаговой инструкцией, как уберечь и развивать команду, поделилась HRD VBET Ukraine Светлана Бевзюк , а актуальными инструментами мотивации и поддержки работников во время войны – заместитель директора по персоналу Райффайзен Банка Виктор Марченко .

Ольга Бафоева, коммерческая директор Meest China, рассказала о новых методах поощрения сотрудников. Одним из основных мотивационных факторов для работы с командой она назвала заботу о работниках и их развитии.

Социальную ответственность бизнеса на панельной дискуссии обсудили: Вадим Скрипник , директор сельскохозяйственного производства Astarta-Kyiv, Алла Сороколетова , директор по вопросам качества, фармаконадзора, регуляторных и международных медицинских вопросов Acino в Украине и странах СНГ, Евгения Кузьминская , HRD OKKO, Юлия начальница управления по работе с персоналом Банка «Южный», Андрей Кучеренко , директор по управлению персоналом Kormotech. Оксана Олейник , директор по управлению персоналом и развитию организации «Киевстар», стала модератором панели. Специалисты поделились опытом реализации проектов социальной ответственности.

Как цифровое развитие повлияет на профессии, на панельной дискуссии обсудили Виктор Самойленко , CEO, co-founder компании Aspichi, Александр Борняков , заместитель министра цифровой трансформации Украины и Дмитрий Машталир , соучредитель маркетингового агентства «Цель». Модерировала дискуссию Татьяна Шерман , руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК.

Специалисты пришли к выводу, что ИИ впоследствии заменит рутинную работу, но никогда не альтернативой работникам, которые принимают решения и анализируют.

Стратегией профилактики кадрового голода поделилась HRD группы компаний VIDI Галина Караваева. Главные усилия в этом направлении компания направила на партнерство с вузами, содержание персонала и ускорение победы Украины.

«Эффективность — это результаты, которые мы достигаем за ту цену, которую готовы платить. Цена эффективности в бизнесе часто считается плохо или вообще не считается. Это приводит к выгоранию сотрудников», — как это предотвратить, рассказал член наблюдательного совета Academy DTEK, директор DTEK Group BV Александр Кучеренко .

Как четвертая промышленная революция влияет на рынок труда, поделился Human Resources Director Favbet Сергей Кошиль . По его словам, технологии пока не основная угроза рабочим местам техиндустрии. Только примерно 10% сокращений в 2023 году произошло из-за искусственного интеллекта, 90% — это органические рыночные факторы.

Как сохранить ментальное здоровье сотрудников, поделился директор по управлению персоналом Kormotech (HRD Kormotech) Андрей Кучеренко , а HRD Foundation Coffee Roasters Вюсал Талибов рассказал, как работает система мотивации В. И. Герчикова.

Панельная дискуссия о ресоциализации ветеранов

« Общество должно стать более инклюзивным, реинтеграция — не проблема, а новая реальность » , – стратегиями ресоциализации ветеранов в формате панельной дискуссии поделились Анастасия Ялова , руководительница по развитию HR-бренда «Новой почты», Татьяна Петрук , директор по устойчивому развитию и взаимодействию Группы «Метинвест», Елена Бойченко , директор по вопросам защиты здоровья и безопасности сотрудников МХП, Наталья Волнянская , HRD Starlight Media, Виктория Желдак , HR-директор корпорации «Биосфера», Елена Мошенец, народный депутат Украины, модератор.

Осознанность, доверие и открытость – три кита корпоративной культуры антихрупкости. На чем держится устойчивость бизнеса и работников в период высокой неопределенности, рассказала директор по работе с персоналом «Данон» в Украине Ирина Ситникова .

«Главная задача руководителя – делать неопределенное определенным », – критическими изменениями в лидерстве, вызовами для HR и решениями на них поделилась старшая вице-президент и глобальная бизнес-партнерша SoftServe Рената Делпорте. Она подвела итоги саммита.

В ходе HR Wisdom Summit состоялась церемония награждения лучших работодателей Украины по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Церемония награждения лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги найбільших"



Церемония награждения лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Организаторы – бизнес/медиа бюро Ekonomika+, delo.ua и журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» — благодарят партнеров HR Wisdom Summit: генерального партнера Favbet, гостеприимного партнера Academy DTEK, кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера «Страна», сладких партнеров Lantmännen AXA, кондитерской компании Biscotti .

Медиапартнерам: телеканала ICTV 2, телеканала «Киев», 33 канала, компании «Мегаполис», 44.ua, «Первый бизнес», компаний Hurma, UA.NEWS, «HR-Лига», Marketer.ua, «Деловая столица», "Образование Дивосвит", Postfactum, InfoVision, BCmedia, "Апостроф", "О деньгах", "Комментарии", Европейской Бизнес Ассоциации.