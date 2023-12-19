Cosmolot Airlines: 50 устойчивых к РЭБ ударных БПЛА уже на фронте

Cosmolot Airlines усилил подразделения ВСУ 50 модернизированными ударными БПЛА Punisher, переданные украинским защитникам в рамках проекта. Модернизированные БпЛА обладают высокой устойчивостью к средствам РЭБ. А значит, могут выполнять миссии в условиях активного подавления GPS и телеметрии.

Первые беспилотники быстро проявили свою эффективность в уничтожении вражеской техники, разведке и ликвидации позиций окупантов в глубоком тылу. Благодаря БПЛА, передаваемым в рамках проекта Cosmolot Airlines, авиационные подразделения Украины эффективно ликвидировали вражескую технику на сумму в несколько сотен миллионов долларов, включая танки, пушки, минометы станции РЭС и другие вражеские объекты.

Разработчики Punisher создали технологию, позволившую БпЛА эффективно выполнять боевые операции в условиях высокой концентрации РЭБ.

"Устойчивость модернизированного Punisher к РЭБ позволяет бригадам без помех осуществлять задачи, на которые рассчитан БПЛА Punisher: уничтожение логистики, связи и квалифицированного персонала врага, ликвидация БК, позиций, станций заправки техники горючим в глубоком тылу. Ребостойкость дрона создает для врага такие условия, в которых они узнают о своих потерях в момент поражения. То есть, когда Punisher отработал в тылу, уничтожил личный состав, станцию горючего, вражеские танки на передовой становятся не боеспособными", – комментирует Петр Розенбаум, инженер Punisher.

Главная цель проекта Cosmolot Airlines – технологическое усиление ВСУ. На 50 БпЛА Punisher инициаторы проекта потратили 100 млн грн из собственной прибыли.

Если бизнесы будут опекать конкретного украинского производителя оружия и будут оказывать системную финансовую поддержку, это поможет в масштабировании отечественного military-tech. Современные украинские военные инженерные решения могут усилить фронт необходимым вооружением.

“Наша бригада провела большое количество успешных операций. Благодаря сотрудничеству с соседней бригадой, которая также использует Punisher для разведки и доразведки. На счету уничтоженной вражеской техники нашего экипажа минометные установки, самоходные артиллерийские установки и станция РЭБ. Я работал с дронами разного типа. По моему личному мнению, лучше Punisher, самолетного типа дрона, нет. Когда отрабатываешь по «жирным» целям, хочется не останавливаться и вылетать без выходных» — военнослужащий, участник экипажа Punisher .

Проект Cosmolot Airlines открывает новые возможности для ответственного бизнеса обратить внимание на украинских производителей снаряжения и вооружения. Системная поддержка бизнесом военных изделий — существенная и необходимая помощь украинским защитникам в приближении победы.