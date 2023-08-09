Что делают бьюти бренды во время войны: как косметические бренды приобщаются к помощи украинцам





АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Энергетическая инфраструктура Украины находится под постоянной угрозой, часть ее уничтожена, а другая частично разрушена. Критическая инфраструктура в прифронтовой зоне или деоккупированных районах обесточена или доступ к ней ограничен, что в свою очередь усложняет предоставление регулярной и экстренной медицинской помощи украинцам. Именно поэтому важность бесперебойного электроснабжения больниц трудно переоценить. Это неотложная необходимость, которая сохраняет жизнь. Именно поэтому бренд Garnier в партнерстве Energy Act for Ukraine Foundation, имеющий целью оснастить солнечными системами 50 больниц в Украине, в декабре 2022 года запустили социальную инициативу «СОБЫТИ ОБ ЭНЕРГОПИТАНИИ БОЛЬНИЦ». Благодаря инициативе удалось собрать 6000000 грн.

Команды уже обустроили две больницы солнечными панелями.

В областной детской больнице в Чернигове теперь работает фотоэлектростанция с энергосберегающими системами, которой оборудовано отдельное отделение интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей в стационаре.

Команды обустроили две больницы солнечными панелями

В Иванковской центральной районной больнице установлена фотоэлектростанция с энергосберегающими системами, оборудованы хирургические отделения и отделения интенсивной терапии.

После обустройства двух больниц, команда бренда Garnier решила не останавливаться и запустила вторую волну акции в июне 2023 года. С каждого продукта Garnier, приобретенного в июне, 10 грн. будет перечислено в поддержку энергонезависимости больниц. За эти средства Energy Act for Ukraine Foundation закупит необходимое оборудование для установки солнечной системы и систем хранения электроэнергии и реализует проект в медучреждениях, ведь это одна из потребностей для стабильного функционирования заведений и возможности оказания медицинской помощи.

МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННЫМИ ВОДАМИ СЕРДЦА

Война сместила фокус в помощь армии, военным и пострадавшим людям. Украинцы сконцентрированы на сборе средств, гуманитарной помощи и прилагают максимум усилий, чтобы приблизить победу. Тем временем возникает вопрос здоровья будущего Украины — детей. Бренд Lancôme и фонд «Твоя опора» ко дню матери запустили совместную благотворительную акцию, благодаря которой удалось собрать 1 000 000 гривен на операции для детей с врожденными пороками сердца. Бренд Lancôme передавал средства в фонд «Твоя опора», помогающий медучреждениям, где спасают детей с врожденными пороками сердца, и оказывает адресную помощь этим маленьким пациентам.

CОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ SKINCHECKER

По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляют 132 тысяч новых случаев меланомы и 2-3 миллиона других типов рака кожи. Своевременная диагностика помогает успешно бороться с этим онкологическим заболеванием: вовремя обнаруженная меланома лечится в 90% случаев. В мае состоялся благотворительный проект «SkinСheсker» при поддержке брендов La Roche-Posay и Vichy, целью которого является научить как можно больше людей выявлять и распознавать признаки злокачественных новообразований на коже. Ведь своевременное обращение к врачу является залогом диагностики рака кожи на ранних стадиях, когда подавляющее большинство случаев меланомы излечимо.

С помощью глобального проекта «SkinСheсker» более 6 000 украинцев прошли диагностику у дерматолога благодаря партнерам брендов, которыми стали 83 медицинских учреждения в 20 городах Украины. В ходе действия проекта было выявлено 262 злокачественных новообразования кожи, из которых 77 случаев — подозрения на меланому, и более 1000 случаев предрака кожи и новообразований, требующих динамического наблюдения. Пациентам предоставлен «протокол SkinСheсker» с рекомендациями дерматолога по дальнейшему лечению.

ПОДДЕРЖКА ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

В июне бренд La Roche-Posay и БФ «Таблеточки» запустили шестую благотворительную акцию «ФОРМУЛА ДОБРОТЫ», целью которой является вместе с потребителями собрать средства, направленные на поддержку онкобольных детей. Это позволит направить средства на закупку лекарств и покрытие расходов на лечение. Напомним, что в декабре 2022 года с помощью благотворительной акции "ФОРМУЛА ДОБРОТЫ" удалось собрать 2 000 000 грн и направить их на помощь в фонд "Таблеточки".

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДДЕРЖКА ГЕНДЕРНОГО РАВНОСТИ

Согласно обнародованному исследованию UNESCO, несмотря на рост количества женщин, выбирающих науку своей профессией, они до сих пор составляют не более 33% среди всех ученых мира. Со времен основания Нобелевской премии, с 1901 года, 61 премию вручали женщинам, 894 – мужчинам. Из-за российского вторжения ученые Украины были вынуждены покинуть свои дома, теряли место работы. Поэтому поддержка женщин в науке, которые с детства сталкиваются с гендерными стереотипами, крайне важна для восстановления Украины.

Высоко ценя научное понимание и гендерное равенство, L'Oréal начала в 1998 году программу «Для женщин в науке», направленную на укрепление позиций женщин в научной области, поддержку передового научного опыта и содействие талантливым ученым в признании, которого они заслуживают. С целью поддержать научный потенциал в Украине премия L'Oréal – UNESCO «Для женщин в науке» организуется в Украине с 2018 года.

L'Oréal начала в 1998 году программу «Для женщин в науке», направленную на укрепление позиций женщин в научной области

В 2023 году украинская премия реализуется уже пятый год подряд и является частью глобальной программы L'Oréal - UNESCO «Для женщин в науке», которая в этом году отмечает 25-летие. Цель премии — поддержать и отметить талантливые ученые и поощрить молодых женщин выбирать научные профессии и помогать им в карьере.

Прием заявок на 5-й сезон премии L'Oréal – UNESCO «Для женщин в науке» завершен. 113 ученых заполнили анкеты для участия. Следующим этапом премии станет отбор уважаемых членов жюри 10 финалисток, имена которых будут объявлены дополнительно в сентябре 2023 года. А в ноябре станут известны имена трех лауреаток, которые получат денежные премии в размере 300 000 грн.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КРАСОТА ДЛЯ ВСЕХ»

В мае L'Oréal Украина совместно с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, запустили 6-й сезон образовательной программы «Красота для всех» (Beauty for a Better Life). Цель программы — через прохождение специального курса помочь женщинам, которые находятся в непростой жизненной ситуации, овладеть основами парикмахерского мастерства и начать карьеру в области красоты.

Участницы программы, лишившиеся дома, родных и оказавшихся в затруднительном положении из-за войны, уже начали проходить учения, стартовавшие в Киеве и Львове. Курсы парикмахерского мастерства преподают мастера салонного бизнеса, эксперты и эксперты, работающие с брендом Matrix. Участницы курса также могут заниматься с психологом, чтобы улучшить свое психологическое состояние.

В течение четырех месяцев (с мая по август) более 100 женщин будут проходить обучение, чтобы получить образование. А по завершении каждая получит диплом о получении профессии парикмахерши и возможности начать карьеру в сфере красоты. В сентябре 2023 года L'Oréal Украина планирует запустить седьмой сезон программы.

ПОДДЕРЖКА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ

С начала российского вторжения большое количество украинцев было вынуждено покинуть дома и переезжать, спасаясь от обстрелов, в более безопасные уголки Украины. Поэтому бренд Matrix, объединив усилия с Благотворительным фондом «Твоя опора» в декабре 2022 года, запустил благотворительную акцию «Заботящаяся красота» и направил 1 000 000 грн для помощи внутренне перемещенным лицам. Им ведь приходится начинать жизнь заново, обустраиваться в незнакомых обстоятельствах, обеспечивать себя и родных самым необходимым. Поэтому они часто должны ограничивать себя в бьюти-ритуалах, в частности посещении салонов красоты.

По состоянию на июнь помощь была оказана более 300 лицам

Бренд Matrix хочет поддержать украинцев и оказать им необходимую помощь и советы по уходу, а именно проводить мастер-классы, посвященные уходу за волосами в домашних условиях, мастер-классы по парикмахерскому мастерству, создание причесок, стрижек, окрашивание волос, ритуалы по релаксу и уходу. за собой. По состоянию на июнь помощь была оказана более 300 лицам.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОДДЕРЖКА

С начала российского вторжения L'Oréal Украина направила все усилия на обеспечение украинцев гигиеническими средствами. С марта 2022 года совместно с партнерами компания поддерживала людей в больницах, матерей и новорожденных детей в роддомах, вынужденно перемещенных лиц, пожилых людей, обеспечив за 2022 год украинцев 600 000 средств для гигиены в более 60 населенных пунктах Украины.

В 2023 году компания продолжает гуманитарную программу и уже доставила более 800 000 средств для гигиены в более чем 60 населенных пунктов, заручившись дополнительной поддержкой Nova Poshta Humanitarian. Гуманитарная поддержка осуществляется совместно с благотворительными фондами Let's help и Твоя опора.

Также L'Oréal Украина совместно с СОС Детские Городки организовали две гуманитарные миссии и обеспечили едой, вещами, медикаментами, гигиеной более 7 000 семей в Харьковской, Херсонской и г. Днепре.

ПОДДЕРЖКА ХЕРСОНЩИНЫ

Каждый год компания L'Oréal проводит День корпоративной социальной ответственности Citizen Day — глобальное однодневное волонтерское мероприятие в сфере социального взаимодействия. Солидарность сотрудников – неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности, и это день, когда работники L'Oréal могут принять участие в различных социальных инициативах.

В этом году в связи с трагедией на Каховской ГЭС было принято решение трансформировать Citizen Day в Citizen Month, в рамках которого L'Oréal Украина вместе с сотрудниками сможет оказать помощь пострадавшим в Херсонской области.

Первая волна помощи уже стартовала в июне, ее цель — собрать необходимую гуманитарную помощь для пострадавших: был организован пункт сбора помощи, куда могли приносить вещи все желающие, и сортировочную станцию, где сотрудники L'Oréal Украина распределяли вещи и формировали отправки по нуждам. Сбор вещей закончился 10 июля, общими усилиями было собрано и отправлено на помощь по нуждам 650 кг.

Дополнительно компания анонсировала краудфандинговую инициативу для помощи пострадавшим в Херсонской области. Все желающие могли направлять донаты по двум направлениям помощи: в БФ «Тринити» — на обеспечение гуманитарной помощью жителей Херсонщины и приют «Best Friends» — на восстановление вольеров и закупку лекарств для животных. Банк, созданный для БФ «Best Friends», был разбит фондом, а средства использованы на ремонт машины, обеспечивающей функционирование убежища (а именно доставку материалов и генераторов для убежища, лекарств, корма и воды для животных).

Сейчас компания готовит дополнительные волны, чтобы поддержать пострадавших в результате катастрофы.

«Этот прессрелиз не является офертой или приглашением делать предложения по приобретению акций L'Oréal. Если вы хотите получить более полную информацию о L'Oréal, воспользуйтесь общедоступными документами, зарегистрированными в Управлении по надзору за финансовыми рынками во Франции (Autorité des Marchés Financiers), в том числе изложенными на английском языке на нашем вебсайте www.loreal-finance.com. Прессрелиз может содержать прогнозную информацию. Хотя Компания считает, что такие утверждения основываются на вполне взвешенных на дату публикации пресрелиза предположениях, по своей природе они чувствительны к рискам и неопределенности, которые могут повлечь за собой разногласия между фактическими цифрами и теми, которые указаны или допускаются в приведенных утверждениях».