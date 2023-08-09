Що роблять б’юті бренди під час війни: як косметичні бренди долучаються до допомоги українцям





АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Енергетична інфраструктура України перебуває під постійною загрозою, частина її знищена, а інша частково зруйнована. Критична інфраструктура в прифронтовій зоні чи деокупованих районах знеструмлена або доступ до неї обмежений, що, своєю чергою, ускладнює надання регулярної та екстреної медичної допомоги українцям. Саме тому важливість безперебійного електропостачання лікарень важко переоцінити. Це є нагальною необхідністю, що зберігає життя. Саме тому бренд Garnier у партнерстві Energy Act for Ukraine Foundation, що має на меті оснастити сонячними системами 50 лікарень в Україні, у грудні 2022 року запустили соціальну ініціативу «ПОДБАЙ ПРО ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ ЛІКАРЕНЬ». Завдяки ініціативі вдалося зібрати 6 000 000 грн.

Команди вже облаштували дві лікарні сонячними панелями.

В обласній дитячій лікарні в м. Чернігові тепер працює фотоелектростанція з енергоощадними системами, якою обладнане окреме відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей у стаціонарі.

Команди облаштували дві лікарні сонячними панелями

В Іванківській центральній районній лікарні встановлена фотоелектростанція з енергоощадними системами, обладнані хірургічні відділення та відділення інтенсивної терапії.

Після облаштування двох лікарень команда бренду Garnier вирішила не зупинятися й запустила другу хвилю акції в червні 2023 року. З кожного продукту Garnier, придбаного в червні, 10 грн буде перераховано на підтримку енергонезалежності лікарень. За ці кошти Energy Act for Ukraine Foundation закупить необхідне обладнання для встановлення сонячної системи та систем збереження електроенергії та реалізує проєкт в медзакладах, адже це є однією з потреб для стабільного функціонування закладів та можливості надання медичної допомоги.

МЕДИЧНИЙ НАПРЯМ

ДОПОМОГА ДІТЯМ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

Війна змістила фокус на допомогу армії, військовим та постраждалим людям. Українці сконцентровані на зборі коштів, гуманітарної допомоги та докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Тим часом постає питання здоров’я майбутнього України — дітей. Бренд Lancôme та фонд «Твоя опора» до дня матері запустили спільну благодійну акцію, завдяки якій вдалося зібрати 1 000 000 гривень на операції для діток із вродженими вадами серця. Бренд Lancôme передавав кошти у фонд «Твоя опора», що допомагає медзакладам, де рятують дітей із вродженими вадами серця, і надає адресну допомогу цим маленьким пацієнтам.

CОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ SKINCHECKER

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі виявляють 132 тисячі нових випадків меланоми та 2–3 мільйони інших типів раку шкіри. Своєчасна діагностика допомагає успішно боротися з цим онкологічним захворюванням: вчасно виявлена меланома лікується в 90% випадків. У травні відбувся благодійний проєкт «SkinСheсker» за підтримки брендів La Roche-Posay та Vichy, метою якого є навчити якомога більшу кількість людей виявляти та розпізнавати ознаки злоякісних новоутворень на шкірі. Адже вчасне звернення до лікаря є запорукою діагностики раку шкіри на ранніх стадіях, коли переважна більшість випадків меланоми виліковна.

За допомогою глобального проєкту «SkinСheсker» понад 6 000 українців пройшли діагностику в дерматолога завдяки партнерам брендів, якими стали 83 медичні заклади в 20 містах України. Протягом дії проєкту було виявлено 262 злоякісних новоутворення шкіри, з яких 77 випадків — підозри на меланому, та більше 1 000 випадків передраку шкіри та новоутворень, що потребують динамічного спостереження. Пацієнтам надано «протокол SkinСheсker» з рекомендаціями дерматолога щодо подальшого лікування.

ПІДТРИМКА ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ

У червні бренд La Roche-Posay та БФ «Таблеточки» запустили шосту благодійну акцію «ФОРМУЛА ДОБРОТИ», метою якої є разом зі споживачами зібрати кошти, що будуть спрямовані на підтримку онкохворих дітей. Це дасть змогу направити кошти на закупівлю ліків та покриття витрат на лікування. Нагадаємо, що в грудні 2022 року за допомогою благодійної акції «ФОРМУЛА ДОБРОТИ» вдалося зібрати 2 000 000 грн і направити їх на допомогу до фонду «Таблеточки».

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПІДТРИМКА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Відповідно до оприлюдненого дослідження UNESCO, попри зростання кількості жінок, які обирають науку своєю професією, вони й досі становлять не більше 33% серед усіх науковців світу. Із часів заснування Нобелівської премії, з 1901 року, 61 премію вручали жінкам, 894 — чоловікам. Через російське вторгнення науковці України були вимушені покинути власні домівки, втрачали місце роботи. Тому підтримка жінок у науці, які змалку стикаються з гендерними стереотипами, є вкрай важливою для відбудови України.

Високо цінуючи наукове розуміння й гендерну рівність, L’Oréal започаткувала в 1998 році програму «Для жінок у науці», яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науковій галузі, підтримку передового наукового досвіду й сприяння талановитим науковицям у визнанні, на яке вони заслуговують. З метою підтримати науковий потенціал в Україні премія L'Oréal — UNESCO «Для жінок у науці» організовується в Україні з 2018 року.

L’Oréal започаткувала в 1998 році програму «Для жінок у науці», яка спрямована на зміцнення позицій жінок у науковій галузі

У 2023 році українська премія реалізується вже п’ятий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal — UNESCO «Для жінок у науці», яка цьогоріч відзначає 25-річчя. Мета премії — підтримати й відзначити талановитих науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у кар’єрі.

Прийом заявок на 5-й сезон премії L’Oréal — UNESCO «Для жінок у науці» завершено. 113 науковиць заповнили анкети на участь. Наступним етапом премії стане відбір поважними членами журі 10 фіналісток, імена яких буде оголошено додатково у вересні 2023 року. А вже в листопаді стануть відомі імена трьох лауреаток, які отримають грошові премії в розмірі 300 000 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КРАСА ДЛЯ ВСІХ»

У травні L'Oréal Україна спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, запустили 6-й сезон освітньої програми «Краса для всіх» (Beauty for a Better Life). Мета програми — через проходження спеціального курсу допомогти жінкам, які перебувають у непростій життєвій ситуації, опанувати основи перукарської майстерності й почати кар’єру в галузі краси.

Учасниці програми, що втратили домівки, рідних та опинилися в скрутному становищі через війну, вже почали проходити навчання, що стартували в Києві та Львові. Курси перукарської майстерності викладають майстри салонного бізнесу, експерти й експертки, які працюють із брендом Matrix. Учасниці курсу також мають можливість займатися з психологом, щоб поліпшити свій психологічний стан.

Протягом чотирьох місяців (із травня по серпень) понад 100 жінок проходитимуть навчання, аби здобути освіту. А після завершення кожна отримає диплом про здобуття професії перукарки та можливість почати кар’єру у сфері краси. У вересні 2023 року L’Oréal Україна планує запустити сьомий сезон програми.

ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

З початку російського вторгнення велика кількість українців була вимушена залишити домівки та переїжджати, рятуючись від обстрілів, до більш безпечних куточків України. Тому бренд Matrix, об’єднавши зусилля з Благодійним фондом «Твоя опора» у грудні 2022 року запустив благодійну акцію «Краса, що дбає» та направив 1 000 000 грн для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Адже їм доводиться розпочинати життя заново, облаштовуватися в незнайомих обставинах, забезпечувати себе та рідних найнеобхіднішим. Через це вони часто мають обмежувати себе в б’юті-ритуалах, зокрема відвідуванні салонів краси.

Станом на червень допомога була надана більш ніж 300 особам

Бренд Matrix хоче підтримати українців та надати їм найнеобхіднішу допомогу та поради з догляду, а саме проводити майстер-класи, присвячені догляду за волоссям у домашніх умовах, майстер-класи з перукарської майстерності, створення зачісок, стрижок, фарбування волосся, ритуали з релаксу та догляду за собою. Станом на червень допомога була надана більш ніж 300 особам.

ГУМАНІТАРНА ПІДТРИМКА

З початку російського вторгнення L’Oréal Україна спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами для гігієни. З березня 2022 року спільно з партнерами компанія підтримувала людей у лікарнях, матерів та новонароджених дітей у пологових будинках, вимушено переміщених осіб, людей похилого віку, забезпечивши за 2022 рік українців 600 000 засобів для гігієни в понад 60 населених пунктах України.

У 2023 році компанія продовжує гуманітарну програму і вже доставила понад 800 000 засобів для гігієни в понад 60 населених пунктів, заручившись додатковою підтримкою Nova Poshta Humanitarian. Гуманітарна підтримка здійснюється спільно з благодійними фондами «Let's help» та «Твоя опора».

Також L’Oréal Україна спільно із СОС Дитячі Містечка організували дві гуманітарні місії та забезпечили їжею, речами, медикаментами, гігієною понад 7 000 сімей на Харківщині, Херсонщині та в м. Дніпрі.

ПІДТРИМКА ХЕРСОНЩИНИ

Щороку компанія L'Oréal проводить День корпоративної соціальної відповідальності Citizen Day — глобальний одноденний волонтерський захід у сфері соціальної взаємодії. Солідарність співробітників — невід’ємна частина корпоративної соціальної відповідальності, і це день, коли працівники L’Oréal можуть взяти участь у різноманітних соціальних ініціативах.

Цього року у зв’язку з трагедією на Каховській ГЕС було прийнято рішення трансформувати Citizen Day у Citizen Month, у рамках якого L'Oréal Україна разом із співробітниками зможе надати допомогу постраждалим на Херсонщині.

Перша хвиля допомоги вже стартувала в червні, її мета — зібрати необхідну гуманітарну допомогу для постраждалих: було організовано пункт збору допомоги, куди мали змогу приносити речі всі охочі, та сортувальну станцію, де співробітники L’Oréal Україна розподіляли речі та формували відправки за потребами. Збір речей закінчився 10 липня, загальними зусиллями було зібрано та відправлено на допомогу за потребами 650 кг речей.

Додатково компанія анонсувала краудфандингову ініціативу для допомоги постраждалим на Херсонщині. Всі охочі мали змогу направляти донати за двома напрямами допомоги: до БФ «Трініті» — на забезпечення гуманітарною допомогою мешканців Херсонщини та прихистку «Best Friends» — на відновлення вольєрів та закупівлю ліків для тварин. Банка, що була створена для БФ «Best Friends», була розбита фондом, а кошти використані на ремонт машини, що забезпечує функціонування притулку (а саме доставку матеріалів та генераторів для притулку, ліків, корму та води для тварин).

Зараз компанія готує додаткові хвилі, щоб підтримати тих, хто постраждав внаслідок катастрофи.

«Цей пресреліз не є офертою або запрошенням робити пропозиції щодо придбання акцій L'Oréal. Якщо ви бажаєте отримати більш повну інформацію про L'Oréal, скористайтесь загальнодоступними документами, зареєстрованими в Управлінні з нагляду за фінансовими ринками у Франції (Autorité des Marchés Financiers), зокрема й викладеними англійською мовою на нашому вебсайті www.loreal-finance.com. Пресреліз може містити прогнозну інформацію. Хоча Компанія вважає, що такі твердження ґрунтуються на цілком зважених на дату публікації пресрелізу припущеннях, за своєю природою вони чутливі до ризиків і невизначеності, які можуть спричинити розбіжності між фактичними цифрами і тими, які зазначені або припускаються в наведених твердженнях».