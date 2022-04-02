Culver Aviation передала ВСУ дроны и ноутбуки на сумму свыше 3,2 млн грн

В мирное время дроны SKIF использовались для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, службы чрезвычайных ситуаций и коммерческих компаний.

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Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала Вооруженным силам Украины четыре БПЛА SKIF собственного производства и ноутбуки общей стоимостью 3,2 млн грн.

" SKIF в мирное время используется для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, службы чрезвычайных ситуаций и коммерческих компаний. Во время войны наши дроны – это эффективный инструмент разведки . ВСУ защищают нашу Родину, гордимся, что SKIF теперь у них на службе!" – говорит СЕО Culver Aviation Александр Даниленко.

В ближайшее время Delo.ua расскажет, как Culver Aviation жила до войны и над чем работает после ее начала, в спецпроекте "Бизнес-фронт".

Напомним, что учредители холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников с начала войны открыли новое направление работы ОО "Фундація Течія" — "Поддержка свободы Украины". Фонд за месяц работы передал гуманитарной помощи защитникам страны и жертвам войны на $7,9 млн (231 млн грн).



Те, кто нуждается в помощи, могут заполнить соответствующую заявку. А желающие финансово поддержать помощь могут перевести средства по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.