Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Бизнес
Дата публикации

Culver Aviation передала ВСУ дроны и ноутбуки на сумму свыше 3,2 млн грн

Culver Aviation передала ВСУ дроны и ноутбуки на сумму свыше 3,2 млн грн

В мирное время дроны SKIF использовались для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, службы чрезвычайных ситуаций и коммерческих компаний.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала Вооруженным силам Украины четыре БПЛА SKIF собственного производства и ноутбуки общей стоимостью 3,2 млн грн.

"SKIF в мирное время используется для мониторинга поверхности земли и картографирования в интересах аграриев, службы чрезвычайных ситуаций и коммерческих компаний. Во время войны наши дроны – это эффективный инструмент разведки. ВСУ защищают нашу Родину, гордимся, что SKIF теперь у них на службе!" – говорит СЕО Culver Aviation Александр Даниленко.

В ближайшее время Delo.ua расскажет, как Culver Aviation жила до войны и над чем работает после ее начала, в спецпроекте "Бизнес-фронт".

Напомним, что учредители холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников с начала войны открыли новое направление работы ОО "Фундація Течія" — "Поддержка свободы Украины". Фонд за месяц работы передал гуманитарной помощи защитникам страны и жертвам войны на $7,9 млн (231 млн грн).

Те, кто нуждается в помощи, могут заполнить соответствующую заявку. А желающие финансово поддержать помощь могут перевести средства по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.