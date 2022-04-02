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Бізнес
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Culver Aviation передала ЗСУ дрони та ноутбуки на суму понад 3,2 млн грн

Culver Aviation передала ЗСУ дрони та ноутбуки на суму понад 3,2 млн грн

У мирний час дрони SKIF використовувались для моніторингу поверхні землі і картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій і комерційних компаній.

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Компанія Culver Aviation, яка входить в холдинг TECHIIA і спеціалізується на розробці рішень для повітряного моніторингу, передала Збройним Силам України чотири БПЛА SKIF власного виробництва та ноутбуки загальною вартістю 3,2 млн грн.

"SKIF у мирний час використовується для моніторингу поверхні землі і картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій і комерційних компаній. У час війни наші дрони — це ефективний інструмент розвідки. ЗСУ захищають нашу Батьківщину, пишаємось, що SKIF тепер у них на службі!" — сказав СЕО Culver Aviation Олександр Даниленко.

Найближчим часом Delo.ua розповість, як Culver Aviation живо до війни і над чим працює після її початку, у спецпроєкті Бізнес-фронт

Нагадаємо, що засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков з початку війни відкрили новий напрям роботи ГО "Фундація Течія" — "Підтримка свободи України". Фундація за місяць роботи передала гуманітарної допомоги захисникам країни і жертвам війни на $7,9 млн (231 млн грн).

Ті, хто потребує допомоги, можуть заповнити відповідну заявку. А охочі фінансово підтримати допомогу можуть переказати кошти за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.