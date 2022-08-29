Дарница начинает премию "ДарВідзнака" для фармацевтов

Фармацевтическая компания «Дарница» учреждает премию для фармацевтов — “ДарВідзнака”, чтобы поблагодарить героев, прилагающих усилия для сохранения здоровья нации.

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После широкомасштабного вторжения сотни фармацевтов и провизоров, работающих в аптеках, не эвакуировались из городов и продолжили работу под обстрелами, чтобы помогать людям. Работали в самые жаркие дни, во время взрывов прятались в укрытие, а в период затишья снова становились за первый стол.

Награды в размере 30 000 грн будут присуждены пяти лидерам в номинациях "За смелость", "За служение здоровью нации", "За самоотверженность", "За спасение", "За человечность". Премия планируется на ежегодной основе.

Если вы, ваш коллега, знакомый или родной работают фармацевтом или провизором, проявили мужество, силу духа и помогли сохранить жизнь — заполняйте анкету , чтобы стать одним из номинантов "ДарВідзнаки" 2022 года.

Период подачи анкет – с 22 августа по 10 сентября. В день профессионального праздника - День фармацевта, приходящийся в этом году на 17 сентября, на сайте darnitsa.ua будут представлены истории всех номинантов на премию. После этого начнется голосование, которое продлится до 8 октября. Рейтинг каждого номинанта будет состоять из следующих составляющих: 50% – это результаты голосования украинцев на сайте, а 50% – это выбор компетентного жюри премии. В состав жюри в этом году вошли: исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания для специалистов фармацевтической и медицинской отраслей The Pharma Media Антонина Осадчая и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании «Дарница» Игорь Никифорчин. 10 октября будут объявлены победители премии ДарОтзнака в каждой из номинаций.

Подробности премии – по ссылке .

Справка

ЧАО Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли. Во время войны компания передала более 1,6 млн упаковок лекарств на сумму почти 138 млн грн в качестве благотворительности Минздраву, медицинским учреждениям и благотворительным организациям.