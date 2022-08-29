Дарниця започатковує премію ДарВідзнака для фармацевтів

Фармацевтична компанія «Дарниця» засновує премію для фармацевтів — ДарВідзнака, аби подякувати героям, які докладають зусиль для збереження здоров’я нації.

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Після широкомасштабного вторгнення сотні фармацевтів та провізорів, що працюють в аптеках, не евакуювалися з міст та продовжили виконувати роботу під обстрілами, аби допомагати людям. Працювали у найгарячіші дні, під час вибухів ховалися в укриття, а у період затишшя — знову ставали за перший стіл.

Нагороди у розмірі 30 000 грн будуть присуджені п’ятьом лідерам у номінаціях «За сміливість», «За служіння здоров’ю нації», «За самовідданість», «За порятунок», «За людяність». Премія планується на щорічній основі.

Якщо ви, ваш колега, знайомий чи рідний працюють фармацевтом чи провізором, виявили мужність, силу духу та допомогли зберегти життя — заповнюйте анкету, аби стати одним із номінантів ДарВідзнаки 2022.

Період подачі анкет — з 22 серпня по 10 вересня. В день професійного свята - День фармацевта, що припадає цьогоріч на 17 вересня, на сайті darnitsa.ua будуть представлені історії всіх номінантів на премію. Після цього почнеться голосування, що триватиме до 8 жовтня. Рейтинг кожного номінанта буде складатися з таких складових: 50% - це результати голосування українців на сайті, а 50% - це вибір компетентного журі премії. До складу журі цього року увійшли: виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, керівник професійно-ділового видання для фахівців фармацевтичної та медичної галузей The Pharma Media Антоніна Осадча та директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин. 10 жовтня буде оголошено переможців премії ДарВідзнака у кожній з номінацій.

Подробиці премії – за посиланням.

Довідка

ПрАТ Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року «Дарниця» є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю. Під час війни компанія передала понад 1,6 млн упаковок ліків на суму майже 138 млн грн як благодійність до МОЗ, медичних установ та благодійних організацій.