"Даже во время войны мы продолжаем инвестировать в бизнес, наших людей и новые продукты", — Гуля Поготова, Delta Medical

Delta Medical, фармацевтическая маркетинговая и дистрибьюторская компания, работающая в Украине более 25 лет, завершила 2025 среди лидеров национального рынка. Гуля Поготова, директор по маркетингу, рассказала о результатах года, инвестициях в людей и инфраструктуру, а также о том, почему компания продолжает расти несмотря на войну.

Многие компании сегодня вынуждены сокращать свою деятельность или закрывать бизнес. Что позволило Delta Medical не только удержаться, но и продолжать расти?

- Три вещи, главные: портфель, которым мы управляем целенаправленно, тесное сотрудничество с медицинским сообществом и готовность продолжать инвестировать, когда рынок сокращается. Delta Medical работает на развивающихся рынках более 25 лет, и мало кто из этих лет был легким.

Мы научились быстро адаптироваться, принимать решения в условиях неопределенности и находить новые источники роста, когда меняется экономика, система здравоохранения и поведение потребителей.

Наша работа с медицинским сообществом является ее значительной частью. В 2025 году мы увеличили количество профессиональных визитов более 480 тыс., приняли участие в 400 медицинских конференциях и конгрессах, а также провели 1915 круглых столов и образовательных мероприятий. Наши полевые команды работают не только в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, а всего в 400 населенных пунктах Украины, что позволяет нам оставаться ближе к врачам и понимать их потребности.

Работа с потребителями не менее важна. Мы инвестируем в маркетинг, цифровые инструменты и аналитику, тестируем новые каналы коммуникации и изучаем, как пациенты и клиенты получают наши продукты. Цель – сделать доступ к продукту простым, а опыт его использования понятным и надежным. Сочетание гибкости, быстрых решений, близости к клиентам и долгосрочного видения позволяет нам удерживать свои позиции и продолжать расти даже в самые трудные для страны годы.

С какими результатами компания завершила 2025 год? Какие управленческие решения или внутренние принципы обеспечили непрерывность процессов компании во время войны?

2025 был одним из самых сложных для фармацевтического рынка Украины за последнее время. Отрасль работала в условиях новых механизмов государственного регулирования цен, изменившихся правил между участниками рынка, логистических ограничений и постоянных рисков войны. Это создавало неопределенность для всех на рынке.

Наше портфолио является главной движущей силой результата. Мы разрабатываем его целенаправленно, тщательно выбирая каждую молекулу, каждую терапевтическую нишу и каждую лекарственную форму, чтобы то, что мы добавляем, отвечало реальным потребностям врачей, фармацевтов и пациентов. В 2025 году мы запустили 40 новых продуктов и открыли специализированное подразделение нейро (CNS) — наш восьмой отдел с внешней службой в Украине, расширивший наш охват и медицинское покрытие в психиатрии и неврологии. Это параллельно с нашей работой по онкологии, нефрологии, редким и орфанным заболеваниям, женскому здоровью, педиатрии, первичной медицинской помощи и лечению боли.

Доход от продаж за 2025 год вырос на 21% по сравнению с 2024 годом, и мы укрепили свои позиции в нескольких стратегических категориях. В течение года мы инвестировали в маркетинг, цифровые инструменты, команду и операционную эффективность. Со стороны менеджмента бизнес поддерживался благодаря быстроте принятия решений, гибкости и готовности к адаптации. Мы автоматизировали и расширили обучение команд, что помогло нам быстрее вводить изменения. Второй принцип — это долгосрочное мышление: даже во время войны мы продолжаем инвестировать в бизнес, наших людей и новые продукты, потому что результаты следующих нескольких лет формируются уже сейчас.

Как результат, Delta Medical завершила 2025 год среди шести лучших компаний на фармацевтическом рынке Украины, согласно данным розничного аудита Sale Out Системы исследования фармацевтического рынка Pharmхplorer Plus Sale Out. За 2025 мы поднялись на два пункта: для нас это и бизнес-показатель, и подтверждение того, что стратегия работает.

Во времена кризиса бизнес часто сосредотачивается только на выживании. Почему для Delta Medical было важно не останавливать развитие людей, команд и возможностей компании?

– Мы относимся к развитию наших людей и развитию бизнеса как к единому целому. Именно поэтому, даже в самые трудные годы, мы продолжали инвестировать в команду, технологии и возможности компании. Это позволяет нам расти там, где другие вынуждены останавливаться. В течение нескольких последних лет мы инвестировали в новую обучающую платформу (LMS) для обучения и развития персонала, продолжали разрабатывать нашу CRM, начали исследовать новую систему ERP и перешли на электронное управление документами.

Мы обновили автопарк для наших полевых команд, купив 30 новых автомобилей, и инвестировали в логистику, приобретя пять грузовиков. Мы также инвестировали в физическую инфраструктуру Украины. В 2025 году приобрели один гектар земли для расширения нашего распределительного состава по мере роста продаж, а в 2026 году планируем установить солнечные панели на крыше склада, имеющую коммерческий смысл, учитывая нагрузку на электросеть. Всего в течение года мы инвестировали более 40 млн грн в инфраструктуру.

Все это имеет одну цель — создать условия для наших людей, чтобы они могли хорошо работать, развиваться и чувствовать себя уверенно в будущем. Мы хотим быть больше, чем успешной фармацевтической компанией. Наша работа призвана улучшать жизнь людей, и это начинается с наших сотрудников. Мотивированные, хорошо защищенные и хорошо обученные люди – это те, кто создает качественные продукты и укрепляет компанию. Поэтому забота о наших людях является приоритетом бизнеса первого порядка, и мы соблюдаем его вне зависимости от внешних условий.

Как удается поддерживать стабильный рабочий коллектив и мотивацию сотрудников?

– Содержание персонала происходит благодаря последовательной ежедневной работе и доверию между компанией и ее людьми. Ни один отдельный инструмент или система бонусов не могут этого сделать самостоятельно.

Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя стабильно и безопасно, независимо от того, что происходит вокруг них. Даже во время войны мы соблюдали нашу практику анализа рынка труда и заработной платы работников каждые шесть месяцев, а также повышение зарплат там, где это нужно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Мы сохраняем команду более 600 человек в Украине в течение войны и даже добавили 30 рабочих мест в 2025 году.

Мы продолжаем выплачивать бонусы за результаты работы ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, также дополнительные оплачиваемые исходные и ежемесячные корпоративные доплаты, которые стали частью нашей социальной политики. Наши программы благосостояния выходят за рамки стандартного пакета: медицинское страхование покрывает стоматологию, офтальмологию, массаж, медицинскую поддержку во время поездок за границу и психологическую поддержку, и мы видим, насколько это улучшает жизнь сотрудников и их семей.

Прозрачность тоже важна. Все платежи официальные, мы платим налоги в полном объеме (более 270 млн грн в бюджет Украины за 2025 год), а работники имеют полную социальную защиту. Для многих людей это фундаментально во время войны, это дает им безопасность и ощущение, что вместе с компанией они помогают поддерживать экономику Украины.

Важнейшим фактором является то, как мы относимся к людям и какие возможности и возможности для реализации предоставляем. Команды строят сильный бизнес, поэтому наша задача как работодателя – создать место, где люди хотят работать, развиваться и оставаться. Это объясняет вовлеченность и стабильность нашей команды.

Какие уроки компания извлекла за последние годы по организации бизнеса, укреплению команды и развитию?

– Последние несколько лет стали серьезным испытанием для украинского бизнеса. Главный урок состоит в том, что развитие начинается с людей, а результаты приходят от дисциплинированного ежедневного труда.

В 2025 году Delta Medical укрепила свои позиции на фармацевтическом рынке Украины, невзирая на войну, законодательные изменения и сложные условия. Это подтвердило принцип, который мы придерживаемся годами: Good to Best. Большие результаты – это сумма небольших улучшений, которые команда делает каждый день, шаг за шагом. Такой подход позволил нам расширять команду, запускать новые проекты, привлекать новых партнеров и добавлять новые продукты в портфолио. Это также видно из того, куда мы поставляем нашу продукцию. Несколько медицинских изделий, которые мы разработали и изготовили в Украине (производство полностью соответствует стандартам ISO 13485), теперь экспортируются.

В 2025 году мы увеличили поставки в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. Наша уверенность в будущем, прежде всего, зависит от людей. Мы видим профессионализм и преданность нашей команды, доверие партнеров, врачей, фармацевтов и клиентов, а также способность Украины восстанавливаться и развиваться.

Последние годы подтвердили то, во что мы всегда верили: честный труд, ответственность за свои решения, уважение людей остаются самым надежным путем к успеху как для бизнеса, так и для человека. Потому мы смотрим в будущее с оптимизмом. Не потому, что не видим вызовов, а потому что знаем: имея сильную команду, правильные ценности и готовность работать ради результата, можно достигать целей даже в самых сложных условиях.