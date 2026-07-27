"Навіть під час війни ми продовжуємо інвестувати у бізнес, наших людей та нові продукти", — Гуля Поготова, Delta Medical

Delta Medical, фармацевтична маркетингова та дистриб’юторська компанія, яка працює в Україні понад 25 років, завершила 2025 рік серед лідерів національного ринку. Гуля Поготова, директорка з маркетингу, розповіла про результати року, інвестиції в людей та інфраструктуру, а також про те, чому компанія продовжує зростати попри війну.

Багато компаній сьогодні змушені скорочувати свою діяльність або закривати бізнес. Що дало змогу Delta Medical не лише утриматися, а й продовжувати зростати?

- Три речі, головні: портфель, яким ми керуємо цілеспрямовано, тісна співпраця з медичною спільнотою та готовність продовжувати інвестувати, коли ринок скорочується. Delta Medical працює на ринках, що розвиваються, понад 25 років, і мало які з цих років були легкими.

Ми навчилися швидко адаптуватися, ухвалювати рішення в умовах невизначеності та знаходити нові джерела зростання, коли змінюється економіка, система охорони здоров’я та поведінка споживачів.

Наша робота з медичною спільнотою є її значною частиною. У 2025 році ми збільшили кількість професійних візитів до понад 480 тис., взяли участь у 400 медичних конференціях та конгресах, а також провели 1915 круглих столів та освітніх заходів. Наші польові команди працюють не лише у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі, а загалом у 400 населених пунктах України, що дає нам змогу залишатися ближче до лікарів та розуміти їхні потреби.

Робота зі споживачами не менш важлива. Ми інвестуємо у маркетинг, цифрові інструменти та аналітику, тестуємо нові канали комунікації та вивчаємо, як саме пацієнти та клієнти отримують наші продукти. Мета — зробити доступ до продукту простим, а досвід його використання зрозумілим та надійним. Поєднання гнучкості, швидких рішень, близькості до клієнтів та довгострокового бачення дозволяє нам утримувати свої позиції та продовжувати зростати навіть у найважчі для країни роки.

З якими результатами компанія завершила 2025 рік? Які управлінські рішення чи внутрішні принципи забезпечили безперервність процесів компанії під час війни?

2025 рік був одним із найскладніших для фармацевтичного ринку України за останній час. Галузь працювала в умовах нових механізмів державного регулювання цін, змінених правил між учасниками ринку, логістичних обмежень та постійних ризиків війни. Це створювало невизначеність для всіх на ринку.

Наше портфоліо є головною рушійною силою результату. Ми розробляємо його цілеспрямовано, ретельно обираючи кожну молекулу, кожну терапевтичну нішу та кожну лікарську форму, щоб те, що ми додаємо, відповідало реальним потребам лікарів, фармацевтів та пацієнтів. У 2025 році ми запустили 40 нових продуктів та відкрили спеціалізований підрозділ нейро (CNS) — наш восьмий відділ із зовнішньою службою в Україні, що розширило наше охоплення та медичне покриття у психіатрії та неврології. Це паралельно з нашою роботою щодо онкології, нефрології, рідкісних та орфанних захворювань, жіночого здоров’я, педіатрії, первинної медичної допомоги та лікування болю.

Дохід від продажів за 2025 рік зріс на 21% в порівнянні з 2024-м, і ми зміцнили свої позиції у кількох стратегічних категоріях. Протягом року ми інвестували у маркетинг, цифрові інструменти, команду та операційну ефективність. З боку менеджменту бізнес підтримувався завдяки швидкості ухвалення рішень, гнучкості та готовності до адаптації. Ми автоматизували та розширили навчання команд, що допомогло нам швидше впроваджувати зміни. Другий принцип — це довгострокове мислення: навіть під час війни ми продовжуємо інвестувати у бізнес, у наших людей та нові продукти, тому що результати наступних кількох років формуються вже зараз.

Як результат — Delta Medical завершила 2025 рік серед шести найкращих компаній на фармацевтичному ринку України, згідно з даними роздрібного аудиту Sale Out Системи дослідження фармацевтичного ринку Pharmхplorer Plus Sale Out. За 2025 рік ми піднялись на два пункти: для нас це і бізнес-показник, і підтвердження того, що стратегія працює.

За часів кризи бізнес часто зосереджується лише на виживанні. Чому для Delta Medical було важливо не зупиняти розвиток людей, команди та можливостей компанії?

- Ми ставимося до розвитку наших людей та розвитку бізнесу як до єдиного цілого. Саме тому, навіть у найважчі роки, ми продовжували інвестувати у команду, технології та можливості компанії. Це дозволяє нам зростати там, де інші змушені зупинятися. Протягом кількох останніх років ми інвестували у нову навчальну платформу (LMS) для навчання та розвитку персоналу, продовжували розробляти нашу CRM, почали досліджувати нову систему ERP та перейшли на електронне управління документами.

Ми оновили автопарк для наших польових команд, придбавши 30 нових автомобілів, та інвестували у логістику, придбавши п’ять вантажівок. Ми також інвестували у фізичну інфраструктуру в Україні. У 2025 році придбали один гектар землі для розширення нашого розподільчого складу в міру зростання продажів, а у 2026-му плануємо встановити сонячні панелі на даху складу, що має комерційний сенс, враховуючи навантаження на електромережу. Загалом протягом року ми інвестували більш ніж 40 млн грн в інфраструктуру.

Усе це має одну мету — створити умови для наших людей, щоб вони могли добре працювати, розвиватися та почуватися впевнено у майбутньому. Ми хочемо бути більше ніж успішною фармацевтичною компанією. Наша робота покликана покращувати життя людей, і це починається з наших співробітників. Мотивовані, добре захищені та добре навчені люди — це ті, хто створює якісні продукти та зміцнює компанію. Тому турбота про наших людей є пріоритетом бізнесу першого порядку, і ми дотримуємося його незалежно від зовнішніх умов.

Як компанії вдається підтримувати стабільний робочий колектив і мотивацію співробітників?

- Утримання персоналу відбувається завдяки послідовній щоденній роботі та довірі між компанією та її людьми. Жоден окремий інструмент чи система бонусів не можуть цього зробити самостійно.

Ми хочемо, щоб люди почувалися стабільно та безпечно, незалежно від того, що відбувається навколо них. Навіть під час війни ми дотримувалися нашої практики аналізу ринку праці та заробітної плати працівників кожні шість місяців, а також підвищення зарплат там, де це потрібно, щоб залишатися конкурентоспроможними. Ми зберігаємо команду в понад 600 осіб в Україні протягом війни і навіть додали 30 робочих місць у 2025 році.

Ми продовжуємо виплачувати бонуси за результати роботи щомісяця, щокварталу та щорічно, є також додаткові оплачувані вихідні та щомісячні корпоративні доплати, які стали частиною нашої соціальної політики. Наші програми добробуту виходять за межі стандартного пакета: медичне страхування покриває стоматологію, офтальмологію, масаж, медичну підтримку під час поїздок за кордон та психологічну підтримку, і ми бачимо, наскільки це покращує життя співробітників та їхніх сімей.

Прозорість також важлива. Усі платежі є офіційними, ми сплачуємо податки у повному обсязі (понад 270 млн грн до бюджету України за 2025 рік), а працівники мають повний соціальний захист. Для багатьох людей це є фундаментальним під час війни, це дає їм безпеку та відчуття, що разом із компанією вони допомагають підтримувати економіку України.

Найважливішим чинником є те, як ми ставимося до людей і які повноваження та можливості для реалізації надаємо. Команди будують сильний бізнес, тому наше завдання як роботодавця — створити місце, де люди хочуть працювати, розвиватися та залишатися. Це пояснює залученість та стабільність нашої команди.

Які уроки компанія винесла за останні роки щодо організації бізнесу, зміцнення команди та розвитку?

- Останні кілька років стали серйозним випробуванням для українського бізнесу. Головний урок полягає в тому, що розвиток починається з людей, а результати приходять від дисциплінованої щоденної праці.

У 2025 році Delta Medical зміцнила свої позиції на фармацевтичному ринку України, незважаючи на війну, законодавчі зміни та складні умови. Це підтвердило принцип, якого ми дотримуємося роками: Good to Best. Великі результати — це сума невеликих покращень, які команда робить щодня, крок за кроком. Такий підхід дозволив нам розширювати команду, запускати нові проєкти, залучати нових партнерів та додавати нові продукти до портфоліо. Це також видно з того, куди ми постачаємо нашу продукцію. Кілька медичних виробів, які ми розробили та виготовили в Україні і (виробництво повністю відповідає стандартам ISO 13485), тепер експортуються.

У 2025 році ми збільшили постачання до Казахстану, Узбекистану, Азербайджану та Грузії. Наша впевненість у майбутньому насамперед залежить від людей. Ми бачимо професіоналізм та відданість нашої команди, довіру партнерів, лікарів, фармацевтів та клієнтів, а також здатність України відновлюватися та розвиватися.

Останні роки підтвердили те, у що ми завжди вірили: чесна праця, відповідальність за свої рішення, повага до людей залишаються найнадійнішим шляхом до успіху як для бізнесу, так і для людини. Тому ми дивимося у майбутнє з оптимізмом. Не тому, що не бачимо викликів, а тому, що знаємо: маючи сильну команду, правильні цінності та готовність працювати заради результату, можна досягати цілей навіть у найскладніших умовах.