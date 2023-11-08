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Категория
Бизнес
Дата публикации

Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

7 ноября в некоторых средствах массовой информации были распространены материалы на основе материала OSINT агентства Black Box. "Расследование" полностью построено на манипулятивных утверждениях, содержит ложную информацию и нацелено на дискредитацию издания Delo.ua, его новой владелицы Татьяны Снопко и других медиаресурсов, которыми она владеет.

Попытки атаковать Delo.ua предпринимаются системно с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Наше издание одним из первых среди украинских СМИ было заблокировано на территории РФ по решению Роскомнадзора после полномасштабного вторжения . Delo.ua пережило десятки ddos-атак, редакция получила сотни угроз из России за последние два года. Это лишь укрепило проукраинскую позицию издания. Новый владелец с первого дня заверил коллектив в своей патриотичности и неизменяемости редакционной политики.

Обращает на себя внимание то, как была совершена последняя информационная атака. На сайте агентства, которое попыталось привязать Татьяну Снопко, Delo.ua и другие принадлежащие ей издания к России исключительно один материал. Сам сайт создан создан 27.10.2023 и по состоянию на 8 ноября 2023 года на нем есть только 5 страниц – технические + фейковое расследование. Но даже беглый анализ технической стороны сайта дает достаточно красноречивую информацию

Фото 2 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Сайт "расследователей" создан только в октябре 2023 года

Регистратор:

Фото 3 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

Сервер

Расположен в Швейцарии:

Фото 4 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Серверы расположены в Швейцарии. На них также ведут другие подозрительные домены.

На этом сервере также вели домены chadfinder.net (поиск webcam моделей по фотографии) и swapbro.co (мошеннический обмен криптовалют).

Информация об IP

Фото 5 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
  • Сервер предоставила компания https://nicevps.net/, специализирующаяся на работе с сайтами с высоким риском, такие как распространители вирусов, порнографии и другой криминальной информации, фишинг сайтов, сайты-подделки и т.д.
Фото 6 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Хостер даже на первый взгляд кажется подозрительным

Подсети провайдера:

Фото 7 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Подсети провайдера

Подсети зарегистрированы на компанию в Доминике:

Фото 8 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Доминиканский след подсетей

Чтобы выяснить, какие еще сайты обслуживает указанный провайдер серверов, нужно посмотреть подсети IP диапазонов. На той же подсети, где размещен сайт blackboxosint.com, содержатся следующие сайты:

Фото 9 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Список сомнительных сайтов, расположенных на той же подсети, что и "расследователи"

А вот и полный список по данным 2ip.io:

1lnchs.com

3cmkc6end6f7f2c67.xyz

aggretsiku.com

almutarjem.net

anon.cat

anonib.al

anonib.pk

anonib.ro

anonib.to

anpostdeliveryfees.com

anpostdeliverymail.com

argucpayments.com

axexxvip.com

babydoge-iku.vip

big4reviews.com

biglawrecruiters.com

biglawreviews.com

bigtechmanagers.com

bigtechrecruiters.com

blockchainsecure.energy

boitermsnconditions.com

brisbanevibe.info

btcshaper.com

centromere.net

changecrystal.com

commbank-details-safety.com

consultingbosses.com

cracked.tips

cryptoalf.com

dark.lgbt

darkweblink.info

deep-web-links.net

deep-web-links.org

deepweb-links.net

deepweb-links.org

deepweblinks.info

deepweblinks.io

deepweburl.com

denetwork.ch

dexterlaboratory.airforce

dkycoins.com

dogelonmars-iku.vip

dolby.black

eflow-setting.com

eflow-system-update.com

eflow-systems-updates.com

eflow-systemsupdates.com

eflowsystemupdates.com

eflowtollupdates.com

eflowupdates.com

eflowverify.com

electric-update.com

electricireland-ie.com

euroconmerce.com

fedgovreviews.com

fikreedarsona.com

findagraue.com

gfalls.ink

gofile.in

hairyballz.fans

hathwo.com

heathlimitless.com

hiddendeepweb.com

nsidersonly.vip

ipenemy.org

layerzero-lab.net

 layerzerolab.net

layerzerolab.xyz

limelightcompany.energy

 metagate-iku.vip

midlawreviews.com

miru-iku.vip

 myaccount-revenue.com

mydeepweblinks.com

mygmailaccount07378393749.email

mypivoting.com

myzj1888.ru

nojscountdown.com

nutrionolympia.com

obfuscation4you.com

oxycashback.com

panelazul.top

pepe-iku.vip

pepex.wtf

pirreas.com

 pithos.xyz

porneeo.com

prematureumbrella.com

property-icons.com

renga-box.xyz

reptileworld.net

rosumatlayla.com

ruisoccupier.com

 savedcams.com

seancer.com

searchlittlebiggy.org

serviciodominios.com

shiba-iku.vip

targetsinvest.com

techstartupreviews.com

По именам очевидно, что большинство этих ресурсов – порно, мошеннические обменные сайты, даркнет. Многие домены вне доступа, но вот несколько скриншотов:

Фото 10 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Большинство ресурсов постоянно попадают в blacklists
Фото 11 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Хост для порно
Фото 12 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Фишинговые сайты

Сверим полученную информацию с отзывами непосредственно с серверов, используя аналитическую платформу censys.io:

Фото 13 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

Если поочередно смотреть каждый сервер с доступными веб портами 80, 8080, 8083, 443, то получим ответ, что все домены имеют информацию сомнительного содержания. Не является исключением и https://blackboxosint.com .

Вот несколько скриншотов в подтверждение:

Фото 14 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Фото 15 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

Проверка других подсетей - 45.9.148.0/24 и 45.9.149.0/24 - обнаружила поддельный ukr.net и мошеннические крипт сайты. Полный список:

https://2ip.io/domain-list-by-ip/45.9.148.0/24/ https://2ip.io/domain-list-by-ip/45.9.149.0/24/

И несколько сундуков:

Фото 16 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание
Фото 17 — Delo.ua заявляет об информационной атаке на издание

Собственно, подделка ukr.net, атака на glavcom.ua и delo.ua – это сигнализирующий колокольчик: машина на дискредитацию украинских СМИ начала работать с новой силой.

Владелец Delo.ua Татьяна Снопко имеет большой опыт работы именно на ИТ-рынке, с ней пришла команда, специализирующаяся на работе с информационными сайтами в первую очередь как диджитал продуктом. Миссия команды – не только оптимизировать проект, чтобы он стал максимально прибыльным, что укрепит независимость журналистской работы редакции, а также бороться именно с аналогичными информационными вбросами, от которых страдает украинское информационное пространство.

Редакция Delo.ua благодарит медиасообщество за добросовестное отношение к своей работе и поддержку!

В случае, если кто-то из вас потребует технического анализа сайтов-мусорщиков, мы с радостью в этом поможем!