Дети Героев ждут чуда

Благотворительный новогодний проект SOCAR «Подари новогоднее чудо детям Героев» совместно с благотворительной платформой dobro.ua и фондом «Дети Героев» подходит к завершению. Уже собрано более 400 тыс. грн.

В рамках кампании собираются средства на подарки детям, потерявшим своих родителей.

Чтобы создать новогоднее чудо для малышей, достаточно приобрести в сети SOCAR особую открытку, на которой изображены мечты детей. И оставить ее себе на память, или написать новогодние пожелания ребенку и положить открытку в специальный ящик на АЗК. Ваше поздравление SOCAR гарантированно доставит маленькому адресату. Также можно сделать благотворительный взнос в приложении level.

Компания SOCAR задалась целью поздравить сотни деток, но их количество может увеличиться благодаря вашим вкладам.