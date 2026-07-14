"Для нас забота о людях — это комплексный подход, который предполагает физическое, эмоциональное и профессиональное благосостояние работников", — Марьяна Кошарновская, AB InBev Efes Ukraine

В интервью "ТОП-100" Марьяна Кошарновская, старшая менеджер по персоналу AB InBev Efes Ukraine, рассказывает об ожиданиях работников, суть корпоративной заботы о людях, новых методах и цифровых инструментах в управлении персоналом, а также о важности ощущения общей цели для коллектива в сложные времена.

AB InBev Efes Ukraine продемонстрировала примеры быстрого возобновления производства в Чернигове и Николаеве в условиях войны. Какую роль сыграла сплоченность и мотивированность команды и какие решения их обеспечили?

– За время полномасштабного вторжения мы в очередной раз убедились, что главной силой компании являются люди. Именно сплоченность команды, готовность брать ответственность и поддерживать друг друга стали ключевыми факторами возобновления производства в Чернигове и Николаеве.

С первых дней мы сфокусировались на безопасности сотрудников, постоянной связи с командами и максимальной прозрачности принятия решений. Мы оперативно ввели программы поддержки работников, обеспечивали финансовую и психологическую помощь, эвакуацию. Это позволило людям почувствовать уверенность в том, что компания рядом даже в самые сложные моменты.

Чрезвычайно важна была общая цель — возобновить работу предприятий и обеспечить стабильность бизнеса и рабочих мест. Именно сочетание сильной корпоративной культуры, доверия и ответственного лидерства помогло нам вернуть производство к работе гораздо быстрее, чем это можно было представить в подобных условиях.

Сегодня люди ожидают от работодателя не только высоких зарплат, забота о персонале становится одним из приоритетов для бизнеса. Что это для AB InBev Efes Ukraine означает на практике психологическая поддержка, безопасность, открытый диалог, доступность менеджмента?

- Для нас забота о людях – это комплексный подход, который предполагает физическое, эмоциональное и профессиональное благосостояние работников. Прежде всего, это безопасность и ментальная поддержка. Мы оказываем психологическую помощь сотрудникам и членам их семей, поддерживаем мобилизованных коллег, реализуем программы благосостояния и развития устойчивости.

Не менее важна культура открытого диалога. Мы регулярно проводим опросы вовлеченности, встречи с руководством, сессии обратной связи и обеспечиваем доступность менеджмента на всех уровнях. Стараемся, чтобы каждый сотрудник понимал, как его работа влияет на успех компании, и мог быть услышан. Беспокойство также означает создание возможностей для развития. Даже в сложное время мы продолжаем инвестировать в обучение, развитие лидерства и карьерный рост наших людей.

Использование внутренних ИИ-инструментов в HR получает все большее распространение. Какие ИИ-решения применяет команда HR для ежедневных задач? Какие результаты дают такие новации при проработке предложений сотрудников, поиске талантов, раннем выявлении проблем в коллективе и т.п.?

– Мы рассматриваем искусственный интеллект как помощника, а не замену человеческому решению. Наибольшую ценность в работе с людьми продолжает создавать эмпатия, доверие и профессиональная экспертиза HR-команды. Да, недавно мы запустили ИИ-помощника на внутреннем портале для работников.

Какие социальные инициативы реализует компания и как они укрепляют ее HR-бренд? Как AB InBev Efes Ukraine увеличивает лояльность и вовлеченность работников?

– Мы пытаемся сплачивать людей вокруг ценностей компании. У нас много тематических инициатив: например, ежегодно среди коллег проводим неделю/день ответственного потребления, наши корпоративные команды принимают участие в спортивных событиях, таких как Пробег под каштанами. Кроме того, мы много работаем с молодежью: у нас есть расширенная программа поддержки отцовства, компенсационный пакет по поддержанию спортивных тренировок и т.д.

Какие специальности сегодня наиболее дефицитны для пищевой промышленности в целом и пивоварен в частности? Позволяют ли внутренние программы развития и обучения закрывать вакансии, на которые сложно найти кадры на рынке труда?

- Сегодня самый большой дефицит наблюдается среди производственных специалистов, инженерно-технического персонала, электромехаников, водителей автопогрузчиков и определенных категорий работников логистики. Ситуация на рынке труда усложняется демографическими вызовами, миграцией населения и мобилизацией. Вот почему мы все больше инвестируем в развитие своих талантов.