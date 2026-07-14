"Для нас турбота про людей — це комплексний підхід, який передбачає фізичний, емоційний та професійний добробут працівників", — Мар’яна Кошарновська, AB InBev Efes Ukraine

В інтерв’ю "ТОП-100" Мар’яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Ukraine, розповідає про очікування працівників, суть корпоративної турботи про людей, нові методи та цифрові інструменти в управлінні персоналом, а також про важливість відчуття спільної мети для колективу у складні часи.

AB InBev Efes Ukraine продемонструвала приклади швидкого відновлення виробництва у Чернігові та Миколаєві в умовах війни. Яку роль у цьому відіграла згуртованість та вмотивованість команди і які рішення їх забезпечили?

- За час повномасштабного вторгнення ми вкотре переконалися, що головною силою компанії є люди. Саме згуртованість команди, готовність брати відповідальність та підтримувати одне одного стали ключовими факторами відновлення виробництва у Чернігові та Миколаєві.

З перших днів ми сфокусувалися на безпеці співробітників, постійному зв’язку з командами та максимальній прозорості в ухваленні рішень. Ми оперативно запровадили програми підтримки працівників, забезпечували фінансову та психологічну допомогу, евакуацію. Це дало людям змогу відчути впевненість у тому, що компанія поруч навіть у найскладніші моменти.

Надзвичайно важливою була спільна мета — відновити роботу підприємств і забезпечити стабільність бізнесу та робочих місць. Саме поєднання сильної корпоративної культури, довіри та відповідального лідерства допомогло нам повернути виробництво до роботи значно швидше, ніж це можна було уявити у подібних умовах.

Сьогодні люди очікують від роботодавця не лише високі зарплати, турбота про персонал стає одним із пріоритетів для бізнесу. Що це для AB InBev Efes Ukraine означає на практиці — психологічна підтримка, безпека, відкритий діалог, доступність менеджменту?

- Для нас турбота про людей — це комплексний підхід, який передбачає фізичний, емоційний та професійний добробут працівників. Насамперед це безпека та ментальна підтримка. Ми надаємо психологічну допомогу співробітникам і членам їхніх родин, підтримуємо мобілізованих колег, реалізуємо програми добробуту та розвитку стійкості.

Не менш важливою є культура відкритого діалогу. Ми регулярно проводимо опитування залученості, зустрічі з керівництвом, сесії зворотного зв’язку та забезпечуємо доступність менеджменту на всіх рівнях. Прагнемо, щоб кожен співробітник розумів, як його робота впливає на успіх компанії, та мав можливість бути почутим. Турбота також означає створення можливостей для розвитку. Навіть у складні часи ми продовжуємо інвестувати у навчання, розвиток лідерства та кар’єрне зростання наших людей.

Використання внутрішніх ШІ-інструментів у HR набуває дедалі більшого поширення. Які ШІ-рішення застосовує HR-команда для щоденних завдань? Які результати дають такі новації під час опрацювання пропозицій співробітників, пошуку талантів, раннього виявлення проблем у колективі тощо?

- Ми розглядаємо штучний інтелект як помічника, а не заміну людському рішенню. Найбільшу цінність у роботі з людьми продовжують створювати емпатія, довіра та професійна експертиза HR-команди. Так, нещодавно ми запустили ШІ-помічника на внутрішньому порталі для працівників.

Які соціальні ініціативи реалізує компанія і яким чином вони зміцнюють її HR-бренд? Як AB InBev Efes Ukraine підвищує лояльність та залученість працівників?

- Ми намагаємося згуртовувати людей навколо цінностей компанії. У нас багато тематичних ініціатив: наприклад, щорічно серед колег проводимо тиждень/день відповідального споживання, наші корпоративні команди беруть участь у спортивних подіях, як-от у Пробігу під каштанами. Крім того, ми багато працюємо з молоддю: у нас є розширена програма підтримки батьківства, компенсаційний пакет з підтримання спортивних тренувань тощо.

Які спеціальності сьогодні найбільш дефіцитні для харчової промисловості загалом та броварень зокрема? Чи дозволяють внутрішні програми розвитку та навчання закривати вакансії, на які важко знайти кадри на ринку праці?

- Сьогодні найбільший дефіцит спостерігається серед виробничих спеціалістів, інженерно-технічного персоналу, електромеханіків, водіїв автонавантажувачів та певних категорій працівників логістики. Ситуація на ринку праці ускладнюється демографічними викликами, міграцією населення та мобілізацією. Саме тому ми дедалі більше інвестуємо у розвиток своїх талантів.