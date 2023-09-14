Движущая сила успеха: Александр Краснов из DSV о том, как выглядит образцовая команда для бизнеса во время войны

Международная транспортно-логистическая компания DSV с головным офисом в Дании представлена более чем в 80 странах. С началом полномасштабного вторжения в Украину как группа в целом, так и ее локальное представительство столкнулись с самыми серьезными вызовами. Как сообщает Александр Краснов, директор департамента морских и авиационных перевозок DSV в Украине.

Новые реалии работы

Война и масштабная трудовая миграция повлияла на логистическую отрасль в Украине. Как ваша компания реагирует на эти вызовы?

За время пандемии COVID-19 все мы научились эффективно работать дистанционно. Сейчас в условиях военного положения наша компания ввела гибридную схему работы для поддержания рабочего ритма. По меньшей мере, два дня в неделю сотрудники должны работать в офисе: общаться, обмениваться знаниями и опытом. Определенное количество наших работников продолжают успешно выполнять свои служебные обязанности, находясь за границей. Мы не требуем возвращаться в страну из-за фактора безопасности, ведь понимаем, что у каждого сотрудника свой "психологический" порог. Однако наша большая и мощная команда, сформированная еще до начала войны, успешно справляется с текущими логистическими вызовами.

Как ситуация на рынке логистики в Украине повлияла на функционирование компании и работу персонала вашего департамента?

Основные наши сервисы разработаны и внедрены еще до войны. Мы использовали морской порт Гданьск в Польше и немецкий аэропорт во Франкфурте. Поэтому мы без особого труда перешли на европейские логистические сети, имея в этих странах собственные представительства и высокие локальные компетенции. Уже осенью 2022 года DSV в Украине вошла в ритмический режим работы, в котором работает до сих пор.

Пришлось ли переучить определенное количество вашего персонала из-за перехода на новый функционал?

Определенные нюансы имели место. Ведь нам пришлось экспериментировать с доставкой по другим европейским морским портам Словении, Румынии, Германии и подстраиваться к особенностям и требованиям этих стран. Быструю адаптацию к новым условиям способствовало и то, что наши работники достаточно опытны и компетентны, хорошо ориентируются в местных и международных требованиях по организации экспорта и импорта. Кроме того, многие из наших сотрудников, которые эвакуировались из-за войны, были рассредоточены по всей Европе, от Турции до Скандинавии, и смогли успешно "подхватить" активные перевозки локально.

Ценность бренда

Какие ценности декларирует и реализует глобальный бренд DSV в Украине?

Самая главная ценность компании – наша команда, наши люди. Мы стремимся привлекать, мотивировать и удерживать талантливых специалистов, расширяя их полномочия, права и возможности роста. Мы ценим хорошую деловую хватку, желание достигать высоких результатов и работаем вместе как одна команда, или даже больше, как одна большая семья. Наши специалисты – это опытные, ответственные и проверенные временем сотрудники, которым присуща высокая лояльность к DSV. Которые, несмотря на войну, остаются несгибаемыми и успешными, обеспечивая устойчивое развитие бизнеса и бесперебойность международных логистических цепочек. Мы гарантируем комфортные условия труда и создаем безопасную рабочую среду для всех наших сотрудников.

Мы ценим наших клиентов, предоставляя Red Carpet Service, и придерживаемся высоких стандартов ведения бизнеса. Предоставление высококачественных услуг имеет для нас решающее значение, ведь мы стремимся к максимальной эффективности, позволяющей нам быть конкурентоспособными и востребованными на логистическом рынке.

Кроме того, мы стремимся, чтобы и наши партнеры и поставщики отвечали нашим высоким стандартам и требованиям качества услуг, а также поддерживали наши стратегические цели.

Как выглядит ваше ценностное предложение на рынке труда?

У нас отличный коллектив, преимущества которого с первых дней работы испытывают все новопринятые сотрудники. Доброжелательные и квалифицированные наставники открыты для диалога и всегда готовы поддержать, подсказать, направить в нужном направлении. В DSV приобретаешь не только опыт и профессиональные навыки, но и слаженный, надежный тыл, настоящую крепкую команду.

Я также хотел бы отметить еще важные, по моему мнению, факторы — стабильность и ответственность. Среди наших сотрудников есть немало людей со стажем более 10 лет в DSV — эксперты своего дела и добросовестные, инициативные профессионалы, выросшие в компании. Мы всегда поддерживаем желание коллег двигаться вперед, предлагая интересные перспективы профессионального роста как в Украине, так и за ее пределами.

При пандемии и полномасштабном вторжении мы максимально поддерживали своих сотрудников — вакцинировали, помогали с эвакуацией, покидали рабочие места, не сокращали штат и своевременно выплачивали заработную плату. DSV в Украине работает согласно законодательству и международным стандартам, добросовестно платит налоги и при этом всесторонне поддерживает ВСУ.

Чем отличается ваша EVP от предложений других работодателей на логистическом рынке в Украине?

Мы не исчезли, не сократили бизнес, а взяли курс на расширение. К концу лета мы открыли наше представительство в Днепре, увеличиваем штат, у нас амбициозные планы на текущий год.

Ежегодно у компании происходит индексация заработных плат для поддержания их на конкурентном уровне. Каждый день мы обеспечиваем сотрудников приятными безделушками, которые просто должны быть в современной компании: напитки, фрукты, корпоративный развоз, служебные авто и зарядные станции для электромобилей, курсы и тренинги, комфортные рабочие места с круглосуточной поддержкой генератора во время блекаута и т.д.

А еще для всех желающих у нас организованы курсы повышения языковых навыков и знаний по английскому языку, адаптированные к любым уровням и профессиональным потребностям сотрудников.

Менеджмент HR-процессов

Как организованы коммуникации с работниками?

Физическое присутствие работника в офисе, конечно, ничего не заменит. Но уже несколько лет мы используем определенные корпоративные коммуникационные инструменты, обеспечивающие быстрый доступ и эффективное реагирование, независимо от того, в какой точке мира находится сотрудник. Мы все всегда на связи и имеем легкий доступ к необходимой информации и людям, а при необходимости срочно решить вопросы организуем онлайн-встречи. Всё максимально просто и доступно.

Время от времени у нас проводится анкетирование сотрудников, чтобы лучше понимать их потребности и проблемы, услышать пожелания и сетования для дальнейшей корректировки рабочего процесса и улучшения удовлетворенности трудом в компании.

Как автоматизирована HR-функция в компании? Какие задачи эта автоматизация решает?

Уже несколько лет на глобальном уровне внедрен Центр кадровых данных DSV. Он включает персональные данные сотрудников, организационную структуру с четкой иерархией подчинения, должностные инструкции и другие условия. С точки зрения управления персоналом и расчета заработной платы это значительно облегчает администрирование и отчетность, поскольку вся информация находится в одном месте и всегда актуальна.

Кроме этого, у нас разработана корпоративная платформа DSV E-learning, благодаря которой можно легко знакомиться с разнообразными политиками компании, обязательными для выполнения всеми работниками, создавать новые внутренние онлайн-тренинги, просматривать видеокурсы из каталога в любое удобное для время сотрудника.

Расскажите о вашем проекте по проведению онбординга.

По моей инициативе мы разработали стартовую интеграционную обучающую программу, которая начинается с первого дня трудоустройства и базируется на постепенном "входе" в DSV, то есть ознакомлении с жизнью компании, ее ценностями, принципами и политиками. Она призвана помочь новым работникам лучше адаптироваться к новой среде, коллективу и сформировать комплексное представление о том, как у нас организованы рабочие процессы. По этому курсу в течение нескольких первых дней проходят встречи с представителями различных подразделений компании, на которых презентуются наши сервисы, возможности и рекомендации по порядку взаимодействия между департаментами, подразделениями.

Как дальше организована адаптация новичков в компании?

В дальнейшем новопринятого специалиста сопровождают и при необходимости доучат закрепленные за ним менеджеры соответствующих отделов. Для сотрудников операционного блока, например, необходимо усвоение корпоративной программы CW1, в которой работают все офисы DSV в мире. Она позволяет анализировать уровень предоставленного сервиса по морским перевозкам в пределах страны и оперативно реагировать на "красные зоны". Иногда такое обучение может занять до 3-4 месяцев.

Что касается адаптации работников сейлз-отдела, то это больше об эффективном взаимодействии внутри команды, грамотном тайм-менеджменте, корпоративных правилах выстраивания отношений с клиентами, особенностях документооборота и программного обеспечения, другой внутренней специфике, которую раскрывает назначенный ментор.

Какие образовательные программы действуют для опытных специалистов компании?

Обычно руководители всех офисов DSV планируют развитие своего персонала на 2-3 года вперед. Для обучения и повышения квалификации более опытных специалистов, тем-лидеров или директоров департаментов, в группе компаний создана собственная корпоративная Sales Академия, которая находится в Европе. Группы формируются из специалистов одинакового уровня и насчитывают всего 8-12 участников. Полученные знания в Академии открывают уникальные возможности для личного и профессионального роста, помогают развить всестороннее понимание международных рынков и овладеть искусством эффективных продаж и инструментов, основывающимся на конкретной бизнес-практике.

Вы отмечали, что компания регулярно пересматривает размеры заработной платы сотрудников. По каким причинам или как это происходит?

Как ответственный работодатель, работающий согласно законодательству Украины, с начала войны мы уже дважды проводили пересмотр размеров заработных плат: в октябре 2022-го и в марте 2023-го. Наши номинальные зарплаты смогли выйти на небольшой рост, ведь мы повышали их в соответствии с неофициальными оценками реального падения ВВП страны. Планируем также очередное повышение доходов работников и на 2024 год, но ждем уже официальных данных по инфляции за текущий год.

Каково ваше видение нынешнего рынка труда?

Мы наблюдаем значительный дефицит квалифицированных работников в сфере логистики. К примеру, несколько наших сотрудников вынужденно покинули страну и трудоустроились в других офисах DSV в Европе и Северной Америке. По состоянию на сегодняшний день у нас есть несколько открытых вакансий, и они, к сожалению, очень долго закрываются. Если раньше этот процесс длился в среднем 2-3 недели, то теперь растягивается в месяц-три. Помимо увеличения временных затрат, компании приходится тратить и гораздо больше ресурсов, в том числе денежных. Кроме того, в большинстве случаев новые кандидаты вообще не удовлетворяют требованиям вакансий. То есть квалифицированные кандидаты либо покинули страну, либо не открыты для новых предложений по изменению места работы.

Как вы преодолеваете нехватку кадров в компании?

Мы решили "выращивать" кадры. Это могут быть люди с опытом работы в логистике, но без конкретных навыков в сфере морских и авиационных перевозок или подготовка с нуля будущих сотрудников нужной квалификации. Ведь если нам нужен член команды, который будет понимать все потребности нашей компании, мы готовы инвестировать в сотрудников, их обучение и развитие соответствующих способностей.

Какие главные задачи по управлению персоналом актуальны для вашей компании на ближайшее будущее?

Я считаю, что формирование высококвалифицированной, ответственной и преданной команды актуально в любое время. А это возможно при соответствующих условиях и возможностях для развития, эффективного использования профзнаний и навыков, повышения квалификации или карьерного роста, периодического усовершенствования системы мотивации и повышения удовлетворенности всех специалистов компании, предоставления значимости социальной эффективности для коллектива, увеличения командообразующих мероприятий и нетворкинга.

Кроме этого, на мой взгляд, важно демонстрировать рынку и украинскому логистическому сообществу стабильность и перспективность бизнеса нашей компании и гражданскую позицию. В частности, в планах DSV в Украине — дальнейшая помощь военным, энергетикам, медикам, а также активное участие в проектах восстановления страны. Задача на текущий год — быть надежным, образцовым работодателем, открытым для перемен и готовым увеличивать круг талантливых единомышленников.