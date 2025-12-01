Еда для других бизнесов

Как кулинарные и технологические решения MHP Food Service закрывают потребность различных украинских бизнесов в корпоративном питании.

Все больше украинских бизнесов задумываются о том, как создать комфортные условия для работы своим командам. Одно из эффективных решений – хорошо организованное корпоративное питание, позволяющее работникам полноценно и сбалансированно есть на работе. Это не просто бонус, а часть новой корпоративной культуры, в которой забота о людях является базовым условием.

При этом компании сталкиваются с рядом вызовов в обеспечении корпоративного питания. Среди основных: высокие затраты на самостоятельную организацию еды, нехватку времени у работников на обеды вне офиса или приготовление пищи на работу из дома, сложная логистика поставок, потребность в качественном питании на рабочем месте и отсутствие помещений, пригодных для обустройства кухни. Эти проблемы особенно ощутимы для небольших компаний, имеющих ограниченные площади или не готовые инвестировать в создание собственной кухни.

В то же время, крупные компании демонстрируют большую гибкость в подходах к питанию персонала. Часть из них рассматривает возможность создания собственных кухонь, однако этот процесс требует времени и значительных инвестиций. Бизнесу же решения необходимы уже сейчас – простые, доступные и надежные. Поэтому все чаще компании обращаются в профильные организации, уже имеющие экспертизу и наработанные комплексные решения, такие как доставка порционных обедов, организация столовых на предприятиях, кейтеринг, фудкорты или установка вендингов и микромаркетов с готовыми блюдами.

Под такие запросы решения, объединяющие удобство, быстроту и рациональные затраты, украинским бизнесам предлагает MHP Food Service. Это направление МХП, компании с мощным кулинарным производством, многолетней экспертизой по работе с продуктами питания и высокими стандартами качества. MHP Food Service предоставляет услуги и поставляет кулинарные решения, упрощающие работу офисов, кейтерингов, дарк-китченов и заведений общепита. В портфеле более 300 позиций блюд: от классических украинских сырников и котлет до боулей, паст и карри.

От базовых ингредиентов до автоматизированных точек продаж готовых блюд

MHP Food Service появился как ответ на внутреннюю потребность МХП организовать питание для своих работников. В прошлом году проект вышел на рынок. Сегодня MHP Food Service дает ряду фуд-бизнесов возможность масштабировать собственные сервисы, а компаниям позаботиться о питании своих работников как в бизнес-центрах, так и на локациях производственных и аграрных предприятий, логистических центров и т.д.

Мы работаем в формате полного сервиса: от формирования индивидуальных предложений под запрос бизнеса до управления остатками и контроля доставки на каждую из локаций заказчика. Таким образом, наш клиент получает не просто продукт, а готовую систему, которая снимает с него заботу о питании работников. Наталья Игнатюк Руководитель проекта MHP Food Service

В зависимости от потребностей клиентов компания предлагает три формата сотрудничества. Первый – автоматизированные решения, включающие вендинговые аппараты для круглосуточного доступа к еде без участия персонала, а также микромаркеты, то есть холодильники с готовыми блюдами и оплатой через QR-код. Вендинги являются оптимальным вариантом для больших офисов и бизнес-хабов, стремящихся сократить расходы, а микромаркеты более удобны для меньших офисов, где важны мобильность и простота в использовании.

Второй формат — поставка комплексных обедов, а третий — усиление кейтерингов и шведских линий, в рамках которого компания поставляет базовые ингредиенты, такие как сувидованное мясо, соусы, суповые основы и гарниры, на основе которых легко формировать готовые блюда под собственное меню. Таким образом, MHP Food Service помогает бизнесу не только сократить операционные расходы по обеспечению работников вкусными обедами, но и повысить эффективность, вовлеченность и удовлетворенность работников.

Логистика, технологии и кулинарная экспертиза

Для бизнеса, работающего с готовыми блюдами, ключевыми вызовами остаются стабильность качества, длительный срок хранения и стабильная себестоимость. MHP Food Service отвечает на эти запросы посредством технологических решений и эффективной производственной модели. В частности, компания применяет метод HPP (High Pressure Processing) – обработку под высоким давлением, позволяющую продлить срок хранения блюд до 34 суток без потери вкуса и питательных свойств. Такой подход гарантирует безопасность продукта, уменьшает потери питания и упрощает логистику для партнеров. В общем, сочетание технологий и вертикальной интеграции позволяет компании контролировать весь процесс: от поставки сырья до производства готовых блюд.

"Секрет стабильного качества и демократической цены — в нашей вертикально интегрированной модели. Мы контролируем каждый этап: от поставок сырья до серийного производства готовых блюд. Используем собственное мясное сырье, автоматизируем процессы приготовления и логистики. Это позволяет обеспечить одинаковый вкус и большой объем, оптимизируя затраты бизнеса", — говорит Наталья Игнатюк.

Собственная логистика МХП позволяет доставлять клиентам MHP Food Service до 60 тыс. фасованных порций ежемесячно в любой регион Украины. Автоматизация и внедрение цифровых технологий помогают контролировать остатки, планировать и формировать заказы, вести аналитику продаж. Однако Наталья Игнатюк подчеркнула, что в создании блюд привлечение экспертизы шеф-поваров остается неизменным, ведь ни один алгоритм не имеет вкусовых рецепторов.

В результате мощности МХП и широкий ассортимент блюд позволяют MHP Food Service полностью закрыть потребность питания нескольких тысяч команд и помочь бизнесам создать дополнительный сервис и комфорт для своих работников.

От одного холодильника до системного оператора питания

Одним из примеров внедрения решений MHP Food Service стал бизнес-центр "Гелиос" в Киеве, где работают около 300 человек. Локация не имела собственной столовой, поэтому возник вопрос качественного и вкусного питания для сотрудников.

Сотрудничество проект-менеджера по коммерческой недвижимости компании "Гелиос" Игоря Кибца с MHP Food Service началось почти год назад с небольшого эксперимента — установка одного холодильника с продукцией МХП в бизнес-центре. Формат оказался удачным: готовые блюда в вакуумированной упаковке имели длительный срок хранения, удобны в использовании и получили положительные отзывы от работников офисов. Это позволило быстро понять спрос и настроить ассортимент потребностей потребителей.

Через несколько месяцев Игорь Кибец решил расширить сотрудничество с MHP Food Service. Сегодня реализованы уже три формата взаимодействия:

Вендинг & self-service: полностью автоматизированная точка продаж с холодильниками самообслуживания. Доставка обедов для офисных работников в вакуумированной упаковке, что позволяет придерживаться высоких стандартов хранения и минимизировать потери. Dark kitchen: кухня без зала для гостей, где готовят блюда на доставку или самовынос.

Продукция МХП решила для меня ключевые вопросы питания: длительный срок хранения, удобство, стабильное качество и вкусы, реально нравящиеся людям. Также важен гибкий сервис, индивидуальный подход к каждому запросу. Игорь Кибец Проект-менеджер по коммерческой недвижимости компании "Гелиос"

Несмотря на сложные условия, даже при обстрелах и повреждениях офисов, вакуумная продукция помогает обеспечить не только удобство, безопасность и качество, но и эстетику питания. Он добавил, что организация корпоративного питания – это также инструмент мотивации работников.

"Если раньше корпоративное питание существовало в формате столовых или доставки, то теперь мы идем в инновации. Мы живем во время, где автоматизация внедрена даже в такие традиционные вещи, как потребление пищи: вендинги, микромаркеты и т.д. Но при этом сервис остается ключевым, ведь работодателям важно получить не просто продукт, а полный цикл обслуживания. работников легче, предоставив качественный сервис", - подчеркнула руководительница проекта MHP Food Service Наталья Игнатюк.

MHP Food Service – это возможность для бизнесов закрыть потребность в питании команд независимо от количества работников, расположения офисов и предприятий или графика работы локаций. Индивидуальный подход, гибкость предложений, учет пожеланий заказчика позволяют обеспечить комфорт для компаний и их команд. И от этого бизнес только выиграет, ведь получит лояльных работников, испытывающих заботу работодателя, не тратя время на поиск локаций для обеда и может планировать время в офисе более эффективно.