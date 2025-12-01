Їжа для інших бізнесів

Як кулінарні та технологічні рішення від MHP Food Service закривають потребу різноманітних українських бізнесів у корпоративному харчуванні.

Дедалі більше українських бізнесів замислюються над тим, як створити комфортні умови для роботи своїм командам. Одне з ефективних рішень — добре організоване корпоративне харчування, яке дозволяє працівникам повноцінно й збалансовано їсти на роботі. Це не просто бонус, а частина нової корпоративної культури, в якій піклування про людей є базовою умовою.

При цьому компанії стикаються з низкою викликів у забезпеченні корпоративного харчування. Серед основних: високі витрати на самостійну організацію їжі, нестача часу у працівників на обіди поза офісом чи приготування їжі на роботу з дому, складна логістика постачання, потреба в якісному харчуванні на робочому місці та відсутність приміщень, придатних для облаштування кухні. Ці проблеми особливо відчутні для невеликих компаній, які мають обмежені площі або не готові інвестувати у створення власної кухні.

Водночас великі компанії демонструють більшу гнучкість у підходах до харчування персоналу. Частина з них розглядає можливість створення власних кухонь, проте цей процес потребує часу та значних інвестицій. Бізнесу ж рішення необхідні вже зараз — прості, доступні й надійні. Тому дедалі частіше компанії звертаються до профільних організацій, які вже мають експертизу та напрацьовані комплексні рішення, як-от доставка порційних обідів, організація їдалень на підприємствах, кейтеринг, фудкорти або встановлення вендингів та мікромаркетів із готовими стравами.

Під такі запити рішення, що поєднують зручність, швидкість і раціональні витрати, українським бізнесам пропонує MHP Food Service. Це напрям МХП, компанії з потужним кулінарним виробництвом, багаторічною експертизою у роботі з продуктами харчування і високими стандартами якості. MHP Food Service надає послуги і постачає кулінарні рішення, які спрощують роботу офісів, кейтерингів, дарк-кітченів і закладів громадського харчування. У портфелі понад 300 позицій страв: від класичних українських сирників і котлет до боулів, паст і карі.

Від базових інгредієнтів до автоматизованих точок продажу готових страв

MHP Food Service з’явився як відповідь на внутрішню потребу МХП організувати харчування для власних працівників. Торік проєкт вийшов на ринок. Сьогодні MHP Food Service дає низці фуд-бізнесів можливість масштабувати власні сервіси, а компаніям — подбати про харчування своїх працівників як у бізнес-центрах, так і на локаціях виробничих та аграрних підприємств, логістичних центрів тощо.

Ми працюємо у форматі повного сервісу: від формування індивідуальних пропозицій під запит бізнесу до управління залишками та контролю доставки на кожну з локацій замовника. Таким чином наш клієнт отримує не просто продукт, а готову систему, яка знімає з нього турботу про харчування працівників. Наталія Ігнатюк Керівниця проєкту MHP Food Service

Залежно від потреб клієнтів компанія пропонує три формати співпраці. Перший — автоматизовані рішення, що включають вендингові апарати для цілодобового доступу до їжі без участі персоналу, а також мікромаркети, тобто холодильники з готовими стравами та оплатою через QR-код. Вендинги є оптимальним варіантом для великих офісів і бізнес-хабів, які прагнуть скоротити витрати, а мікромаркети більш зручні для менших офісів, де важливі мобільність та простота у використанні.

Другий формат — постачання комплексних обідів, а третій — підсилення кейтерингів та шведських ліній, у межах якого компанія постачає базові інгредієнти, як-от сувідоване м’ясо, соуси, супові основи та гарніри, на основі яких легко формувати готові страви під власне меню. Таким чином, MHP Food Service допомагає бізнесу не лише скоротити операційні витрати на забезпечення працівників смачними обідами, а й підвищити ефективність, залученість і задоволеність працівників.

Логістика, технології та кулінарна експертиза

Для бізнесу, який працює з готовими стравами, ключовими викликами залишаються стабільність якості, тривалий термін зберігання та стабільна собівартість. MHP Food Service відповідає на ці запити за допомогою технологічних рішень і ефективної виробничої моделі. Зокрема, компанія застосовує метод HPP (High Pressure Processing) — оброблення під високим тиском, що дозволяє подовжити термін зберігання страв до 34 діб без втрати смаку й поживних властивостей. Такий підхід гарантує безпечність продукту, зменшує харчові втрати й спрощує логістику для партнерів. Загалом поєднання технологій і вертикальної інтеграції дає змогу компанії контролювати весь процес: від постачання сировини до виробництва готових страв.

"Секрет стабільної якості й демократичної ціни — у нашій вертикально інтегрованій моделі. Ми контролюємо кожен етап: від постачання сировини до серійного виробництва готових страв. Використовуємо власну м’ясну сировину, автоматизуємо процеси приготування та логістики. Це дозволяє забезпечити однаковий смак і великий обсяг, оптимізуючи витрати бізнесу", — каже Наталія Ігнатюк.

Власна логістика МХП дає змогу доставляти клієнтам MHP Food Service до 60 тис. фасованих порцій щомісяця у будь-який регіон України. Автоматизація та впровадження цифрових технологій допомагають контролювати залишки, планувати та формувати замовлення, вести аналітику продажів. Однак Наталія Ігнатюк підкреслила, що у створенні страв залучення експертизи шеф-кухарів залишається незмінним, адже жоден алгоритм не має смакових рецепторів.

У результаті потужності МХП та широкий асортимент страв дозволяють MHP Food Service повністю закрити потребу харчування кількатисячних команд і допомогти бізнесам створити додатковий сервіс і комфорт для своїх працівників.

Від одного холодильника до системного оператора харчування

Одним із прикладів впровадження рішень MHP Food Service став бізнес-центр "Геліос" у Києві, де працюють приблизно 300 людей. Локація не мала власної їдальні, тому постало питання якісного та смачного харчування для співробітників.

Співпраця проєкт-менеджера з комерційної нерухомості компанії "Геліос" Ігоря Кібця з MHP Food Service почалася майже рік тому з невеликого експерименту — встановлення одного холодильника з продукцією МХП у бізнес-центрі. Формат виявився вдалим: готові страви у вакуумованому пакованні мали тривалий термін зберігання, були зручними у використанні й отримали позитивні відгуки від працівників офісів. Це дало змогу швидко зрозуміти попит і налаштувати асортимент під потреби споживачів.

За кілька місяців Ігор Кібець вирішив розширити співпрацю з MHP Food Service. Сьогодні реалізовані уже три формати взаємодії:

Вендинг & self-service: повністю автоматизована точка продажу з холодильниками самообслуговування. Доставка обідів для офісних працівників у вакуумованому пакованні, що дозволяє дотримуватись високих стандартів зберігання й мінімізувати втрати. Dark kitchen: кухня без зали для гостей, де готують страви на доставку чи самовиніс.

Продукція МХП вирішила для мене ключові питання харчування: тривалий термін зберігання, зручність, стабільна якість і смаки, які реально подобаються людям. Також важливий гнучкий сервіс, індивідуальний підхід до кожного запиту. Ігор Кібець Проєкт-менеджер з комерційної нерухомості компанії "Геліос"

Попри складні умови, навіть під час обстрілів і пошкоджень офісів, вакуумована продукція допомагає забезпечити не лише зручність, безпечність і якість, а й естетику харчування. Він додав, що організація корпоративного харчування — це також інструмент мотивації працівників.

"Якщо раніше корпоративне харчування існувало у форматі їдалень або доставки, то тепер ми йдемо в інновації. Ми живемо у час, де автоматизація впроваджена навіть у такі традиційні речі, як споживання їжі: вендинги, мікромаркети тощо. Але при цьому сервіс залишається ключовим, адже роботодавцям важливо отримати не просто продукт, а повний цикл обслуговування. Наше завдання — не просто допомогти іншим компаніям нагодувати людей, а зробити день їхніх працівників легшим, надавши якісний сервіс", — наголосила керівниця проєкту MHP Food Service Наталія Ігнатюк.

MHP Food Service — це можливість для бізнесів закрити потребу в харчуванні команд незалежно від кількості працівників, розташування офісів та підприємств або графіка роботи локацій. Індивідуальний підхід, гнучкість пропозицій, врахування побажань замовника дозволяють забезпечити комфорт для компаній та їхніх команд. І від цього бізнес тільки виграє, адже отримає лояльних працівників, які відчувають турботу роботодавця, не витрачають час на пошук локацій для обіду і можуть планувати час в офісі більш ефективно.