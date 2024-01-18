Экологические вызовы: как крупный бизнес заботится об окружающей среде на пути евроинтеграции

Недавно Украина добилась важной вехи на своем пути евроинтеграции – лидеры Европейского Союза приняли решение начать с нашей страной официальные переговоры о вступлении. Для их успешного проведения страна должна учесть большой список обязательных шагов, ввести механизмы ЕС во всех отраслях, в том числе в сфере охраны окружающей среды и противодействия климатическим изменениям.

В ЕС планируют достичь климатической нейтральности к 2050 году. Поэтому страны-члены и кандидаты ко вступлению обязаны соблюдать и активно имплементировать принципы Европейского зеленого курса - главного документа, определяющего план действий по защите окружающей среды и предотвращению изменений климата. Он включает в себя внедрение мер по сохранению природных ресурсов, уменьшению выбросов вредных веществ, развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и так далее.

Одним из ключевых аспектов реализации этих обязательств является активное участие бизнеса. Внедрение ответственности производителя и соблюдение климатического соглашения в соответствии с международными соглашениями способствует евроинтеграционным процессам и построению "экологического" предпринимательства. Несмотря на войну, социально ответственный бизнес уже сегодня активно приобщается к экологическим инициативам - стратегии устойчивого развития внедряют все больше предприятий в Украине.

Так, швейцарский производитель пищевых продуктов Nestlé придерживается обязательств в соответствии с Целями Устойчивого Развития 2030, заявленными ООН, а также внедряет в Украине проекты перехода на "зеленую" электроэнергию на производстве и проекты по внедрению культуры обращения с отходами упаковки. Рассказываем о них подробнее.

Переход на "зеленую энергию" как новое требование времени

Прошлой осенью-зимой ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры привели к длительным аварийным отключениям электроэнергии. Чтобы продолжить работу, украинский бизнес вынужден был массово закупать и использовать дизельные или бензиновые генераторы. Только за 2022 год в страну ввезли почти 670 тысяч генераторов. Это оборудование трудно назвать экологичным – оно загрязняет воздух оксидами углерода и азота, угарным газом и сажей.

Более бережный к окружающей среде и соответствующий вызовам войны переход на зеленую энергетику. К примеру, чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году, Nestlé начала устанавливать солнечные панели на своих украинских предприятиях еще в 2021 году – по состоянию на сегодняшний день в инициативу инвестировали уже более 18 млн грн.

"Использование зеленой энергии не только положительно влияет на уменьшение углеродного следа, но и выгодно с экономической точки зрения, ведь собственная зеленая электроэнергия позволяет снизить затраты. Средний срок окупаемости солнечных электростанций составляет всего 4-5 лет. Учитывая все риски во время войны и опыт минувшей зимы, солнечные панели – это также одно из решений для поддержки производственной деятельности в случае перебоев с электроснабжением", – объясняют в компании.

Первые солнечные электростанции были установлены на Волынской фабрике по изготовлению соусов в Торчине и в дистрибуционном центре в Смолигове в 2021 году. В конце 2022 года Nestlé оборудовали панелями дистрибуционный центр в Малехове на Львовщине, а в декабре 2023-го установили там дополнительные панели.

Сегодня солнечные электростанции покрывают в среднем до 20% потребностей дистрибуционных центров и 11% от потребностей фабрики. Проект помог снизить выбросы углерода на 192 тонны ежегодно. Компания планирует постепенно перевести на зелёную электроэнергию все свои мощности в Украине.

"Несмотря на то, что такое производство электроэнергии очень зависит от погоды, мы намерены и дальше инвестировать в это направление и придерживаться стратегии по уменьшению выбросов парниковых газов. Кроме того, уменьшение выбросов является частью евроинтеграционных процессов Украины, которые мы всесторонне поддерживаем", - говорят в компании.

Формирование привычки сортировать отходы как вклад в устойчивую экосистему

Сортировка отходов позволяет снизить их количество на свалках и в природе. Это помогает сохранить почву, водные ресурсы и воздух, а также предотвращает климатические изменения, ведь переработка позволяет использовать вторичные ресурсы и уменьшает потребность в производстве новых материалов.

Это понимает и крупный бизнес. В 2020 году Nestlé вместе с компанией по управлению отходами Veolia запустили проект "Маяк" в трех населенных пунктах Киевщины – Макарове, Новых Петровцах и Старых Петровцах . Цель проекта – развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов в Украине, а также формирование устойчивых навыков обращения с отходами у граждан на примере конкретных общин. Этот проект является тестовым для дальнейшего создания на его базе общенациональной системы расширенной ответственности производителя, уже давно работающей в странах Евросоюза. Принцип расширенной ответственности изготовителя (РВВ) предусматривает, что производитель товаров в упаковке несет ответственность за упаковку продукции с момента ее создания до переработки. В рамках проекта "Маяк" компании инвестировали 57 млн грн на установку 222 контейнеров для сбора отходов в трех населенных пунктах и продолжают инвестировать в вывоз отсортированных отходов и учебную работу с населением общин в сотрудничестве с органами местной власти.

Раз в десять дней отсортированные жителями отходы упаковки вывозят на сортировочную станцию. После контрольной сортировки на фракции отходы отправляют на заводы по переработке вторсырья. Отходы, которые нельзя отправить на переработку, сжигают с добычей тепловой энергии для отопления и снабжения горячей водой одного из спальных районов Киева.

Целью инициативы была не только сортировка и переработка отходов, но и формирование устойчивых навыков поведения с отходами в общинах. Для этого организаторы запустили информационные кампании для привлеченных городов – распространили постеры с правилами сортировки и провели специальные учебные курсы для учителей. В эту программу привлекли 80 учителей и 3230 школьников. К началу полномасштабной войны в рамках проекта около 28 тысяч жителей общин успели собрать более 400 тонн отходов.

После вторжения инициативу временно приостановили, но в начале 2023 года проект снова заработал. Вместе со специалистами по ГСЧС установленные контейнеры тщательно обследовали, чтобы подтвердить их безопасность для использования.

Сегодня жители указанных общин уже активно сортируют отходы – в прошлом году удалось собрать 118 тонн сухой фракции отходов (это различные виды пластика, бумага, картон и металл) и 113 тонн стекла. "Показатели составляют почти две трети отходов, собранных до полномасштабного вторжения за тот же период. 48% чистого вторсырья после сортировки отходов – почти такая же цифра, как у нас была до войны. Это значит, что наши общины не отказывались от сортировки отходов, продолжая демонстрировать устойчивые привычки обращения с отходами", - рассказывают в Nestlé.

В компании отмечают: "Восстановление проекта раздельного сбора отходов не только один из шагов постепенного восстановления Петровской и Макаровской объединенных территориальных общин и страны в целом, но и пример для внедрения системы управления отходами в других регионах Украины".

Устойчивое развитие – одна из предпосылок евроинтеграции

Компания Nestlé придерживается своих обязательств в области экологии и продолжает внедрять меры по сохранению окружающей среды и минимизации влияния на климат, даже в условиях войны. Несмотря на имеющиеся вызовы, компания ставит перед собой задачу повышения стандартов социальной ответственности в Украине, приближая их к практикам, принятым в Европейском Союзе. Компания остается приверженной обязательству содействовать устойчивому развитию и планирует придерживаться следующих глобальных целей:

сократить выбросы вдвое к 2030 году и достичь нулевого выброса парниковых газов к 2050 году;

до 2025 года сделать более 95% пластиковой упаковки пригодной для переработки и продолжать работать над тем, чтобы 100% упаковки были пригодны для переработки или повторного использования;

перейти на 100% возобновляемую энергию к 2025 году.

Nestlé в Украине планирует установить солнечные панели на других фабриках и продолжит работу в направлении РВВ. Компания присоединится к созданию отдельной организации, основанной на принципах расширенной ответственности производителя – работа ведется в составе коалиции УКРПЭК, в которую входят ведущие производители товаров в упаковке в Украине.

В Nestlé уверены, что расширенная ответственность производителя — это эффективный инструмент управления отходами, уменьшение расходов и противодействия климатическим изменениям, давно зарекомендовавший себя в ЕС.

"Концепция состоит в том, что производители отвечают за свою продукцию даже после того, как продукция была использована и стала ненужной потребителю. Эта ответственность включает в себя сбор, сортировку и подготовку упаковки для дальнейшей переработки или восстановления. С помощью РОП могут быть повышены показатели переработки отходов и достигнута значительная экономия государственных расходов в сфере обращения с отходами", - объясняют в компании.