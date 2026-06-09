Эксзаместитель председателя АРМА Павел Великореченин – о реформе агентства, кадровом оттоке и замороженном конкурсе на руководителя

После принятия в 2025 году закона о реформе АРМА агентство по-прежнему остается без постоянного руководителя, а конкурс на должность председателя затянулся. В то же время продолжаются дискуссии по поводу эффективности управления арестованными активами и внедрения новых правил работы агентства.

На этом фоне редакция Delo.ua поговорила с бывшим замглавы АРМА Павлом Великоречениным. В разговоре он поделился своим видением работы агентства и изменений, которые произошли в системе управления арестованными активами. Оценки собеседника являются его личной позицией (ред.).

Начнём с простого. Зачем вообще создавалась АРМА и чем украинская модель отличается от европейской?

– АРМА была создана в 2016 году как часть антикоррупционной инфраструктуры по модели европейских офисов по возврату активов, Asset Recovery Offices. Логика проста: преступные активы должны не просто арестовываться, а приносить доход государству и сохранять свою стоимость.

Уникальность украинского АРМА состоит в том, что здесь объединили в одной структуре две функции: розыск активов (ARO) и их менеджмент (AMO). В Европе этим занимаются разные органы: полиция или прокуратура ищет, отдельная структура управляет. У нас все под одной крышей. И еще одно отличие: мы работаем и с конфискованными, и с арестованными активами. В Европе же только с конфискованными.

Сочетание розыска и управления в одной структуре, это плюс или минус?

– Я считаю, что плюс. Агентство и ищет активы, и ведет их учет, и видит, что передается в управление, а что нет. То есть у нас есть KPI ( ключевые показатели эффективности, - ред. ) собственной деятельности в реальном времени.

Другое дело, что самому менеджменту не хватает гибкости. Если актив это завод, с ним нужны одни действия, если квартира или земельный участок нужны другие, а каким-то активом вообще невозможно управлять. Эту вариативность должно определять именно Агентство. Сейчас, к сожалению, не может.

Сколько платят сотрудникам Арма?

– Когда я пришел в АРМА, с зарплатами была проблема: главный специалист, оперирующий активами на миллионы, а то и миллиарды гривен, получал 18–22 тысячи. Это формировало определенные риски, так что моей целью было это исправить. Когда я покинул АРМА, ставка главного специалиста составляла 48 тысяч плюс до 30% премии.

Бюджет АРМА на 2025 год был рекордным – 589 млн грн против 189 млн раньше. К сожалению, новое руководство в этом контексте сделало шаг назад. В 2026 году бюджет составляет уже 364 млн. Этого не хватает даже на зарплаты тем, кого уже наняли. В январе-мае этого года впервые в истории в Агентстве образовалась кредиторская задолженность по зарплате, сотрудники получают только оклады без премий. Это следствие того, что нет постоянного руководства и утрачена коммуникация с парламентом. Как результат недофинансирования падает эффективность поступлений в бюджет со стороны АРМА.

Объясните механику работы АРМА. Нашли актив, полученный преступным путем… Что дальше?

– Первый шаг: Агентство анализирует реестры, открытые источники, использует спецтехнологии для поиска активов преступников, включая коррупционеров и резидентов России. Затем дело идет в суд. Если суд выносит решение об аресте, прокурор обращается в АРМА, чтобы выяснить, можно ли сохранить стоимость актива через передачу в управление. Если да, актив передают Агентству, а оно уже управляющему.

С 2023 года управляющих выбирают через систему Prozorro. До этого в АРМА существовал тендерный комитет, фактически закрытый клуб, где уполномоченные лица сами решали, кому отдать актив. Управляющий даже мог не платить минимальные гарантийные платежи в бюджет! С 2023 г. такие платежи стали обязательными. Если к тому времени АРМА работала с двумя площадками, то сейчас их уже 42 на Prozorro. Кто предложил большую цену, тот выиграл.

До 2019 года АРМА сама определяла путь управления активом. Почему это унесли?

– Тогдашнее руководство скомпрометировало эту функцию. Вспомните скандал с реализацией земельных участков группы Auchan, буквально за бесценок. Также продавали квартиры: недвижимость в 200 «квадратов» шла с торгов за 500 тысяч гривен. Поэтому в 2019 парламент урезал полномочия, и теперь все только по решению суда. Я также участвовал в написании этих изменений.

Сейчас вы хотели бы часть этих полномочий вернуть?

– Да. В то время урезание было вынужденным решением. АРМА прошла своеобразную очистку, и это не пафос. Цифры говорят сами за себя: в 2022 году при предыдущем руководстве АРМА обеспечила поступления в бюджет на 34 млн грн , в 2023-м это уже было 190,5 млн , в 2024-м 2,2 млрд , в 2025-м около 7,5 млрд грн . То есть, за три года АРМА увеличила поступления в бюджет в 220 раз!

Отдельная история была связана с таможенными платежами. Что там?

– Когда АРМА продает арестованные активы, находящиеся под таможенным контролем, победитель аукциона Prozorro. Продажи теперь обязан доплатить таможенные платежи. А они часто составляют значительную часть стоимости лота. Деньги уходят в бюджет.

До 2024 г. такой возможности не было: АРМА не могла включить таможенные платежи в стоимость. После изменений в закон это стало обязательным. Кстати, с этой же коллизией сейчас застрял Фонд госимущества. Уже больше двух лет не могут продать конфискованные железорудные окатыши Алишера Усманова. Это 165 тысяч тонн руды, которые суд конфисковал еще в октябре 2024 года у предприятий USM Holdings. Фонд не может включить таможенные платежи в цену лота, потому таможня не может передать товар на реализацию.

Что с поиском управляющих, многие активы простаивают?

– Да, это болезненная точка. Многие активы не имеют управляющего просто потому, что никто не подается. Теперь у нас есть инструмент: так называемый аукцион последней надежды. Это когда мы ищем не управляющего, а просто распорядителя для сохранности имущества. Государство ему за это платит.

Лучший пример здесь овручский щебеночный завод . Арестован из-за связей с Гомельским городским советом , при этом это градообразующее предприятие, в общежитиях живут работники. АРМА дважды объявляла поиск управляющего. Никого. На третий раз после долгих совещаний с бизнесом нашли. Карьер простаивал два года. За это время он лишился стоимости: для возобновления производства нужно вложить около 5 миллионов долларов. Если бы «аукцион последней надежды» действовал уже тогда, в 2022–2023 годах, можно было бы избежать этой ситуации.

Доходы в 7,5 млрд в 2025 году, это больше, чем ожидалось?

– Больше. Особенно если добавить общие с ДБР спецконфискации. Крупнейшая в истории: 2,6 млрд грн российского онлайн-казино Pin-Up. Первый такой кейс вообще.

Кроме того, АРМА имеет право инвестировать до 80% арестованных средств по депозитам в военные облигации, чтобы деньги работали на оборону, а не лежали. В 2024 году мы направили 137 млн грн со счетов олигархов Фридмана и Авена на ВСУ. В целом по состоянию на 2025 год в военные облигации переведено 2,8 млрд. грн., а суммарно со всех периодов это 13,5 млрд. грн.

В чем специфика работы с подсанкционными активами?

– Значительная часть активов в управлении АРМА имеют двойной статус: арестованы в рамках уголовного производства и одновременно подсанкционны. И бывает так: АРМА провела оценку, избрала управляющего, получает поступления в бюджет, вдруг Минюст подает иск в Высший антикоррупционный суд и взимает этот актив в государственную собственность.

До реформы мы должны были прекращать договор управления сразу после решения ВАКС. Теперь мы управляем активом до тех пор, пока Фонд госимущества не сможет сам этим заниматься. Главное, что в законе теперь есть запрет на реализацию санкционных активов. Это после скандала с картинами Медведчука: АРМА их продало, а новые владельцы своего имущества не получили, потому что предмет иска Минюста не разрешил передать.

А успешные кейсы есть?

– реализовали 30 тысяч тонн хлорида калия, ввезенного из Беларуси российскими предпринимателями. Уже были деньги, и тут Минюст решил взыскать сам актив. АРМА с Фондом госимущества нашли модель: теперь в таких случаях мы перечисляем деньги, а не передаем актив. Все в выигрыше: Фонду не нужно производить повторную оценку и запускать Prozorro.Продажи заново.

Вы являетесь одним из авторов нового закона об АРМА. Вас он устраивает?

– Оцениваю положительно. Я присоединился к стадии доработки. В первой редакции профильного комитета предполагалось участие арбитражных управляющих и частных исполнителей, что не согласовывалось с Гражданским кодексом. Работали с главой комитета Анастасией Радиной, а на финальной стадии с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Учли оговорки МВФ о создании специального фонда для покрытия расходов АРМА на оценку и сохранность активов. Прописали, что это финансируется из госбюджета и именно государство несет риски. То, что не редактировали, это институциональная способность АРМА, в частности процедуру избрания председателя. Такова позиция Евросоюза, туда правки не вносили.

Тогда почему вы сетуете на парламент?

– Закон должен был заработать еще в январе. Никакого нового конкурса по новым правилам до сих пор не состоялось, процедуры реализации закона остановлены. Как следствие, падение поступлений в бюджет и отток кадров.

К примеру, отдел мониторинга эффективности управления активами уволился в полном составе. А это ключевая функция: именно этот отдел контролирует правильность поступлений и следит, что происходит с активом. Сейчас эту функцию никто не выполняет. Переходные положения не выполняются, очевидно, из-за отсутствия контакта временного руководства АРМА с парламентом. Ни финансирование на полный штат, ни на сохранение активов получить не удается.

Конкурс на главу АРМА не рискует превратиться в формальность?

– Он уже превратился в профанацию. В финал дошел только один кандидат, несмотря на то, что среди претендентов были представители НАПК, которые достойно представляли бы Агентство.

Во-первых, желающих взять на себя ответственность за руководство АРМА немного. Во-вторых, сейчас комиссия рассматривает жалобы одного из участников, а два члена комиссии ушли в отпуска. Поэтому новое объявление о конкурсе ждем в середине июня. И я не уверен, что на него подадутся новые кандидаты.

Какие изменения в Уголовный процессуальный кодекс нужны АРМА?

– Во-первых, нужна норма об идентификации активов. Простой пример: АРМА передают завод, но помещение с запускающим его рубильником не арестовано. С таким активом ничего не поделаешь. Надо, чтобы АРМА видела весь комплекс характеристик объекта.

Во-вторых, нужно пересмотреть порог стоимости передаваемых в управление активов. Сейчас это 200 размеров прожиточного минимума. Европейская практика показывает, что этот порог должен быть выше. Это и уменьшит нагрузку на Агентство, и увеличит поступление в бюджет.

Когда будет аудит Арма?

– Уже начался. Народные депутаты простимулировали процесс, потому что была задержка со стороны Кабмина. Комиссия сформирована, представители в Украине. Это люди, уже ранее сотрудничавшие с АРМА.

У них есть два ключевых вопроса: они считают штат слишком большим и предлагают перенести фокус работы с арестованных на конфискованные активы. Логика такова: арест слишком непрогнозируемый, неизвестно, когда его снимут. Это пока ознакомительная поездка. Следующий визит в сентябре, тогда разговоры станут предметными.

Доверяет ли АРМА бизнес и потенциальные управляющие имуществом?

– Думаю, новые правила это доверие создадут. Пока и желающих на кресло головы мало, и кандидатов в управители не хватает. Но работа на площадках Prozorro и Prozorro. Продажи уже доказали свою эффективность. Динамика положительная.

И наконец. Что удалось и не удалось вам лично?

– Прежде всего, удалось принять новый закон об АРМА. Во-вторых, добиться конкурентных зарплат сейчас они выше, чем во многих других госорганах. В-третьих, ввести прозрачные правила, которые за два года увеличили поступления в бюджет в 39 раз: со 190,5 млн. в 2023-м до 7,5 млрд. в 2025-м.

АРМА сегодня единственный государственный орган, превращающий арестованные активы в инструмент противодействия агрессии. В военные облигации в общей сложности вложено 13,5 млрд грн. Украина третий год подряд входит в число самых активных участников Camden Asset Recovery Inter-AgencyNetwork. Это международная сеть правоохранителей и судебных практиков, занимающихся возвращением «грязных» активов. Здесь Арма однозначный лидер.

Чего не удалось: полностью перестроить стратегию возврата активов и добиться полной имплементации директивы ЕС 2024/1260 о возврате и конфискации активов. Плюс те же изменения в УПК. Но я убежден, что со временем эти проблемы будут решены.

Редакция продолжает следить за ситуацией вокруг конкурса на главу АРМА и реализацией нового закона.