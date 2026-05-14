Европейская сцена для стартапов: как попасть на Nexus Luxembourg и получить €100 000

Nexus Luxembourg – это масштабное европейское технологическое событие

Выход на международный рынок для стартапа — это не только продукт, но и доступ к людям, которые принимают решения: инвесторов, корпораций и глобальных партнеров. Именно для этого существуют большие технологические события, и одно из них – Nexus Luxembourg.

Это площадка, где стартапы получают не просто сцену для питча, а возможность попасть в среду, где формируется будущее технологического рынка Европы.

О проекте

Nexus Luxembourg — масштабное европейское технологическое событие, на которое приглашают стартап- и scaleup-компании из разных стран, чтобы они могли представить себя перед международной аудиторией, инвесторами и потенциальными партнерами.

Международное жюри, состоящее из профессиональных инвесторов, выбирает 30 финалистов, которые смогут выступить на сцене. Победителей объявляют во время Nexus Startups & Scaleups Awards Ceremony на закрытом ужине.

В этом году офлайн-мероприятие состоится 10–11 июня, и уже после его завершения организаторы откроют регистрацию на участие в 2027 году.  

Почему стоит подаваться

Событие построено вокруг взаимодействия между стартапами, инвесторами и технологическими компаниями, определяющими развитие рынка.

Отобранные стартапы получают:

  • публичность: выступление и ценность проекта будут освещены на сайте, в соцсетях и коммуникациях относительно события;
  • 2 билета на ивент для команды;
  • 3 минуты питча на сцене, чтобы рассказать о своем продукте инвесторам;
  • собственное место в выставочной зоне;
  • приглашение на закрытый ужин с финалистами и инвесторами.

И главное – доступ к:

  • тысячам участников;
  • международным фондам;
  • компаниям, ищущих решения.

Вознаграждение

Один из самых сильных стартапов или скейлап-компаний получает Grand Winner Prize — пакет стоимостью €100 000, содержащий:

  • €25 000 денежного вознаграждения;
  • €75 000 в виде бизнес-сервисов (рабочее пространство, консалтинг, медийное продвижение).

Участие в Nexus — это шанс найти инвестиции или стратегические партнерства во время международного нетворка.

Ибо участие в Nexus – это:

  • выход на международную аудиторию;
  • знакомства, которые сложно получить онлайн;
  • проверка идеи в конкурентной среде;
  • шанс получить фидбек от инвестирующих.

Кто может подаваться

Команды, которые уже собрали или проверили на практике не только первые версии продукта, но и растущие бизнесы.

Это могут быть стартапы с MVP или готовым продуктом, уже решающим конкретную проблему и готовые к следующему этапу развития.

Также подходят scaleup-компании – те, что уже нашли свой рынок и сейчас масштабируются, ищут инвестиции или новые направления для роста.

К участию отбирают технологические компании из разных сфер – от искусственного интеллекта (AI) и финтеха до SaaS-решений и deep tech. Также среди направлений — кибербезопасность, healthtech, greentech- и sustainability-решения, blockchain и Web3, data & analytics и другие инновационные технологии, имеющие потенциал для международного масштабирования.

Дать события и подачи заявок

  • Nexus Luxembourg 2026: 10–11 июня 2026
  • Nexus Luxembourg 2027: 9–10 марта 2027

Важно: набор на 2027 год открывается ориентировочно в июне 2026 года. Пока регистрация еще не открыта.

Следите за обновлениями на странице спецпроекта. Мы будем сообщать, когда откроется подача заявок, а также публиковать полезные материалы о Nexus Luxembourg.