Европейская сцена для стартапов: как попасть на Nexus Luxembourg и получить €100 000

Выход на международный рынок для стартапа — это не только продукт, но и доступ к людям, которые принимают решения: инвесторов, корпораций и глобальных партнеров. Именно для этого существуют большие технологические события, и одно из них – Nexus Luxembourg.

Это площадка, где стартапы получают не просто сцену для питча, а возможность попасть в среду, где формируется будущее технологического рынка Европы.

О проекте

Nexus Luxembourg — масштабное европейское технологическое событие, на которое приглашают стартап- и scaleup-компании из разных стран, чтобы они могли представить себя перед международной аудиторией, инвесторами и потенциальными партнерами.

Международное жюри, состоящее из профессиональных инвесторов, выбирает 30 финалистов, которые смогут выступить на сцене. Победителей объявляют во время Nexus Startups & Scaleups Awards Ceremony на закрытом ужине.

В этом году офлайн-мероприятие состоится 10–11 июня, и уже после его завершения организаторы откроют регистрацию на участие в 2027 году.

Почему стоит подаваться

Событие построено вокруг взаимодействия между стартапами, инвесторами и технологическими компаниями, определяющими развитие рынка.

Отобранные стартапы получают:

публичность: выступление и ценность проекта будут освещены на сайте, в соцсетях и коммуникациях относительно события;

2 билета на ивент для команды;

3 минуты питча на сцене , чтобы рассказать о своем продукте инвесторам;

собственное место в выставочной зоне;

приглашение на закрытый ужин с финалистами и инвесторами.

И главное – доступ к:

тысячам участников;

международным фондам;

компаниям, ищущих решения.

Вознаграждение

Один из самых сильных стартапов или скейлап-компаний получает Grand Winner Prize — пакет стоимостью €100 000, содержащий:

€25 000 денежного вознаграждения;

€75 000 в виде бизнес-сервисов (рабочее пространство, консалтинг, медийное продвижение).

Участие в Nexus — это шанс найти инвестиции или стратегические партнерства во время международного нетворка.

Ибо участие в Nexus – это:

выход на международную аудиторию;

знакомства, которые сложно получить онлайн;

проверка идеи в конкурентной среде;

шанс получить фидбек от инвестирующих.

Кто может подаваться

Команды, которые уже собрали или проверили на практике не только первые версии продукта, но и растущие бизнесы.

Это могут быть стартапы с MVP или готовым продуктом, уже решающим конкретную проблему и готовые к следующему этапу развития.

Также подходят scaleup-компании – те, что уже нашли свой рынок и сейчас масштабируются, ищут инвестиции или новые направления для роста.

К участию отбирают технологические компании из разных сфер – от искусственного интеллекта (AI) и финтеха до SaaS-решений и deep tech. Также среди направлений — кибербезопасность, healthtech, greentech- и sustainability-решения, blockchain и Web3, data & analytics и другие инновационные технологии, имеющие потенциал для международного масштабирования.

Дать события и подачи заявок

Nexus Luxembourg 2026 : 10–11 июня 2026

Nexus Luxembourg 2027: 9–10 марта 2027

Важно: набор на 2027 год открывается ориентировочно в июне 2026 года. Пока регистрация еще не открыта.

Следите за обновлениями на странице спецпроекта. Мы будем сообщать, когда откроется подача заявок, а также публиковать полезные материалы о Nexus Luxembourg.