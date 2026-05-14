Європейська сцена для стартапів: як потрапити на Nexus Luxembourg й отримати €100 000

Вихід на міжнародний ринок для стартапу — це не тільки про продукт, а й про доступ до людей, які ухвалюють рішення: інвесторів, корпорацій і глобальних партнерів. Саме для цього існують великі технологічні події, і одна з них — Nexus Luxembourg.

Це майданчик, де стартапи отримують не просто сцену для пітчу, а можливість потрапити у середовище, де формується майбутнє технологічного ринку Європи.

Про проєкт

Nexus Luxembourg — це масштабна європейська технологічна подія, на яку запрошують стартап- та scaleup-компанії з різних країн, щоб вони могли представити себе перед міжнародною аудиторією, інвесторами та потенційними партнерами.

Міжнародне журі, що складається з професійних інвесторів, обирає 30 фіналістів, які матимуть можливість виступити на сцені. Переможців оголошують під час Nexus Startups & Scaleups Awards Ceremony на закритій вечері.

Цьогоріч офлайн-захід відбудеться 10–11 червня, і вже одразу після його завершення організатори відкриють реєстрацію на участь у 2027 році. 

Чому варто подаватися

Подія побудована навколо взаємодії між стартапами, інвесторами та технологічними компаніями, які визначають розвиток ринку. 

Відібрані стартапи отримують:

  • публічність: виступ та цінність проєкту буде висвітлена на сайті, у соцмережах і комунікаціях щодо події;
  • 2 квитки на івент для команди;
  • 3 хвилини пітчу на сцені, щоб розповісти про свій продукт інвесторам;
  • власне місце у виставковій зоні;
  • запрошення на закриту вечерю з фіналістами та інвесторами.

І головне — доступ до:

  • тисяч учасників;
  • міжнародних фондів;
  • компаній, які шукають рішення.

Винагорода

Один із найсильніших стартапів або скейлап-компаній отримує Grand Winner Prize — пакет вартістю €100 000, який містить:

  • €25 000 грошової винагороди;
  • €75 000 у вигляді бізнес-сервісів (робочий простір, консалтинг, медійне просування).

Участь у Nexus — це також шанс знайти інвестиції або стратегічні партнерства під час міжнародного нетворку.

Бо участь у Nexus — це:

  • вихід на міжнародну аудиторію;
  • знайомства, які складно отримати онлайн;
  • перевірка ідеї у конкурентному середовищі;
  • шанс отримати фідбек від тих, хто інвестує.

Хто може подаватися

Команди, які вже зібрали чи перевірили на практиці не тільки перші версії продукту, але й бізнеси, що вже зростають.

Це можуть бути стартапи з MVP або готовим продуктом, які вже вирішують конкретну проблему і готові до наступного етапу розвитку.

Також підходять scaleup-компанії — ті, що вже знайшли свій ринок і зараз масштабуються, шукають інвестиції або нові напрями для зростання.

До участі відбирають технологічні компанії з різних сфер — від штучного інтелекту (AI) та фінтеху до SaaS-рішень і deep tech. Також серед напрямів — кібербезпека, healthtech, greentech- і sustainability-рішення, blockchain та Web3, data & analytics та інші інноваційні технології, що мають потенціал для міжнародного масштабування. 

Дати події та подання заявок

  • Nexus Luxembourg 2026: 10–11 червня 2026
  • Nexus Luxembourg 2027: 9–10 березня 2027

Важливо: набір на 2027 рік відкривається орієнтовно у червні 2026 року. Наразі реєстрація ще не відкрита.

Стежте за оновленнями на сторінці спецпроєкту. Ми будемо повідомляти, коли відкриється подання заявок, а також публікувати корисні матеріали про Nexus Luxembourg.