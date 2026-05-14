Європейська сцена для стартапів: як потрапити на Nexus Luxembourg й отримати €100 000
Вихід на міжнародний ринок для стартапу — це не тільки про продукт, а й про доступ до людей, які ухвалюють рішення: інвесторів, корпорацій і глобальних партнерів. Саме для цього існують великі технологічні події, і одна з них — Nexus Luxembourg.
Це майданчик, де стартапи отримують не просто сцену для пітчу, а можливість потрапити у середовище, де формується майбутнє технологічного ринку Європи.
Про проєкт
Nexus Luxembourg — це масштабна європейська технологічна подія, на яку запрошують стартап- та scaleup-компанії з різних країн, щоб вони могли представити себе перед міжнародною аудиторією, інвесторами та потенційними партнерами.
Міжнародне журі, що складається з професійних інвесторів, обирає 30 фіналістів, які матимуть можливість виступити на сцені. Переможців оголошують під час Nexus Startups & Scaleups Awards Ceremony на закритій вечері.
Цьогоріч офлайн-захід відбудеться 10–11 червня, і вже одразу після його завершення організатори відкриють реєстрацію на участь у 2027 році.
Чому варто подаватися
Подія побудована навколо взаємодії між стартапами, інвесторами та технологічними компаніями, які визначають розвиток ринку.
Відібрані стартапи отримують:
- публічність: виступ та цінність проєкту буде висвітлена на сайті, у соцмережах і комунікаціях щодо події;
- 2 квитки на івент для команди;
- 3 хвилини пітчу на сцені, щоб розповісти про свій продукт інвесторам;
- власне місце у виставковій зоні;
- запрошення на закриту вечерю з фіналістами та інвесторами.
І головне — доступ до:
- тисяч учасників;
- міжнародних фондів;
- компаній, які шукають рішення.
Винагорода
Один із найсильніших стартапів або скейлап-компаній отримує Grand Winner Prize — пакет вартістю €100 000, який містить:
- €25 000 грошової винагороди;
- €75 000 у вигляді бізнес-сервісів (робочий простір, консалтинг, медійне просування).
Участь у Nexus — це також шанс знайти інвестиції або стратегічні партнерства під час міжнародного нетворку.
Бо участь у Nexus — це:
- вихід на міжнародну аудиторію;
- знайомства, які складно отримати онлайн;
- перевірка ідеї у конкурентному середовищі;
- шанс отримати фідбек від тих, хто інвестує.
Хто може подаватися
Команди, які вже зібрали чи перевірили на практиці не тільки перші версії продукту, але й бізнеси, що вже зростають.
Це можуть бути стартапи з MVP або готовим продуктом, які вже вирішують конкретну проблему і готові до наступного етапу розвитку.
Також підходять scaleup-компанії — ті, що вже знайшли свій ринок і зараз масштабуються, шукають інвестиції або нові напрями для зростання.
До участі відбирають технологічні компанії з різних сфер — від штучного інтелекту (AI) та фінтеху до SaaS-рішень і deep tech. Також серед напрямів — кібербезпека, healthtech, greentech- і sustainability-рішення, blockchain та Web3, data & analytics та інші інноваційні технології, що мають потенціал для міжнародного масштабування.
Дати події та подання заявок
- Nexus Luxembourg 2026: 10–11 червня 2026
- Nexus Luxembourg 2027: 9–10 березня 2027
Важливо: набір на 2027 рік відкривається орієнтовно у червні 2026 року. Наразі реєстрація ще не відкрита.
Стежте за оновленнями на сторінці спецпроєкту. Ми будемо повідомляти, коли відкриється подання заявок, а також публікувати корисні матеріали про Nexus Luxembourg.