Фармацевтическая отрасль: почти идеальный шторм

Нота оптимизма

Популяризация доказательной медицины в украинском обществе и приобретенная в пандемии привычка сдавать анализы позволяет медицинским лабораториям расширять свои сети и ассортимент услуг. Так, в 2025 году лаборатория ДІЛА открыла 45 новых локаций в Украине — сейчас сеть насчитывает более 270 отделений. Компания также запустила обширную лабораторию в Киеве площадью более 2000 кв. м, создав 120 рабочих мест для лаборантов и врачей. Еще один основной игрок этого рынка "Синево" сосредоточился на усовершенствовании сервиса. С начала 2025 года компания ввела 120 новых лабораторных услуг, и по состоянию на август в каталоге более 1,4 тыс. постоянно обновляемых анализов. В общей сложности сеть "Синево" имеет более 360 отделений в 160 населенных пунктах, что делает ее одной из крупнейших лабораторий в стране.

Есть хорошие новости и по производственному сегменту. Украинская Big Pharma (Farmak, "Дарница") отчитывается об активной инновационной деятельности. Так, только за первые шесть месяцев 2025 года:

Farmak представил шесть новых лекарственных средств, начал восемь R&D-проектов и завершил фармацевтическую разработку 22 наименований: от препаратов против аллергии и диабета до успокаивающих и обезболивающих. "Дарница" подала на регистрацию 10 лекарственных средств в семи странах.

Farmak также сообщает о начале экспорта продукции в Китай, Судан, Катар и Оман и инвестиции в модернизацию производственных мощностей. А "Дарница" - о начале поставок 13 ассортиментных позиций в Ливию. И одновременно об остановке производства на достаточно длительный период весной и летом из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке. Еще один из лидеров производственного сегмента, Киевский витаминный завод, увеличил прибыль в 2,2 раза и надеется до конца года нарастить объем производства на 17,5%. Основными экспортными рынками компании остаются Казахстан, Молдова, Латвия, Узбекистан, Израиль.

Событие года с привкусом популизма

С начала 2025 года фармацевтический рынок оказался в центре противоречивого реформаторского эксперимента после принятия правительством Постановления №168 от 14 февраля 2025 года. Документ имел целью "сбалансировать" рынок в пользу производителей: ограничить аптечные наценки и запретить маркетинговые проплаты за размещение препаратов. Это те же "платежи за полку", которые существуют в продуктовом ритейле.

Пока это привело к обратному эффекту. Ожидаемого существенного удешевления первой сотни наиболее популярных лекарств не произошло. Напротив, аптеки, потеряв часть доходов, начали сокращать закупки препаратов для лечения сложных и редких заболеваний, что снизило доступность лекарства для пациентов с соответствующими диагнозами. А в прифронтовых и малых отдаленных населенных пунктах, которых немало и в тылу (в частности, в Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях), началось массовое закрытие аптек.

По информации delo.ua, с начала 2025 года сеть "Подорожник" уже закрыла 55 своих аптек в разных населенных пунктах страны от востока до запада, на рассмотрении еще 138. Это очень высокий показатель по сравнению даже с первым годом полномасштабной войны. Если учесть, что в среднем одна аптека "Подорожник" обслуживает 2,1 тыс. клиентов в месяц, то получается, что более 115 тыс. украинцев вынуждены искать другие точки продажи лекарств. Такую же тенденцию подтверждают и представители "Аптеки 9-1-1". С марта компания уже закрыла около 120 аптек, потому что ритейлер вынужден оптимизировать сеть, сокращая убыточные точки и перераспределяя ресурсы.

Эффект бумеранга или ирония судьбы состоит в том, что от попытки регуляторного блицкрига пострадали те, кому он должен был принести пользу, по замыслу идейных вдохновителей. Так, "Дарница", которую СМИ из-за публичных заявлений члена совета директоров компании Екатерины Загорий называют движущей силой реформаторского эксперимента, потеряла половину объема продаж, сократила 11% сотрудников и остановила реализацию инвестиционных планов.

Есть три очевидных тренда. Первый – быстрое восстановление. Украинский фармрынок демонстрирует высокую стойкость. В последние несколько лет есть четкий тренд к восстановлению в денежном выражении. Если эта динамика сохранится, уже в следующем году рынок может добиться довоенных объемов. Второй – растущая роль государства. Регулирующая роль государства заметно усиливается: с одной стороны, в рамках реформирования системы здравоохранения в процессе евроинтеграции, с другой – из-за роста значения фармацевтического сектора как элемента национальной безопасности во время войны. Третий – изменения структуры рынка. Быстрый рост демонстрируют два сегмента — INN-генерики и диетические добавки. Это свидетельствует о том, что рынок постепенно приближается к европейской модели. Дмитрий Спицын генеральный директор Тева в Украине

Тень сходит

Очень опасным недостатком "реформаторского" Постановления №168 является то, что оно не учло такой важный фактор, как валютные колебания, касающиеся и производителей, и продавцов лекарства.

С одной стороны, следует понимать, что значительная часть препаратов под брендами украинских фармпроизводителей не является продукцией чисто отечественного производства. Активные вещества (субстанции) закупают за границей, и в Украине очень часто происходит только фасовка или упаковка, хотя затем производитель продает конечный продукт под своей торговой маркой. Даже в отношении украинских фармгигантов у экспертов есть подозрения в импорте и дальнейшей "натурализации" ими индийских генерических препаратов. Это объясняет, кстати, почему при понижении цен на 100 самых популярных препаратов производители далеко не всегда способны удешевить свою продукцию (если они, конечно, раньше их не повышали).

С другой стороны, в аптечном ассортименте под влиянием валютных рисков "дыры" увеличиваются, потому что фармацевтическая розница сейчас обеднела и не имеет прочности, чтобы поддерживать достаточные запасы импортных лекарств. Дефицит, как всегда, компенсирует "серое" обращение, которое означает не только потери для бюджета, но и угрозу безопасности пациентов, которые могут пострадать из-за некачественных лекарств.

На этом фоне очень странно выглядит попытка лоббистов Big Pharma разрешить через ВРУ внеаптечную продажу лекарства. Нардеп Сергей Кузьминых предложил внести в законодательство понятия "лекарственные средства упрощенного отпуска", разрешенные к продаже без рецепта врача в обычных торговых точках. Но парламент отклонил эту норму при принятии Госбюджета-2026, учитывая риск, например, появления психотропных или других опасных препаратов в доступных для молодежи локациях.

Двойной удар по дистрибуции

Летом подошло к концу рассмотрение дела двух крупнейших фармдистрибьюторов страны — ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД", обвиняемых в недобросовестной конкуренции (согласованном ценообразовании). Общий размер штрафных санкций составил более 4,8 млрд грн: на ООО "БаДМ" - около 2,374 млрд грн, на СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - почти 2,432 млрд грн.

Оба дистрибьютора не согласились с решением АМКУ, публично заявили о намерении его обжаловать и впоследствии начали этот процесс. Хотя от штрафов их это не освободило, потому что АМКУ, сославшись на законодательство, признал свое решение не останавливающимся на период судебного обжалования. И если оно вступит в силу, то финансовая нагрузка на "БаДМ" и "Оптима-Фарм" будет очень ощутима, потому что размер штрафов (почти 5 млрд грн суммарно) беспрецедентна для отрасли. Тем более, что 25 октября 2025 года в результате масштабной ракетной атаки России на Киев был полностью разрушен центральный состав компании "Оптима-Фарм". По оценкам руководства, потери лекарственных средств составляют до 20% месячного запаса лекарства в Украине, убытки компании превышают $100 млн (стоимость уничтоженной продукции, оборудования, инфраструктуры).

Фармацевтический гигант Farmak публично выразил обеспокоенность, что штраф 4,8 млрд грн для двух крупнейших дистрибьюторов в сочетании с потерей ими складов из-за войны войны может привести к нехватке у них ликвидных средств для оплаты продукции поставщикам. Если же дистрибьюторские компании не смогут вовремя рассчитаться с производителями, то будет недостаток средств на закупку сырья, упаковочных материалов, выплату зарплат и т.д. А "Дарница" подала иск в АМКУ с требованием расследовать деятельность аптечных сетей, нежеланием которых покупать свою продукцию она объясняет необходимость остановки производства.

***

Опрошенные эксперты считают, что государство должно уже сейчас приступить к стабилизационным мерам на фармацевтическом рынке, чтобы исправить имеющиеся диспропорции. По их мнению, наказания (ограничения, запреты, антимонопольные расследования) не будут действенными в сложившейся ситуации. Удовлетворить спрос пациентов на лекарства можно только благодаря открытому диалогу всех звеньев цепи поставок и учету интересов каждой из них.

Отраслевые лидеры

Teva в Украине

Количество работников: 389

Доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 2,4 млрд. грн.

Teva в Украине – крупнейшая международная фармацевтическая компания в Украине и один из трех лидеров украинского фармацевтического рынка. Компания входит в состав глобальной Teva Pharmaceutical Industries Ltd. с головным офисом в Израиле. Компания разрабатывает и производит качественные и доступные генерические лекарственные средства, оригинальные инновационные препараты и активные фармацевтические ингредиенты. В частности, Teva в Украине производит для пациентов более 260 рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, применяемых в большинстве терапевтических направлений. На глобальном уровне Teva объединяет более 37 тысяч сотрудников в 60 странах.

Фармак

Количество работников: 2963

Доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 5,9 млрд. грн.

Farmak — ведущая украинская фармацевтическая компания, уже 100 лет создающая высококачественные лекарственные средства для миллионов пациентов в Украине и за ее пределами. Несмотря на сложные условия военного времени, Farmak активно расширяет международное присутствие. С начала большой войны с нуля построила современное производство в Испании и приобрела три европейских дистрибуционных компании, реализующих продукцию в Польше, Чехии, Словакии и Великобритании. Сегодня в портфеле группы более 450 лекарственных средств по разным терапевтическим направлениям. Ежегодно компания расширяет ассортимент, выпуская около 20 новых препаратов. Также Farmak экспортирует продукцию более чем в 60 стран.

ИнтерХим

Количество работников: ≈ 953

Доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 0,6 млрд. грн.

ИнтерХим – один из ведущих украинских производителей лекарств, действующий с 1992 года. Первая в Украине фармацевтическая компания, возведенная из нулевого цикла сразу по GMP, первой в стране внедрила систему 2D-кодирования лекарств. Фокус ИнтерХима: научные исследования и разработка оригинальных лекарств. На счету компании 4 оригинальных молекулы, 10 фармсубстанций и 60+ брендов препаратов. Продукция компании ежегодно входит в топ национальных рейтингов и аптечных продаж. По состоянию на 2025 год, ИнтерХим направил более 300 млн грн на помощь Силам обороны и пострадавшим от войны. Компания известна многочисленными благотворительными проектами и входит в число крупнейших донаторов страны.

Дарница

Количество работников: 1190

Доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд. грн.

"Дарница" - украинская фармацевтическая компания, которая обеспечивает пациентов лекарственными средствами на рынке Украины и развивает экспортное направление, укрепляя позиции на международном уровне. В течение I полугодия 2025 года "Дарница" подала 10 новых лекарственных средств на регистрацию в семи странах и осуществила первую отгрузку 13 наименований препаратов в Ливию. Компания продолжает расширять международное присутствие, объединяя инновации, качество и социальную ответственность. За девять месяцев 2025 года "Дарница" уплатила 418,5 млн грн налогов и сборов.

ДІЛА

Количество работников: более 2000

Доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд. грн.

Медицинская лаборатория ДІЛА, основанная в 1998 году в Киеве, является одним из ведущих украинских медицинских брендов. По состоянию на 2025 год сеть ДІЛА насчитывает более 270 отделений по всей Украине, которые ежегодно обслуживают более 1,3 млн клиентов. Компания продолжает активное развитие и открывает новые лаборатории. С началом полномасштабного вторжения ДІЛА оказывала благотворительную помощь медицинским учреждениям, а также приобщалась к инициативам благотворительных фондов и организаций. В 2022 году компания основала собственный благотворительный фонд "Фонд ДІЛА", чтобы реализовывать еще более мощные проекты и оказывать помощь украинцам. За 2024 год ДІЛА направила 56,7 млн грн на помощь, а с начала полномасштабного вторжения более 150 млн грн.

Synevo

Количество работников: ≈ 2000

Доход от реализации за 2024 год: 3,14 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 1,99 млрд. грн.

"Synevo" — ведущая сеть медицинских лабораторий в Украине, входящая в состав шведского холдинга Medicover, оказывающего диагностические услуги в 15 странах Европы. Компания имеет более 360 отделений в 160 городах, 8 лабораторий и выполняет более 1200 видов тестов. В 2024 году "Synevo" предоставила услуги почти 4 млн клиентов, проведя 25,5 млн исследований. Первая среди диагностических компаний стала публичной на украинском рынке. Качество обеспечивается автоматизированным оборудованием и международными системами контроля (RIQAS, RfB). За 2024 год компания уплатила более 415 млн грн налогов и сборов.

Аптека 9-1-1

Количество работников: 10 000

Доход от реализации за 2024 год: н/д

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

"Аптека 9-1-1" - электронная медицинская информационная система и инновационная площадка для заказа и доставки аптечных товаров. Бизнес один из первых в отрасли предложил моментальное онлайн-бронирование и отдаленные консультации семейного врача по поводу медикаментов. Поддерживает принципы сознательной медицины и употребляет в описаниях только достоверную информацию. Сотрудничает с более чем 1750 аптеками, предоставляя доступ к бронированию более 21 тыс. товаров. Ежедневно имеет около 300 тыс. посетителей и 20 тыс. заказов. Недавно компания запустила проект "Самаптека", предусматривающий установку почтоматов для самовыдачи лекарств. "Аптека 9-1-1" присоединяется к государственным и социальным программам, в частности, является участником программы "Доступные лекарства".

АНЦ

Количество работников: 8500

Доход от реализации за 2024 год: 34 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

АНЦ – сеть аптек, основанная в 2000 году. Есть единственные роботизированные аптеки в Украине: рядом с фармацевтами работают PharmBot. Клиенты компании имеют возможность заказывать лекарства через сайт, приложения и чаты, что обеспечивает почти 30% товарооборота. Сеть насчитывает более 1500 аптек в 182 городах и обслуживает 22 млн. украинцев. Имеет широкий ассортимент 32 тыс. позиций. Активно развивает собственную сеть ликоматов - почтоматов для выдачи онлайн-заказов, их уже 258. АНЦ отпускает лекарства по программе "Доступные лекарства" и соцпрограммы производителей и поддерживает благотворительные инициативы. Доля рынка – примерно 18,8%. В фокусе – дальнейшая диджитализация, поддержка локальных производителей и восстановление аптек в деоккупированных регионах.

Аптека Доброго Дня

Количество работников: 2000

Доход от реализации за 2024 год: н/д

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

"Аптека Доброго Дня" работает с 2006 года и объединяет более 800 аптек по всей стране. Сеть внедряет инновационный формат, превращая аптеку из точки продажи лекарств в пространство здоровья и красоты. Имеет широкий ассортимент, который составляет примерно 16 тыс. медицинских позиций и более 200 косметических брендов. Развивает свой сайт как многофункциональный инструмент с онлайн-консультациями фармацевтов, советами и заказом с доставкой. Отпускает лекарства по программе "Доступные лекарства", расширяет список точек с местными льготными программами. Компания присоединилась к "Национальному кэшбеку" и поддерживает партнерство с Yasno, "Укрзализныцей", Mastercard, Uklon и т.д. Реализует социальные проекты, учредила корпоративный университет.

Подорожник

Количество работников: 12 500

Доход от реализации за 2024 год: 31,8 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,8 млрд. грн.

"Подорожник" - крупнейшая аптечная сеть Украины, работающая на рынке более 25 лет. За это время компания открыла 2200 аптек с общим ассортиментом в 25 тыс. позиций. Бизнес на втором месте по наибольшей доле рынка — около 17%, сеть обслуживает 22 млн украинцев. Средняя выручка одной аптеки составляет 1,36 млн грн. Есть еще два бренда: "Аптека БАМ" и "Ощад Аптека". Развивает программу лояльности и вовлечена в "Доступные лекарства", "Национальный кэшбек" и "поддержку". Компания открыла пункт вакцинации на базе своей аптеки и запустила "Мобильную аптеку". Ведет социальные проекты, сотрудничает с благотворительными фондами и развивает "Подорожник START" - платформу для практики, стажировки и интернатуры. Бизнес планирует выход на международные рынки.

Бажаємо здоров'я

Количество работников: 4200

Доход от реализации за 2024 год: н/д

Доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

"Бажаємо здоров'я" - национальная аптечная сеть, насчитывающая 1475 аптек. Компания последовательно расширяет присутствие на рынке. Является многократным победителем профессиональных конкурсов. Имеет собственную онлайн-платформу и приложение, которое позволяет клиентам найти, забронировать и оплатить препараты за несколько кликов. Бизнес регулярно поддерживает благотворительные проекты, сотрудничает с государственными и общественными институциями, запускает мобильные аптечные пункты. В аптеках сети действует программа "Доступное лекарство", реимбурсация инсулинов и социальные программы производителей. Компания способствует развитию команды опытных специалистов, внедряя комплексную образовательную систему. Является лидером отрасли в партнерствах со страховыми компаниями.