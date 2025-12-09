Фармацевтична галузь: майже ідеальний шторм

Нота оптимізму

Популяризація доказової медицини в українському суспільстві і набута під час пандемії звичка здавати аналізи дозволяє медичним лабораторіям розширювати свої мережі й асортимент послуг. Так, у 2025 році лабораторія ДІЛА відкрила 45 нових локацій в Україні — нині мережа налічує понад 270 відділень. Компанія також запустила велику лабораторію у Києві площею понад 2000 кв. м, створивши 120 робочих місць для лаборантів і лікарів. Ще один основний гравець цього ринку "Сінево" зосередився на вдосконаленні сервісу. Від початку 2025 року компанія запровадила 120 нових лабораторних послуг, і станом на серпень у каталозі понад 1,4 тис. аналізів, що постійно оновлюються. Загалом мережа "Сінево" має понад 360 відділень у 160 населених пунктах, що робить її однією з найбільших лабораторій у країні.

Є добрі новини і з виробничого сегмента. Українська Big Pharma (Farmak, "Дарниця") звітує про активну інноваційну діяльність. Так, лише за перші шість місяців 2025 року:

Farmak представив шість нових лікарських засобів, розпочав вісім R&D-проєктів і завершив фармацевтичне розроблення 22 найменувань: від препаратів проти алергії та діабету до заспокійливих і знеболювальних. "Дарниця» подала на реєстрацію 10 лікарських засобів у семи країнах.

Farmak також повідомляє про початок експорту продукції до Китаю, Судану, Катару та Оману та інвестиції у модернізацію виробничих потужностей. А "Дарниця" — про початок постачань 13 асортиментних позицій до Лівії. І одночасно про зупинення виробництва на досить тривалий період навесні і влітку через брак попиту на внутрішньому ринку. А ще один з лідерів виробничого сегмента, Київський вітамінний завод, збільшив прибуток у 2,2 раза і сподівається до кінця року наростити обсяг виробництва на 17,5%. Основними експортними ринками підприємства залишаються Казахстан, Молдова, Латвія, Узбекистан, Ізраїль.

Подія року з присмаком популізму

Від початку 2025 року фармацевтичний ринок опинився у центрі дуже суперечливого реформаторського експерименту після ухвалення урядом Постанови №168 від 14 лютого 2025 року. Документ мав на меті "збалансувати" ринок на користь виробників: обмежити аптечні націнки та заборонити маркетингові проплати за розміщення препаратів. Це ті самі "платежі за полицю", які існують у продуктовому ритейлі.

Поки що це призвело до зворотного ефекту. Очікуваного суттєвого здешевлення першої сотні найбільш популярних ліків не відбулося. Навпаки, аптеки, втративши частину доходів, почали скорочувати закупівлі препаратів для лікування складних і рідкісних захворювань, що знизило доступність ліків для пацієнтів з відповідними діагнозами. А у прифронтових та малих віддалених населених пунктах, яких чимало і в тилу (зокрема, в Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях) почалося масове закриття аптек.

За інформацією delo.ua, від початку 2025 року мережа "Подорожник" уже закрила 55 своїх аптек у різних населених пунктах країни від сходу до заходу, на розгляді ще 138. Це дуже високий показник у порівнянні навіть з першим роком повномасштабної війни. Якщо врахувати, що у середньому одна аптека "Подорожник" обслуговує 2,1 тис. клієнтів на місяць, то виходить, що більш ніж 115 тис. українців змушені шукати інші точки продажу ліків. Таку саму тенденцію підтверджують і представники "Аптеки 9-1-1". З березня компанія вже закрила приблизно 120 аптек, бо ритейлер змушений оптимізувати мережу, скорочуючи збиткові точки та перерозподіляючи ресурси.

Ефект бумеранга чи іронія долі полягає в тому, що від спроби регуляторного бліцкригу постраждали ті, кому він мав принести користь, за задумом ідейних натхненників. Так, "Дарниця", яку ЗМІ через публічні заяви членкині ради директорів компанії Катерини Загорій називають рушійною силою реформаторського експерименту, втратила половину обсягу продажів, скоротила 11% співробітників і зупинила реалізацію інвестиційних планів.

Є три очевидні тренди. Перший — швидке відновлення. Український фармринок демонструє високу стійкість. Протягом останніх кількох років є чіткий тренд до відновлення в грошовому вираженні. Якщо ця динаміка збережеться, уже наступного року ринок може досягти довоєнних обсягів. Другий — зростаюча роль держави. Регулююча роль держави помітно посилюється: з одного боку, у межах реформування системи охорони здоров’я в процесі євроінтеграції, з іншого — через зростання значення фармацевтичного сектору як елементу національної безпеки під час війни. Третій — зміни структури ринку. Найшвидше зростання демонструють два сегменти — INN-генерики та дієтичні добавки. Це свідчить, що ринок поступово наближається до європейської моделі. Дмитро Спіцин генеральний директор Тева в Україні

Тінь сходить

Дуже небезпечним недоліком "реформаторської" Постанови №168 є те, що вона не врахувала такий важливий чинник, як валютні коливання, який стосується і виробників, і продавців ліків.

З одного боку, потрібно розуміти, що значна частина препаратів під брендами українських фармвиробників не є продукцією суто вітчизняного виробництва. Активні речовини (субстанції) закуповують за кордоном, і в Україні дуже часто відбувається лише фасування чи пакування, хоча потім виробник продає кінцевий продукт під своєю торговельною маркою. Навіть стосовно українських фармгігантів в експертів є підозри щодо імпорту і подальшої "натуралізації" ними індійських генеричних препаратів. Це пояснює, до речі, чому при зниженні цін на 100 найпопулярніших препаратів виробники далеко не завжди здатні здешевити свою продукцію (якщо вони, звичайно, раніше їх не підвищували).

З іншого боку, в аптечному асортименті під впливом валютних ризиків "дірки" збільшуються, бо фармацевтичний роздріб зараз збіднів і не має міцності, щоб підтримувати достатні запаси імпортних ліків. Дефіцит, як завжди, компенсує "сірий" обіг, який означає не тільки втрати для бюджету, але й загрозу безпеці пацієнтів, які можуть постраждати через неякісні ліки.

На цьому тлі дуже дивно виглядає спроба лобістів Big Pharma дозволити через ВРУ позааптечний продаж ліків. Нардеп Сергій Кузьміних запропонував внести у законодавство поняття "лікарські засоби спрощеного відпуску", які дозволені до продажу без рецепта лікаря у звичайних торговельних точках. Але парламент відхилив цю норму під час ухвалення Держбюджету-2026, врахувавши ризик, приміром, появи психотропних чи інших небезпечних препаратів у доступних для молоді локаціях.

Подвійний удар по дистрибуції

Влітку добіг кінця розгляд справи двох найбільших фармдистриб’юторів країни — ТОВ "БаДМ" та СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", яких звинувачували у несумлінній конкуренції (узгодженому ціноутворенні). Загальний розмір штрафних санкцій становив понад 4,8 млрд грн: на ТОВ "БаДМ" — приблизно 2,374 млрд грн, на СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" — майже 2,432 млрд грн.

Обидва дистриб’ютори не погодилися з рішенням АМКУ, публічно заявили про намір його оскаржити і згодом розпочали цей процес. Хоча від штрафів їх це не звільнило, бо АМКУ, пославшись на законодавство, визнав своє рішення таким, що не зупиняється на період судового оскарження. І якщо воно набуде чинності, то фінансове навантаження на "БаДМ" і "Оптіма-Фарм" буде дуже відчутним, бо розмір штрафів (майже 5 млрд грн сумарно) є безпрецедентним для галузі. Тим більше, що 25 жовтня 2025 року внаслідок масштабної ракетної атаки рф на Київ було повністю зруйновано центральний склад компанії "Оптіма-Фарм". За оцінками керівництва, втрати лікарських засобів становлять до 20% місячного запасу ліків в Україні, збитки компанії перевищують $100 млн (вартість знищеної продукції, обладнання, інфраструктури).

Фармацевтичний гігант Farmak публічно висловив занепокоєння, що штраф 4,8 млрд грн для двох найбільших дистриб’юторів у поєднанні із втратою ними складів через війну може призвести до браку у них ліквідних коштів для оплати продукції постачальникам. Якщо ж дистриб’юторські компанії не зможуть вчасно розрахуватися з виробниками, ті матимуть нестачу коштів на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів, виплату зарплат тощо. А "Дарниця" тим часом подала позов до АМКУ з вимогою розслідувати діяльність аптечних мереж, небажанням яких купувати свою продукцію вона пояснює необхідність зупинки виробництва.

Опитані експерти вважають, що держава має вже зараз почати вживати стабілізаційні заходи на фармацевтичному ринку, щоб виправити наявні диспропорції. На їхню думку, покарання (обмеження, заборони, антимонопольні розслідування) не будуть дієвими у ситуації, що склалася. Задовольнити попит пацієнтів на ліки можна тільки завдяки відкритому діалогу всіх "ланок" ланцюга постачань та урахуванню інтересів кожної з них.

Галузеві лідери

Teva в Україні

Кількість працівників: 389

Дохід від реалізації за 2024 рік: 3,8 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,4 млрд грн

Teva в Україні — найбільша міжнародна фармацевтична компанія в Україні та один із трьох лідерів українського фармацевтичного ринку. Компанія входить до складу глобальної Teva Pharmaceutical Industries Ltd. з головним офісом в Ізраїлі. Компанія розробляє та виробляє якісні й доступні генеричні лікарські засоби, інноваційні оригінальні препарати та активні фармацевтичні інгредієнти. Зокрема, Teva в Україні виробляє для пацієнтів понад 260 рецептурних та безрецептурних лікарських засобів, які застосовують у більшості терапевтичних напрямів. На глобальному рівні Teva об’єднує понад 37 тис. співробітників у 60 країнах.

Farmak

Кількість працівників: 2963

Дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,9 млрд грн

Farmak — провідна українська фармацевтична компанія, яка вже 100 років створює високоякісні лікарські засоби для мільйонів пацієнтів в Україні та за її межами. Попри складні умови воєнного часу, Farmak активно розширює міжнародну присутність. З початку великої війни з нуля збудувала сучасне виробництво в Іспанії та придбала три європейські дистрибуційні компанії, що реалізують продукцію у Польщі, Чехії, Словаччині та Великій Британії. Сьогодні у портфелі групи понад 450 лікарських засобів з різних терапевтичних напрямів. Щороку компанія розширює асортимент, випускаючи приблизно 20 нових препаратів. Також Farmak експортує продукцію більш ніж до 60 країн.

ІнтерХім

Кількість працівників: ≈ 953

Дохід від реалізації за 2024 рік: 1,2 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн

ІнтерХім — один з провідних українських виробників ліків, що діє з 1992 року. Перша в Україні фармацевтична компанія, зведена з нульового циклу одразу за GMP, яка першою в країні впровадила систему 2D-кодування ліків. Фокус ІнтерХіму: наукові дослідження та розробка оригінальних ліків. На рахунку компанії 4 оригінальні молекули, 10 фармсубстанцій та 60+ брендів препаратів. Продукція компанії щорічно входить до топу національних рейтингів та аптечних продажів. Станом на 2025 рік ІнтерХім спрямував понад 300 млн грн на допомогу Силам оборони та постраждалим від війни. Компанія знана численними благодійними проєктами та входить переліку найбільших донаторів країни.

Дарниця

Кількість працівників: 1190

Дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн

"Дарниця" — українська фармацевтична компанія, яка забезпечує пацієнтів лікарськими засобами на ринку України та розвиває експортний напрям, зміцнюючи позиції на міжнародному рівні. Протягом І півріччя 2025 року "Дарниця" подала 10 нових лікарських засобів на реєстрацію у семи країнах і здійснила перше відвантаження 13 найменувань препаратів до Лівії. Компанія продовжує розширювати міжнародну присутність, поєднуючи інновації, якість і соціальну відповідальність. За дев’ять місяців 2025 року "Дарниця" сплатила 418,5 млн грн податків і зборів.

ДІЛА

Кількість працівників: понад 2000

Дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн

Медична лабораторія ДІЛА, заснована 1998 року в Києві, є одним із провідних українських медичних брендів. Станом на 2025 рік мережа ДІЛА налічує понад 270 відділень по всій Україні, які щорічно обслуговують більш ніж 1,3 млн клієнтів. Компанія продовжує активний розвиток та відкриває нові лабораторії. З початком повномасштабного вторгнення ДІЛА надавала благодійну допомогу медичним закладам, а також долучалась до ініціатив благодійних фондів та організацій. У 2022 році компанія заснувала власний благодійний фонд "Фундація ДІЛА", щоб реалізовувати ще потужніші проєкти та надавати допомогу українцям. За 2024 рік ДІЛА спрямувала 56,7 млн грн на допомогу, а з початку повномасштабного вторгнення понад 150 млн грн.

Synevo

Кількість працівників: ≈ 2000

Дохід від реалізації за 2024 рік: 3,14 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,99 млрд грн

"Synevo" — провідна мережа медичних лабораторій в Україні, що входить до складу шведського холдингу Medicover, який надає діагностичні послуги у 15 країнах Європи. Компанія має понад 360 відділень у 160 містах, 8 лабораторій і виконує більш ніж 1200 видів тестів. У 2024 році "Synevo" надала послуги майже 4 млн клієнтів, провівши 25,5 млн досліджень. Першою серед діагностичних компаній стала публічною на українському ринку. Якість забезпечується автоматизованим обладнанням та міжнародними системами контролю (RIQAS, RfB). За 2024 рік компанія сплатила понад 415 млн грн податків та зборів.

Аптека 9-1-1

Кількість працівників: 10 000

Дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"Аптека 9-1-1" — електронна медична інформаційна система та інноваційний майданчик для замовлення і доставки аптечних товарів. Бізнес один із перших у галузі запропонував моментальне онлайн-бронювання та віддалені консультації сімейного лікаря щодо медикаментів. Підтримує принципи свідомої медицини і використовує в описах лише достовірну інформацію. Співпрацює з понад 1750 аптеками, надаючи доступ до бронювання більш ніж 21 тис. товарів. Щодня має приблизно 300 тис. відвідувачів і 20 тис. замовлень. Нещодавно компанія запустила проєкт "Самаптека", що передбачає встановлення поштоматів для самовидачі ліків. "Аптека 9-1-1" долучається до державних та соціальних програм, зокрема, є учасником програми "Доступні ліки".

АНЦ

Кількість працівників: 8500

Дохід від реалізації за 2024 рік: 34 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

АНЦ — мережа аптек, заснована у 2000 році. Має єдині роботизовані аптеки в Україні: поруч із фармацевтами працюють PharmBot. Клієнти компанії мають можливість замовляти ліки через сайт, застосунки та чатботи, що забезпечує майже 30% товарообігу. Мережа налічує понад 1500 аптек у 182 містах та обслуговує 22 млн українців. Має широкий асортимент у 32 тис. позицій. Активно розвиває власну мережу лікоматів — поштоматів для видачі онлайн-замовлень, їх уже 258. АНЦ відпускає ліки за програмою "Доступні ліки" та соцпрограмами виробників і підтримує благодійні ініціативи. Частка ринку — приблизно 18,8%. У фокусі подальша диджиталізація, підтримка локальних виробників та відновлення аптек у деокупованих регіонах.

Аптека Доброго Дня

Кількість працівників: 2000

Дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"Аптека Доброго Дня" працює з 2006 року й об’єднує понад 800 аптек по всій країні. Мережа впроваджує інноваційний формат, перетворюючи аптеку з точки продажу ліків на простір здоров’я та краси. Має широкий асортимент, що становить приблизно 16 тис. медичних позицій та більш ніж 200 косметичних брендів. Розвиває власний сайт як багатофункціональний інструмент з онлайн-консультаціями фармацевтів, порадами та замовленням з доставкою. Відпускає ліки за програмою "Доступні ліки", розширює перелік точок із місцевими пільговими програмами. Компанія приєдналась до "Національного кешбеку" та підтримує партнерство з Yasno, "Укрзалізницею", Mastercard, Uklon тощо. Реалізує соціальні проєкти, заснувала корпоративний університет.

Подорожник

Кількість працівників: 12 500

Дохід від реалізації за 2024 рік: 31,8 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,8 млрд грн

"Подорожник" — найбільша аптечна мережа України, що працює на ринку понад 25 років. За цей час компанія відкрила 2200 аптек із загальним асортиментом у 25 тис. позицій. Бізнес на другому місці за найбільшою часткою ринку — приблизно 17%, мережа обслуговує 22 млн українців. Середній виторг однієї аптеки становить 1,36 млн грн. Має ще два бренди: "Аптека БАМ" та "Ощад Аптека". Розвиває програму лояльності та залучена до "Доступних ліків", "Національного кешбеку" та "єПідтримки". Компанія відкрила пункт вакцинації на базі своєї аптеки і запустила "Мобільну аптеку". Веде соціальні проєкти, співпрацює з благодійними фондами та розвиває "Подорожник START" — платформу для практики, стажування та інтернатури. Бізнес планує вихід на міжнародні ринки.

Бажаємо здоров’я

Кількість працівників: 4200

Дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

"Бажаємо здоров’я" — національна аптечна мережа, що налічує 1475 аптек. Компанія послідовно розширює присутність на ринку. Є багаторазовим переможцем професійних конкурсів. Має власну онлайн-платформу та застосунок, що дають змогу клієнтам знайти, забронювати та оплатити препарати за кілька кліків. Бізнес регулярно підтримує благодійні проєкти, співпрацює з державними та громадськими інституціями, запускає мобільні аптечні пункти. В аптеках мережі діє програма "Доступні ліки", реімбурсація інсулінів та соціальні програми виробників. Компанія сприяє розвитку команди досвідчених фахівців, впроваджуючи комплексну освітню систему. Є лідером галузі у партнерствах зі страховими компаніями.