Фармкомпания "Дарница" присоединилась к международному проекту по восстановлению Украины

Фармацевтическая компания “Дарница”, которая является лидером по объемам производства лекарственных средств в Украине, присоединилась к соглашению Ukraine Business Compact. Это соглашение объединяет компании разных стран мира, которые заинтересованы в многовекторном восстановлении и реконструкции украинской экономики, социально-правовой сферы и других направлений.

Об этом сообщает пресс-служба "Дарницы".

Business Compact будет презентована 21-22 июня в Лондоне в рамках Ukraine Recovery Conference – международной ежегодной конференции, начатой с целью помочь Украине после войны реализовать свой потенциал в качестве инвестиционного хаба, предлагающего оптимальные условия для бизнеса и оперировать по европейским стандартам.

Среди прочего разработанный участниками Ukraine Recovery Conference план предусматривает поддержку украинской системы здравоохранения. Представители компании "Дарница" сообщили, что производитель разделяет основные принципы, заложенные в Ukraine Business Compact и присоединится к соглашению, поскольку напрямую заинтересован в развитии фармацевтической отрасли. В компании уверены, что новые международные программы, направленные на развитие рынка препаратов, будут способствовать в первую очередь удовлетворению потребностей и запросов населения, связанных с доступностью лечения.

“Участие в Business Compact – наше заявление о том, что мы готовы всеми средствами поддерживать родную страну не только во время войны, но и в ее возрождении после победы, в ее стремлении к модернизации, построению устойчивой и гибкой экономики. Помощь тем, кто в ней нуждается, всегда была частью нашей корпоративной культуры, и в то время, когда эта поддержка необходима всей Украине, мы не можем остаться в стороне”, – подчеркнул генеральный директор “Дарницы” Андрей Обризан.

Справка

ЧАО Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли.

Ukraine Recovery Conference (Конференция по вопросам восстановления Украины) посвящена трансформации Украины и символически основана в Лондоне в 2017 году как Конференция по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference). Предыдущая конференция, которая прошла впервые во время российской агрессии против Украины, положила начало принципам Лугано, которые заложили основу для восстановления Украины и объединили усилия всего мира. Участники Ukraine Recovery Conference разрабатывают план восстановления Украины, содержащий 23 тематических раздела, от инвестиционной и антикоррупционной политики до восстановления образования и инфраструктуры.