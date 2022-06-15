Favbet: бизнес, который пошел на войну

Группа компаний Favbet превратилась в подразделение благотворительного фонда – Марианна Ковеня, куратор Favbet Foundation

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О том, как оперативно трансформировать работу компании в военное время, рассказала Марианна Ковеня, куратор благотворительного фонда Favbet Foundation.

“95% проектов сейчас ориентированы на помощь стране и армии”

В жизни “до войны” работа Favbet Foundation была сосредоточена на развитии экосистемы позитивного влияния в обществе и создании условий для поколений, которые будут менять страну. Еще при основании Фонда были определены ключевые направления – спорт и образование – и в рамках этих направлений уже сделано немало: помимо поддержки отдельных проектов, мы опекаем два детских дома и участвуем в программе цифровизации библиотек совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией.

В жизни “после” приоритет не изменился, но вынужденно изменился фокус – сегодня 95% проектов фонда направлены на помощь стране и вынужденным переселенцам, на поддержку армии и реабилитацию раненых воинов.

Оба приюта, которые находятся под опекой Favbet Foundation, к счастью, не пострадали. Запросы, которые поступают - на наборы детских игрушек или десятки пар одинаковых тапочек “чтобы все, как одна семья” – напоминание о мирной жизни, которую мы все так ждем.

Сложнее с библиотеками: программа цифровизации библиотек в связи с полномасштабной войной в Украине сейчас приостановлена, мы успели предоставить технику только в 15 регионов страны. К сожалению, некоторые переоборудованные библиотеки оказались в горячих точках. Одна из них – национальная библиотека в Старобельске. Ее сотрудники были вынуждены эвакуироваться, так же как и в 2014 году. Библиотеке в Херсоне повезло меньше – сейчас она в оккупации и под управлением россии. Удалось вывезти книги по истории Украины, но компьютерами пользуются уже не только украинцы.

“Я даже представить не могла, чтобы компания вела себя по-другому”

Сфера азарта Украины тоже ощутила войну. Многие компании приостановили деятельность, другие работают не в полную силу. Но несмотря на то, что уровень дохода на территории Украины в отрасли упал, бизнес должен помогать стране. Если он займет позицию ожидания, объясняя ее нехваткой ресурсов, может случится так, что возобновлять работу уже будет негде и некому.

Мы (речь не только о фонде, но и обо всем холдинге Favbet) сейчас активно поддерживаем страну возможными ресурсами – это не только о финансах, но и о ресурсах сотрудников, компании, включая IT-инфраструктуру.

Мне кажется, это совершенно нормальная позиция бизнеса, который был основан в Украине, развивался, работал и продолжает здесь работать. Я даже представить не могу, чтобы компания вела себя по-другому. Очень рада, что во время войны я, как и мои коллеги, могут заниматься любимым делом. Благотворительность – моя ответственность перед собой и мое вдохновение.

“Помогай всем, чем можешь”

Война сосредоточила внимание многих на действительно важных вещах и напомнила о том, что в конечном итоге судят по делам, а не по словам.

У компании есть немало проектов, о которых мы не говорим в публичном поле. Часть проектов Favbet Foundation была реализована по инициативе Андрея Матюхи, собственника компании Favbet, который системно занимался благотворительностью еще до основания фонда. Например, передал два бронированных автомобиля на нужды ВСУ.

Когда мы говорим о каких-то наших проектах публично – это не для того, чтобы получить чье-то одобрение. Своими делами мы хотим вдохновить и другой украинский бизнес, показать, что совершенно неважно, как сильно вы можете помочь, важно другое – помогать всем, чем только можно. Только так можно достичь общей цели, которая всем известна – победа.

К тому же, освещение проектов – это еще и дополнительная возможность привлечь внимание международных холдингов к нашей беде и получить от них дополнительную поддержку.

“Каждый третий сотрудник Favbet вовлечен в благотворительность”

Первые несколько дней войны были посвящены безопасности наших сотрудников, их поддержке и коммуникациям внутри компании.

Первая помощь сотрудникам, которые пошли служить в ТрО или ВСУ – экипировка, оснащение. В подразделениях с нашими коллегами служат другие люди, которые также нуждались в чем-то. Так мы стали помогать ВСУ. В общей сложности мы полностью экипировали более 120 человек.

Сотрудники Favbet не остались в стороне от войны. У многих оказались знакомые волонтеры, которым была необходима помощь, а кто-то и сам стал таким волонтером – зона ответственности компании быстро росла. Мы покупали автомобили, компьютерную технику, которую передавали военным и полиции, помогали различным фондам и организациям.

Многие замечательные проекты, реализованные во время войны – инициативы наших сотрудников, которые поддержала компания. Например, finders.in.ua – сайт для поиска пропавших и эвакуированных, возник в тот момент, когда наш PHP Development Manager Миша Горишний увидел, как волонтеры записывают “на коленке” данные пропавших людей, а потом пытаются их найти, утопая в море информации. Этот проект мы сделали за три дня и сейчас на сайте собраны данные более 50 000 украинцев, которых разыскивают их родные.

“Стратегия формировалась от запросов”

У нас не было стратегии на случай войны. Конечно, в компании говорили о ней, пытались подготовить сотрудников, но, как и многие, до конца не верили в ее реальность. Когда полномасштабная война все же начала

сь, мы поняли, что лучшая и самая правильная стратегия – это быстрое реагирование на запросы извне.

Favbet изменился. Весь большой холдинг превратился в подразделение благотворительного фонда:

Наш офис стал бомбоубежищем, наши склады – условными гуманитарными хабами, где сортируется продукция перед отправкой в тот или иной регион.

За время войны мы разработали логистический маршрут из Львова в Киев, перевезли более 100 тонн гуманитарной помощи.

Мы самостоятельно находим и завозим палеты с гуманитарной помощью из-за границы и передаем частям ВСУ.

Принимали участие в покупке и передаче 3-х машин скорой помощи в Николаевской области.

Купили самую современную снайперскую винтовку для нужд ВСУ.

Помогаем Национальной полиции восстанавливать уничтоженные отделения в Киевской области.

IT-команда FAVBET Tech, которая занималась разработкой инновационных решений в сфере гемблинга и беттинга, сейчас – бойцы информационного фронта. Высококвалифицированные специалисты занимаются информационной безопасностью нашей страны и наносят DDOS-атаки на ключевые ресурсы врага 24/7. Это мощная команда, которой мы очень гордимся.

“Поддерживаем тех, кто нас вдохновляет”

С всемирно известным украинским фондом “Повернись живим” мы познакомились задолго до начала полномасштабного вторжения, летом 2021 года.

Тогда Favbet Foundation выступил партнером фотовыставки Photo Kyiv, которая была посвящена проблемам безбарьерности в Украине. Как компания со спортивным ДНК, мы решили через фотографию показать важность спорта в безбарьерной среде. Спорт – тема довольно болезненная среди людей с инвалидностью. Мы знаем об этом не понаслышке, так как помогаем беговому клубу “Рука об руку”, который поддерживает детей с ДЦП и их родителей. У клуба хорошая программа, около 20-ти тренеров-волонтеров занимаются бегом со своими подопечными и даже готовят их к марафонам. Детям с ДЦП бегать крайне сложно, а порой и невозможно, поэтому “бег” на колясках – едва ли не единственный способ почувствовать скорость. Мы закупили в Англии сертифицированные для участия в марафонах инвалидные коляски, подарили ребятам: спорт – это то, что нам близко и понятно.

Фото Алины Гармаш, kyiv.tsn.ua

В процессе подготовки к этой выставке мы познакомились с украинской сборной Invictus Games – это спортивные соревнования для бывших и действующих военных, которые получили ранения. С ними мы сделали мощнейший проект “Код незламності. Історії сучасних героїв”. Во время работы над проектом вдохновлялись потрясающими людьми, которые, несмотря на серьезные травмы, продолжают жить и бороться.

Истории, которые мы слышали, – поражают, вдохновляют. Каждый рассказ – это гордость за наших ребят, желание сказать “спасибо” за то, что мы столько лет прожили под мирным небом. Мы не могли не вовлечься и с августа 2021 года поддерживаем программу реабилитации для военных фонда “Повернись живим”. С началом полномасштабной войны целевое назначение поддержки сместилось на приобретение необходимого оснащения для армии.

“Когда ищешь помощи, находишь больше”

Работа Favbet Foundation не ограничивается Украиной, мы стремимся оказывать помощь украинцам в каждой стране, где оперирует Favbet. Порой эта помощь приобретает совершенно неожиданные формы.

Месяц назад в г. Загреб (Хорватия) мы открыли Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

В Хорватии находится около 14 тысяч украинских беженцев, которым нужна помощь. Вначале ездили по центрам переселенцев, пытались понять, чем можем быть полезны.

Чтобы разнообразить жизнь беженцев хорошими эмоциями, организовали им поездку на футбольный матч “Динамо-Загреб”. Во время этого мероприятия удалось более тесно пообщаться с людьми и лучше понять их потребности. Тогда же и родилась идея языковой школы – чтобы более-менее устроиться в этой новой жизни, найти работу, решить бытовые проблемы, возникающие на каждом шагу, нужен язык, а значит – школа для его изучения.

За рекордно короткие сроки мы нашли помещение, отремонтировали и оборудовали его в соответствии с потребностями. Также нашли волонтеров, среди которых есть филологи украинского языка, они согласились обучать украинцев.

В день открытия мы ожидали не более 10 человек, но пришли 65 учеников. Поняли еще одну важную вещь – обучения языкам (сейчас их два – хорватский и английский) недостаточно. Украинцам нужно общение, нужно знать, что они не одни, поэтому школа превратилась в центр, где можно и отдохнуть, и получить всевозможную помощь.

Здесь есть игровая комната для детей, также мы организовываем мастер-классы, поездки в зоопарк. Здесь же проходят консультации юристов и набираются новые группы для обучения.

Сейчас дополнительно формируем гуманитарный хаб – потребность людей в различных бытовых вещах довольно высокая. Планируем привлекать психологов для работы с людьми – истории у всех разные и почти всегда непростые. Если война затянется – будем помогать с трудоустройством.

фото Давор Пуклавец, 24sata.hr

“Объединившись, можно сделать больше”

Если война затянется… – слова, которые произносить не хочется, но приходится думать и о таком развитии событий.

Favbet Foundation – не совсем обычный фонд в общепринятом его понимании. Мы не собираем деньги у спонсоров, 90% средств, которыми распоряжается фонд – это собственные ресурсы компании. К сожалению, они довольно ограничены, особенно с учетом того, что работать в полную силу компания сейчас не может. Поэтому, если война затянется, к своей деятельности мы, вероятно, будем привлекать партнеров. Речь не о деньгах, скорее о помощи ресурсами – товарами различного назначения. Объединившись, мы однозначно сможем сделать больше.

Прекрасный пример такого объединения – симбиоз клиентов Favbet и компании. Мы перечисляем на счет ВСУ часть от всех депозитов, и таким образом, каждый наш клиент помогает приблизить победу.

Что дальше?

Надеемся, будет мир. Ситуация меняется динамично, проекты бегут впереди нас. У команды много идей, над которыми мы работаем непрерывно. Много обращений, которые мы стараемся закрывать. Уверены, после победы будут новые вызовы и новые задачи.