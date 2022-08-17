FAVBET продолжает совершенствовать игровые платформы

Компания запустила собственный сервис джекпотов, улучшила функционал «ответственной игры», добавила возможность выбирать цветовую схему и осуществила другие обновления.

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Несмотря на войну, FAVBET продолжает развивать и усовершенствовать продукт. Компания провела 6 обновлений на игровых платформах, улучшающих впечатление от игры.

1.

FAVBET запустил свой сервис джекпотов на рынок Румынии. Теперь от каждой ставки пользователя определенный процент прибавляется к сумме джекпота. Джекпот имеет 4-уровневую систему и выпадает в зависимости от активности клиентов.

2.

Игроки всех платформ FAVBET могут выбирать темную тему на сайте и в приложении.

3.

FAVBET выступает за ответственную игру, которая теперь воплощена и в продукте. Обновленный функционал позволяет игрокам ограничивать время игры, размер максимальной ставки, устанавливать лимит суммарного проигрыша за день, неделю или месяц, лимит на внесенный депозит, ограничивать себя на время в возможности играть.

4.

Хорватский офис FAVBET начал сотрудничество с агентством Optimove. Благодаря CRM-маркетинговым решениям, компания сможет микросегментировать свою аудиторию и настроить систему таким образом, чтобы каждый игрок получал персонализированные предложения по каждому из каналов коммуникации.

5.

Теперь хорватские игроки могут использовать криптовалюты в качестве платежного средства для пополнения и вывода средств с личного счета.

6.

Еще более простой и удобной стала верификация игроков с помощью KYCAID в Украине. Этот сервис помогает автоматически верифицировать клиента, проверить санкционные списки и списки террористов, а также отсеять несовершеннолетних.

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ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей о выдаче лицензии № 137 от 05.04.2021. Срок действия лицензии 5 лет.