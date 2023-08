Главное событие деловых женщин SHE Congress 2023 объединило более 200 лидеров в Киеве: как это было

27 июля в Fairmont Grand Hotel Kyiv более 200 участников получили стратегии женской самореализации, сохранения баланса и жизнестойкости на SHE Congress. Событие в очередной раз стало местом концентрации практической информации, опыта лучших, эмпатических диалогов и взаимопомощи!

Ведущей мероприятия стала Евгения Златоверхая , телеведущая канала «Киев». Открыла нынешний SHE Congress Татьяна Снопко, собственница бизнес/медиа холдинга Ekonomika+.

Основатель благотворительного фонда United for Freedom, общественный деятель и лидер мнений Ирина Адонина рассказала, как развивать личный бренд в соцсетях во время войны.

Особенностями работы женщины на руководящей должности во время войны поделилась коммерческий директор Meest China Ольга Бафоева . По мнению спикерши, главное — это вкладывать в людей и беспокоиться об их состоянии. Поэтому компания проводила много психологических тренингов и уделяет особое внимание проведению неформального времени вместе с командой.

Практическими советами балансировки между профессиональным, семейным и личным поделилась Chief Supply Chain Officer в Kormotech Ульяна Фица . Лидер подчеркнула, что женщины в период кризиса должны быть особенно смелыми.

« Война – это трансформация, а изменения всегда дают возможность раскрыть скрытый потенциал. У женщины сейчас есть "дипломатический паспорт". Мы воюем, управляем компаниями, представляем страну на международной арене. У нас есть шанс стать теми, кем мы всегда хотели быть », – Ульяна Фица, Chief Supply Chain Officer в Kormotech.

О том, как женщине сохранять финансовую грамотность и воспитать этот скилл у своего ребенка, рассказала инвестиционная советница Биржевого университета Олеся Твердохлеб , а стратегией развития бренда GASANOVA поделилась основательница и дизайнер бренда Эльвира Гасанова .

Проверенные на собственном опыте инструменты управления в условиях кризиса предоставила генеральный директор «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова . Лидер поделилась HR и операционными решениями, которые обеспечили слаженное взаимодействие 4,5 тысячи работников — таким большим был штат компании до начала полномасштабного вторжения. Быструю коммуникацию и понимание ситуации на активах по всей Украине дали централизация и ручное управление персоналом, а внедрение системы коэффициентов по критерию занятости для админперсонала позволило к концу года вернуться в КРИ и провести индексацию. Взять под контроль ситуацию в кратчайшие сроки помогла начатая еще до войны централизация операционных функций всех разноотраслевых активов. "Смарт Бизнес Сервис" позволил автоматизировать бизнес-процессы – от бухгалтерского учета до ИТ-систем, а также создать фабрику платежей для всего Холдинга.

Кризис лучше переживают те, кто заранее наладил бизнес-процессы. Нашей главной целью было как можно дольше продержаться, сохранив максимальный штат сотрудников », – Юлия Кирьянова, генеральный директор «Смарт-Холдинг».

О развитии бизнеса в кризис также рассказали основательницы бренда Must Have Анна Бец и Анастасия Дзюба. За 13 лет существования компания пережила несколько кризисов, и на SHE Congress основательницы поделились, как одолевали вызовы пандемии и продолжают искать самые эффективные решения для развития во время войны.

О маркетинге социальных изменений на SHE Congress рассказала основательница Vandog Agency и Laborantki Ирина Метнева , а от Head of Communications Cosmolot Елены Бабыкиной участники получили советы по построению смелых коммуникаций в военное время.

CEO КМДШ-Вселенная Лина Жигинас поделилась, как обеспечить безопасность, стрессоустойчивость, образование и комфорт детей во время войны, а CEO GoITeens Вячеслав Полиновский — как максимально раскрыть потенциал ребенка.

Панельная дискуссия была посвящена социальному предпринимательству. Как построить формат win win для бизнеса и общества, обсудили заместитель главы «Эпицентр» в сфере коммуникаций, рекламы, связей с общественностью и СМИ Ирина Шинкаренко, основательница ОО Gen.Ukrainian Оксана Лебедева , директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в Украине Юлия Завалишина . Модеркатор — генеральный директор Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук .

Особое внимание на SHE Congress уделили теме развития благотворительности. Ценностями благотворительного фонда, которые помогают работать в условиях неопределенности, поделилась директор благотворительного фонда «МХП — Громади» Татьяна Волочай , а фаундер PR-агентства BECOME и нон-профита UA business Global Екатерина Дорошевская по собственному опыту рассказала, как стать лидером нон-профит организации .

Соучредительница и Vice CEO Uklon Виктория Дубровская предоставила стратегии развития волонтерской культуры внутри компании:

«С началом войны в 2014-м Uklon активно принял участие в волонтерской деятельности, и сейчас у нас сформирована волонтерская культура в компании. Чтобы ее построить, важно позволить людям самим предлагать идеи, помогать развивать даже самые маленькие запросы сотрудников, выбрать флагманскую сферу волонтерства, считать eNPS команды и постоянно развивать показатели».

Вторая панельная дискуссия конгресса была посвящена заботе о здоровье женщины и обновлении себя. Как сохранять баланс в сложные времена, обсудили врач-косметолог Дария Тищенко , психологиня, одна из основательниц психологических игр Playersgetready Юлия Гайдай , нутрициолог, консультант по питанию и фудтерапевт Анастасия Голобородько . Модератор - Екатерина Куницкая , тренер по развитию эмоционального интеллекта, коуч.

Организаторы, бизнес/медиа холдинг Ekonomika+ и дайджест деловой женщины WoMo, благодарят партнеров мероприятия: официального партнера «Смарт-Холдинг», гостеприимного партнера Fairmont Grand Hotel Kyiv, продуктовых партнеров PepsiCo и Jack Daniel's, алкогольного партнера KOBLEVO, сладкого, beauty-партнеру Leo Beauty Club и healthy-партнеру Calm Clinic.

А также медиапартнерам: телеканалу ICTV 2, телеканалу «Киев» , 33 телеканалу, радио DJ FM, Shanson и Power FM, ТЦ Gulliver, компаниям X Vision, Infovision и BCmedia, онлайн-медиа «Деловая столица», «Первый бизнес», « 44.ua», Postfactum, Pay Space, «О деньгах», «Запрет», «Новости. Live», «Комментарии», UA.NEWS.