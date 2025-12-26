Запланована подія 2

Тип
She Congress 2024 She Congress
Категория
Бизнес
Дата публикации
Читати українською

He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе

He for She на SHE Congress 2025: мужской взгляд на женское лидерство и стратегические изменения в бизнесе
He for She на SHE Congress 2025: мужской взгляд на женское лидерство и стратегические изменения в бизнесе / WoMo

17 декабря 2025 года SHE Congress стал площадкой для одного из самых ожидаемых событий года – панельной дискуссии He for She. В зале, где собрались сотни успешных женщин, мужчины-топ-менеджеры ведущих компаний Украины вышли на откровенный разговор о том, как гендерное разнообразие трансформирует бизнес, почему женское лидерство критически важно во время войны и какие качества они больше всего ценят в своих коллегах-женщинах. Подробности – в репортаже WoMo.

Участники дискуссии:

  • Сергей Наумов – председатель правления АО "Ощадбанк";
  • Владислав Антипов – владелец и СЕО экологической компании ЦЕРН;
  • Сергей Мартынчук – генеральный директор Cisco Ukraine;
  • Юрий Кляцкин – основатель Школы Импровизации Кляцкина (модератор и спикер).

Эффективность вне стереотипов: почему бизнесу нужны женщины

Дискуссия началась с острого вопроса: существуют ли чисто "женские" преимущества в бизнесе? Спикеры сошлись во мнении, что хотя биологические и социальные отличия существуют, главной ценностью является синергия разных подходов.

Владислав Антипов поделился опытом управления компанией, где все правление состоит исключительно из женщин: "Женщины лучше работают в режиме мультизадачности и больше фокусируются на эмоциональном интеллекте и отношениях. Мужские команды часто ориентированы на краткосрочный результат, что может приводить к выгоранию. Женский подход дает бизнесу необходимое постоянство и фокус на стратегических, ценностных вещах".

Фото 2 — He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе
Владислав Антипов. Фото: WoMo

Стрессоустойчивость и лидерство в условиях войны

Одним из сильнейших моментов панели стало выступление Сергея Наумова. Он подчеркнул, что полномасштабная война окончательно развеяла мифы о "слабом поле".

Все прифронтовые управления Ощадбанка (Харьковское, Донецкое, Сумское, Николаевское) возглавляют женщины. Именно эти подразделения демонстрируют одни из лучших показателей эффективности.

Также 55% кредитов и грантов по государственным программам сегодня получает именно женский бизнес.

"Война показала невероятную стрессоустойчивость женщин. Примеры наших руководительниц в прифронтовых зонах доказывают: женщины способны показывать рекордные результаты в самых сложных обстоятельствах" отметил Наумов.

Фото 3 — He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе
Сергей Наумов. Фото: WoMo

Сила в разности

Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), анализируя глобальные тренды, отметил, что в руководящей команде корпорации женщины уже занимают около 40%. Спикер уделил особое внимание стратегическому значению инклюзивности, отметив важность синергии различных подходов: "Я убежден, что главная сила современного бизнеса заключается в нашей разности: в полярности мыслей, взглядов и инструментов. Гендерный аспект является одним из ключевых элементов этого разнообразия, ведь именно сочетание отличных подходов к действиям позволяет нам видеть полную картину и добиваться лучших результатов".

Фото 4 — He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе
Сергей Мартынчук. Фото: WoMo

Юрий Кляцкин дополнил это мнение с точки зрения адаптивного интеллекта: "Женщины – врожденные мастера эмпатии. Они тонко чувствуют, где нужно нажать, а где поддержать сотрудника, чтобы предотвратить его выгорание. С возрастом мужчины часто становятся менее гибкими в своих моделях поведения, тогда как женщины сохраняют высокий уровень адаптивности".

Фото 5 — He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе
Юрий Кляцкин. Фото: WoMo

Корпоративная культура: от жесткости к человечности

Спикеры отметили постепенную трансформацию корпоративной культуры в Украине. Уход от чисто "жесткого" стиля управления в пользу гибкости становится ключом к успеху.

Гендерное разнообразие в топ-менеджменте сегодня является не просто вопросом социальной справедливости, а стратегическим инструментом для повышения эффективности бизнеса, особенно в инновационных и технических отраслях. Привлечение женщин к руководящим должностям позволяет компаниям анализировать ситуации под разными углами, что обеспечивает более глубокий подход к принятию решений и стимулирует развитие новых идей.

Кроме того, женское лидерство часто ориентировано на долгосрочную стабильность через фокус на сохранении кадрового потенциала и укреплении корпоративной культуры, что делает организационные структуры более устойчивыми к внешним кризисным вызовам.

Фото 6 — He for She на SHE Congress 2025: как мужчины-топ-менеджеры оценивают женское лидерство в бизнесе
Панельная дискуссия He for She прошла в рамках SHE Congress 2025. Фото: WoMo

Важно понимать, что настоящий профессионализм не имеет гендера, однако игнорирование уникальных качеств, таких как высокий уровень эмпатии и способность к эффективной многозадачности, существенно обедняет корпоративный капитал. Интеграция женского подхода в управленческую вертикаль помогает сбалансировать стремление к быстрым результатам с фокусом на человечности и стратегической выносливости бизнеса. Таким образом, синергия разных стилей руководства становится фундаментом для построения современной, адаптивной и прибыльной компании.

Пожелания женщинам-лидерам 2025 года

В завершение встречи спикеры дали краткие наставления участницам:

  • Владислав Антипов пожелал быть толерантными и окружать себя людьми, которые поддерживают, а не критикуют.
  • Сергей Наумов призвал не бояться масштабировать бизнес и воспользоваться новыми финансовыми возможностями.
  • Сергей Мартынчук поблагодарил женщин за сознательный выбор оставаться в Украине и развивать страну.
  • Юрий Кляцкин посоветовал "творить бизнес сердцем", ведь именно любовь и искренность является самым конкурентным преимуществом в современном мире.