- Тип
- She Congress 2024 She Congress
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От инноваций к "суперсилам": женщины-руководительницы поделились опытом управления на She in Business
В рамках SHE Congress 2025, организованного 17 декабря изданием для современных женщин WoMo, состоялась панельная дискуссия She in Business, объединившая лидеров из разных сфер – телекоммуникаций, страхования, антикоррупционных органов, легкой промышленности и фармацевтики.
В частности, участницы обсудили деятельность компаний в условиях войны, роль женщин, трансформацию управленческих подходов, акцентируя внимание на важности технологического перевооружения бизнеса, борьбе с дефицитом кадров и умении крупных компаний игнорировать информационный шум ради эффективности. Отдельное внимание спикеры уделили личностному ресурсу руководителя, сформулировав собственные "суперсилы" и лайфхаки, позволяющие сохранять устойчивость.
Delo.ua собрало ключевые заявления и цитаты участниц.
Юлия Завалишина отметила, что команда "Киевстара" работает на грани возможностей: часть станций в приграничных районах приходится восстанавливать по несколько раз, а некоторые – восстановить уже невозможно. По ее словам, инженеры выезжают на работы в условиях повышенных рисков, иногда вместе с военными.
В то же время она добавила, что компания продолжает развиваться, в частности, вышла на Nasdaq, и запускать новые проекты, работает над инновациями и масштабными соглашениями, а также продвигает Украину за границей через инициативу Invest in Ukraine Now.
Марина Авдеева объяснила, что запрос ее клиентов – как частных лиц, так и компаний – остается базовым: они хотят, чтобы их риски были возмещены и чтобы в случае страхового случая возмещение было выплачено. Бизнес и граждане обращаются с типичными потребностями (например, страхование небольшого производства или автомобиля), однако в военных условиях эти запросы все чаще относятся именно к покрытию военных рисков.
Она отметила, что решение таких задач для страховщиков все меньше опирается на традиционные процедуры и документооборот и больше – на технологии, которые дают скорость и удобство, в том числе в выплатах, где счет идет не на дни, а на часы. Марина Авдеева подчеркнула, что видит технологические платформы и insurtech-стартапы как инструмент модернизации консервативной индустрии, с переходом от "возмещения ущерба" к превенции, а также развитием моделей embedded insurance и usage-based insurance – в частности подхода, предусматривающего оплату автострахования не за год, а в зависимости от фактического пробега.
Отвечая на вопрос, могут ли женщины быть успешными в правоохранительных или антикоррупционных органах, Полина Лысенко отметила, что им сложнее строить карьеру, особенно на начальных этапах и в молодом возрасте. По ее мнению, успех возможен при четких профессиональных границах, внутренней уверенности и результатах работы. В то же время она обратила внимание, что иногда сами женщины терпят бытовые проявления предвзятого отношения.
Полина Лысенко подчеркнула, что формирование гендерно равной среды в антикоррупционных органах является постепенным, но необходимым процессом, а также напомнила, что коррупция – "это проблема №2 в Украине после войны".
Татьяна Абрамова считает украинское производство базовым элементом экономической устойчивости страны, а людей на нем – "главным сокровищем". По ее словам, корпоративная культура является "базовой историей", поэтому компания много инвестирует в команду.
Она добавляет, что ключевой вызов для украинского производства – дефицит квалифицированных кадров и потребность в системном обучении новых специалистов. Передача знаний и наполнение бизнеса ценностям Татьяна Абрамова рассматривает как необходимое условие развития отрасли. В частности, Rito Group планирует создать школу трикотажного дизайна.
Екатерина Загорий отмечает, что в условиях полномасштабной войны роль репутационных атак и информационного шума для крупного бизнеса существенно трансформировалась: компании все чаще сознательно игнорируют второстепенные информационные "вбросы", сосредотачиваясь на операционной деятельности и реальном поведении потребителей. Внутренние замеры "Дарницы" показывают, что даже при наличии дезинформации в соцсетях и мессенджерах потребители оценивают компанию, прежде всего, по доступности продукции и стабильности поставок, а не по сообщениям в информационных каналах.
Она также подчеркивает, что влияние негативного информационного фона на реальные продажи оказалось минимальным. Даже те потребители, которые сталкивались со слухами о компании, в большинстве своем не меняют свое поведение. По ее мнению, это свидетельствует о том, что значительная часть информационного шума создает скорее иллюзию масштабного репутационного давления, в то время как в реальности люди продолжают делать выбор, исходя из собственных потребностей и практических соображений. Екатерина Загорий считает, что бизнесу важно не переоценивать роль таких сигналов и опираться на данные исследований и фактическую реакцию рынка.
С какими "суперсилами" живут и работают женщины-управленцы
Участницы панельной дискуссии обсудили также так называемые суперсилы, которые получили с 2022 года, и лайфхаки, которые усиливают их и придают эффективность.
Юлия Завалишина рассказала об опоре на базовые вещи, помогающие выдерживать темп: "Если говорить о военных годах, то я живу с такими "суперсилами", как вера, надежда и любовь. То есть это то, что меня вдохновляет, то, что меня держит, – вера в Украину, любовь к семье и надежда, что у нас все будет классно".
Марина Авдеева, вспоминая о начале полномасштабной войны, выделила умение начинать с нуля в любой стране мира и назвала то, что придает ей эффективность: "Первое – это умение идти в онлайн. Я вспоминаю, как мы в начале войны за один день развернули 500 виртуальных офисов, и это нас спасло. Второе – это релокаций... И третье – диверсифицируйте все, что возможно. Каналы, продукты, команду и так далее".
Отвечая на вопрос о трех "суперсилах", Полина Лысенко отметила, что имеет полторы: первая – надевать "твердую кожу как броню", а вторая – снимать ее. "Почему я говорю полторы? Потому что пока не умею это снимать. Иногда просто так продолжаю жить", – рассказала заместитель директора НАБУ. Среди своих лайфхаков она назвала умение фокусироваться на работе, не делать процесс ради процесса, а также не забывать о себе для восстановления ресурсов.
Среди своих лайфхаков Татьяна Абрамова назвала безграничную эмпатию к собственному коллективу, инновационность и ценность смыслов. "Мы не производим продукт ради продукта. Мы работаем в fashion-индустрии, и это возможность продемонстрировать украинскую идентичность", – рассказала она, отметив важность просветительской деятельности. В частности, Rito Group открыла для многих украинцев мастера декоративной росписи Анну Собачко-Шостак.
Екатерина Загорий назвала следующие собственные "суперсилы": институциональное мышление вместо героизма, стратегическое хладнокровие, умение спать даже в машине для быстрого восстановления сил и жизни без лишнего информационного шума. По ее мнению, не нужно "бросаться резко все спасать и вкладывать последние силы, как было в 2022 году", а сейчас важно "понять, что лучше сделать что-нибудь, что будет подольше". Также она отдельно призвала запретить Telegram в Украине, с чем согласилась другая спикер дискуссии – Полина Лысенко.