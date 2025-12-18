От инноваций к "суперсилам": женщины-руководительницы поделились опытом управления на She in Business

В рамках SHE Congress 2025, организованного 17 декабря изданием для современных женщин WoMo, состоялась панельная дискуссия She in Business, объединившая лидеров из разных сфер – телекоммуникаций, страхования, антикоррупционных органов, легкой промышленности и фармацевтики.

В частности, участницы обсудили деятельность компаний в условиях войны, роль женщин, трансформацию управленческих подходов, акцентируя внимание на важности технологического перевооружения бизнеса, борьбе с дефицитом кадров и умении крупных компаний игнорировать информационный шум ради эффективности. Отдельное внимание спикеры уделили личностному ресурсу руководителя, сформулировав собственные "суперсилы" и лайфхаки, позволяющие сохранять устойчивость.

Delo.ua собрало ключевые заявления и цитаты участниц.

Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "Киевстар" / Delo.ua

После последних блэкаутов сеть "Киевстар" до 30% держится на генераторах. То есть мы понимаем, что это живые люди, которые приезжают с канистрами, заправляют для того, чтобы была связь. У нас сумасшедшие объемы использования data (речь идет о потреблении мобильного интернета – ред.). Последний был 10 петабайт. Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "Киевстар"

Юлия Завалишина отметила, что команда "Киевстара" работает на грани возможностей: часть станций в приграничных районах приходится восстанавливать по несколько раз, а некоторые – восстановить уже невозможно. По ее словам, инженеры выезжают на работы в условиях повышенных рисков, иногда вместе с военными.

В то же время она добавила, что компания продолжает развиваться, в частности, вышла на Nasdaq, и запускать новые проекты, работает над инновациями и масштабными соглашениями, а также продвигает Украину за границей через инициативу Invest in Ukraine Now.

Марина Авдеева, сo-owner "Арсенал Страхование", Founder Easy Peasy Insurtech / Delo.ua

Я – действительно представитель очень классического, традиционного, консервативного бизнеса. Это страхование. Мы действительно как банки. И для меня задача – сделать так, чтобы от консервативности, от традиционных подходов, от прозрачности, от стабильности и от инноваций и технических решений получить синергию. Марина Авдеева, сo-owner "Арсенал Страхование", Founder Easy Peasy Insurtech

Марина Авдеева объяснила, что запрос ее клиентов – как частных лиц, так и компаний – остается базовым: они хотят, чтобы их риски были возмещены и чтобы в случае страхового случая возмещение было выплачено. Бизнес и граждане обращаются с типичными потребностями (например, страхование небольшого производства или автомобиля), однако в военных условиях эти запросы все чаще относятся именно к покрытию военных рисков.

Она отметила, что решение таких задач для страховщиков все меньше опирается на традиционные процедуры и документооборот и больше – на технологии, которые дают скорость и удобство, в том числе в выплатах, где счет идет не на дни, а на часы. Марина Авдеева подчеркнула, что видит технологические платформы и insurtech-стартапы как инструмент модернизации консервативной индустрии, с переходом от "возмещения ущерба" к превенции, а также развитием моделей embedded insurance и usage-based insurance – в частности подхода, предусматривающего оплату автострахования не за год, а в зависимости от фактического пробега.

Полина Лысенко, заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины / Delo.ua

Относительно НАБУ и относительно антикоррупционной инфраструктуры, женщиной быть сложно, потому что женщина еще должна доказывать, что она эффективна, что она достойна, что она может справляться. Полина Лысенко, заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины

Отвечая на вопрос, могут ли женщины быть успешными в правоохранительных или антикоррупционных органах, Полина Лысенко отметила, что им сложнее строить карьеру, особенно на начальных этапах и в молодом возрасте. По ее мнению, успех возможен при четких профессиональных границах, внутренней уверенности и результатах работы. В то же время она обратила внимание, что иногда сами женщины терпят бытовые проявления предвзятого отношения.

Полина Лысенко подчеркнула, что формирование гендерно равной среды в антикоррупционных органах является постепенным, но необходимым процессом, а также напомнила, что коррупция – "это проблема №2 в Украине после войны".

Татьяна Абрамова, основательница и СЕО компании Rito Group / Delo.ua

Я представляю средний бизнес, и я против масштабирования бизнеса. Это моя личная философия… Производством в нашей стране заниматься нелегко, но интересно. И поэтому, честно говоря, глядя на наш столь долгий и интересный путь (Rito Group была основана в 1991-м и в следующем году исполнится 35 лет – ред.), мы имеем в своей структуре все. У нас есть производство, у нас есть торговля, у нас есть экспорт. Татьяна Абрамова, основательница и СЕО компании Rito Group

Татьяна Абрамова считает украинское производство базовым элементом экономической устойчивости страны, а людей на нем – "главным сокровищем". По ее словам, корпоративная культура является "базовой историей", поэтому компания много инвестирует в команду.

Она добавляет, что ключевой вызов для украинского производства – дефицит квалифицированных кадров и потребность в системном обучении новых специалистов. Передача знаний и наполнение бизнеса ценностям Татьяна Абрамова рассматривает как необходимое условие развития отрасли. В частности, Rito Group планирует создать школу трикотажного дизайна.

Люди реагируют на то, что им нужно, не обращают внимания на слова… Вся внешняя мишура и информационный шум только создают иллюзию, а на самом деле мы продолжаем делать то, что нам важно. Екатерина Загорий, директор совета директоров "Дарница" и Zagoriy Foundation

Екатерина Загорий отмечает, что в условиях полномасштабной войны роль репутационных атак и информационного шума для крупного бизнеса существенно трансформировалась: компании все чаще сознательно игнорируют второстепенные информационные "вбросы", сосредотачиваясь на операционной деятельности и реальном поведении потребителей. Внутренние замеры "Дарницы" показывают, что даже при наличии дезинформации в соцсетях и мессенджерах потребители оценивают компанию, прежде всего, по доступности продукции и стабильности поставок, а не по сообщениям в информационных каналах.

Она также подчеркивает, что влияние негативного информационного фона на реальные продажи оказалось минимальным. Даже те потребители, которые сталкивались со слухами о компании, в большинстве своем не меняют свое поведение. По ее мнению, это свидетельствует о том, что значительная часть информационного шума создает скорее иллюзию масштабного репутационного давления, в то время как в реальности люди продолжают делать выбор, исходя из собственных потребностей и практических соображений. Екатерина Загорий считает, что бизнесу важно не переоценивать роль таких сигналов и опираться на данные исследований и фактическую реакцию рынка.

С какими "суперсилами" живут и работают женщины-управленцы

Участницы панельной дискуссии обсудили также так называемые суперсилы, которые получили с 2022 года, и лайфхаки, которые усиливают их и придают эффективность.

Юлия Завалишина рассказала об опоре на базовые вещи, помогающие выдерживать темп: "Если говорить о военных годах, то я живу с такими "суперсилами", как вера, надежда и любовь. То есть это то, что меня вдохновляет, то, что меня держит, – вера в Украину, любовь к семье и надежда, что у нас все будет классно".

Марина Авдеева, вспоминая о начале полномасштабной войны, выделила умение начинать с нуля в любой стране мира и назвала то, что придает ей эффективность: "Первое – это умение идти в онлайн. Я вспоминаю, как мы в начале войны за один день развернули 500 виртуальных офисов, и это нас спасло. Второе – это релокаций... И третье – диверсифицируйте все, что возможно. Каналы, продукты, команду и так далее".

Отвечая на вопрос о трех "суперсилах", Полина Лысенко отметила, что имеет полторы: первая – надевать "твердую кожу как броню", а вторая – снимать ее. "Почему я говорю полторы? Потому что пока не умею это снимать. Иногда просто так продолжаю жить", – рассказала заместитель директора НАБУ. Среди своих лайфхаков она назвала умение фокусироваться на работе, не делать процесс ради процесса, а также не забывать о себе для восстановления ресурсов.

Среди своих лайфхаков Татьяна Абрамова назвала безграничную эмпатию к собственному коллективу, инновационность и ценность смыслов. "Мы не производим продукт ради продукта. Мы работаем в fashion-индустрии, и это возможность продемонстрировать украинскую идентичность", – рассказала она, отметив важность просветительской деятельности. В частности, Rito Group открыла для многих украинцев мастера декоративной росписи Анну Собачко-Шостак.

Екатерина Загорий назвала следующие собственные "суперсилы": институциональное мышление вместо героизма, стратегическое хладнокровие, умение спать даже в машине для быстрого восстановления сил и жизни без лишнего информационного шума. По ее мнению, не нужно "бросаться резко все спасать и вкладывать последние силы, как было в 2022 году", а сейчас важно "понять, что лучше сделать что-нибудь, что будет подольше". Также она отдельно призвала запретить Telegram в Украине, с чем согласилась другая спикер дискуссии – Полина Лысенко.