Від інновацій до "суперсил": жінки-керівниці поділилися досвідом управління на She in Business

У межах SHE Congress 2025, організованого 17 грудня виданням для сучасних жінок WoMo, відбулася панельна дискусія She in Business, яка об’єднала лідерок із різних сфер – телекомунікацій, страхування, антикорупційних органів, легкої промисловості та фармацевтики.

Зокрема, учасниці обговорили діяльність компаній в умовах війни, роль жінок, трансформацію управлінських підходів, акцентуючи увагу на важливості технологічного переоснащення бізнесу, боротьбі з дефіцитом кадрів та вмінні великих компаній ігнорувати інформаційний шум заради ефективності. Окрему увагу спікерки приділили особистісному ресурсу керівника, сформулювавши власні "суперсили" та лайфхаки, що дозволяють їм зберігати стійкість.

Delo.ua зібрало ключові заяви й цитати учасниць.

Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій компанії "Київстар" / Delo.ua

Після останніх блекаутів мережа "Київстар" до 30% тримається на генераторах. Тобто ми розуміємо, що це живі люди, які приїжджають з каністрами, заправляють для того, щоб був зв'язок. У нас шалені обсяги використання data (йдеться про споживання мобільного інтернету – ред.). Останній був 10 петабайт. Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій компанії "Київстар"

Юлія Завалішина наголосила, що команда "Київстару" працює на межі можливостей: частину станцій у прикордонних районах доводиться відновлювати по кілька разів, а деякі – відновити вже неможливо. За її словами, інженери виїжджають на роботи в умовах підвищених ризиків, інколи разом із військовими.

Водночас вона додала, що компанія продовжує розвиватися, зокрема вийшла на Nasdaq, й запускати нові проєкти, працює над інноваціями та масштабними угодами, а також просуває Україну за кордоном через ініціативу Invest in Ukraine Now.

Марина Авдєєва, сo-owner "Арсенал Страхування", Founder Easy Peasy Insurtech / Delo.ua

Я – дійсно представник дуже класичного, традиційного, консервативного бізнесу. Це страхування. Ми дійсно як банки. І для мене задача – зробити так, щоб від консервативності, від традиційних підходів, від прозорості, від стабільності і від інновацій та технічних рішень отримати синергію. Марина Авдєєва, сo-owner "Арсенал Страхування", Founder Easy Peasy Insurtech

Марина Авдєєва пояснила, що запит її клієнтів – як приватних осіб, так і компаній – залишається базовим: вони хочуть, щоб їхні ризики були покриті й щоб у разі страхового випадку відшкодування було виплачене. Бізнес і громадяни звертаються з типовими потребами (наприклад, страхування невеликого виробництва чи автомобіля), однак у воєнних умовах ці запити дедалі частіше стосуються саме покриття воєнних ризиків.

Вона зазначила, що вирішення таких задач для страховиків дедалі менше спирається на традиційні процедури й документообіг і більше – на технології, які дають швидкість і зручність, зокрема у виплатах, де рахунок іде не на дні, а на години. Марина Авдєєва наголосила, що бачить технологічні платформи та insurtech-стартапи як інструмент модернізації консервативної індустрії, з переходом від "відшкодування збитків" до превенції, а також розвитком моделей embedded insurance і usage-based insurance – зокрема підходу, який передбачає оплату автострахування не наперед за рік, а залежно від фактичного пробігу.

Поліна Лисенко, заступниця директора Національного антикорупційного бюро України / Delo.ua

Стосовно НАБУ і стосовно антикорупційної інфраструктури, жінкою бути складно, тому що жінка ще має доказувати, що вона ефективна, що вона достойна, що вона може справлятися. Поліна Лисенко, заступниця директора Національного антикорупційного бюро України

Відповідаючи на питання, чи можуть жінки бути успішними в правоохоронних чи антикорупційних органах, Поліна Лисенко зазначила, що їм складніше будувати кар’єру, особливо на початкових етапах і в молодому віці. На її думку, успіх можливий за умови чітких професійних меж, внутрішньої впевненості та результатів роботи. Водночас вона звернула увагу, що інколи самі жінки толерують побутові прояви упередженого ставлення.

Поліна Лисенко наголосила, що формування гендерно рівного середовища в антикорупційних органах є поступовим, але необхідним процесом, а також нагадала, що корупція – "це проблема №2 в Україні після війни".

Тетяна Абрамова, засновниця та СЕО компанії Rito Group / Delo.ua

Я представляю середній бізнес, і я проти масштабування бізнесу. Це моя особиста філософія… Виробництвом в нашій країні займатись нелегко, але неймовірно цікаво. І тому, чесно кажучи, дивлячись на наш такий довгий і цікавий шлях (Rito Group було засновано у 1991-му і наступного року виповниться 35 років – ред.), ми маємо в своїй структурі все. Ми маємо виробництво, ми маємо торгівлю, ми маємо експорт. Тетяна Абрамова, засновниця та СЕО компанії Rito Group

Тетяна Абрамова вважає українське виробництво базовим елементом економічної стійкості країни, а людей на ньому – "головним скарбом". За її словами, корпоративна культура є "базовою історією", тому компанія багато інвестує в команду.

Вона додає, що ключовий виклик для українського виробництва – дефіцит кваліфікованих кадрів і потреба в системному навчанні нових спеціалістів. Передавання знань та наповнення бізнесу цінностями Тетяна Абрамова розглядає як необхідну умову розвитку галузі. Зокрема, Rito Group планує заснувати школу трикотажного дизайну.

Катерина Загорій, директорка ради директорів "Дарниця" та Zagoriy Foundation / Delo.ua

Люди реагують на те, що їм треба, не звертають увагу на слова… Вся зовнішня мішура і інформаційний шум лише створюють ілюзію, а насправді ми продовжуємо робити те, що нам важливо. Катерина Загорій, директорка ради директорів "Дарниця" та Zagoriy Foundation

Катерина Загорій зазначає, що в умовах повномасштабної війни роль репутаційних атак і інформаційного шуму для великого бізнесу суттєво трансформувалася: компанії дедалі частіше свідомо ігнорують другорядні інформаційні "вкиди", зосереджуючись на операційній діяльності та реальній поведінці споживачів. Внутрішні заміри "Дарниці" показують, що навіть за наявності дезінформації у соцмережах і месенджерах споживачі оцінюють компанію насамперед за доступністю продукції та стабільністю постачання, а не за повідомленнями в інформаційних каналах.

Вона також підкреслює, що вплив негативного інформаційного фону на реальні продажі виявився мінімальним. Навіть ті споживачі, які стикалися з чутками про компанію, здебільшого не змінюють свою поведінку. На її думку, це свідчить про те, що значна частина інформаційного шуму створює радше ілюзію масштабного репутаційного тиску, тоді як у реальності люди продовжують робити вибір, виходячи з власних потреб і практичних міркувань. Катерина Загорій вважає, що бізнесу важливо не переоцінювати роль таких сигналів і спиратися на дані досліджень та фактичну реакцію ринку.

З якими "суперсилами" живуть і працюють жінки-управлінці

Учасниці панельної дискусії обговорили також так звані суперсили, які отримали з 2022 року, та лайфхаки, що посилюють їх та додають ефективності.

Юлія Завалішина розповіла про опору на базові речі, що допомагають витримувати темп: "Якщо говорити про воєнні роки, то я живу з такими "суперсилами", як віра, надія і любов. Тобто це те, що мене надихає, те, що мене тримає, – віра в Україну, любов до сім'ї і надія, що в нас все буде класно".

Марина Авдєєва, згадуючи про початок повномасштабної війни, виділила вміння починати з нуля в будь-якій країні світу і назвала те, що додає їй ефективності: "Перше – це вміння йти в онлайн. Я згадую, як ми на початку війни за один день розгорнули 500 віртуальних офісів, і це нас врятувало. Друге – це релокація… І третє – диверсифікуйте все, що можливо. Канали, продукти, команду і так далі".

Відповідаючи на питання про три "суперсили", Поліна Лисенко зазначила, що має півтори: перша – одягати "тверду шкіру як броню", а друга – знімати її. "Чому я кажу півтори? Тому що поки ще не вмію це знімати. Інколи просто так продовжую жити", – розповіла заступниця директора НАБУ. Серед своїх лайфхаків вона назвала вміння фокусуватися на роботі, не робити процес заради процесу, а також не забувати про себе для відновлення ресурсів.

Серед власних лайфхаків Тетяна Абрамова назвала безмежну емпатію до власного колективу, інноваційність та цінність сенсів. "Ми не виробляємо продукт заради продукту. Ми працюємо в fashion-індустрії, і це можливість продемонструвати українську ідентичність", – розповіла вона, наголосивши на важливості просвітницької діяльності. Зокрема, Rito Group відкрила для багатьох українців майстриню декоративного розпису Ганну Собачко-Шостак.

Катерина Загорій назвала наступні власні "суперсили": інституційне мислення замість героїзму, стратегічна холоднокровність, вміння спати навіть в машині для швидкого відновлення сил та життя без зайвого інформаційного шуму. На її думку, не потрібно "кидатися різко все рятувати і вкладати останні сили, як було в 2022 році", а зараз важливо "зрозуміти, що краще зробити щось, що буде надовше". Також вона окремо закликала заборонити Telegram в Україні, з чим погодилася інша спікерка дискусії – Поліна Лисенко.