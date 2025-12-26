Запланована подія 2

He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі

17 грудня 2025 року SHE Congress став майданчиком для однієї з найбільш очікуваних подій року – панельної дискусії He for She. У залі, де зібралися сотні успішних жінок, чоловіки-топменеджери провідних компаній України вийшли на відверту розмову про те, як гендерна різноманітність трансформує бізнес, чому жіноче лідерство є критично важливим під час війни та які якості вони найбільше цінують у своїх колегах-жінках. Подробиці – у репортажі WoMo.

Учасники дискусії:

  • Сергій Наумов – голова правління АТ "Ощадбанк"; 
  • Владислав Антипов – власник та СЕО екологічної компанії ЦЕРН; 
  • Сергій Мартинчук – генеральний директор Cisco Ukraine; 
  • Юрій Кляцкін – засновник Школи Імпровізації Кляцкіна (модератор та спікер).

Ефективність поза стереотипами: чому бізнесу потрібні жінки

Дискусія розпочалася з гострого питання: чи існують суто "жіночі" переваги в бізнесі? Спікери зійшлися на думці, що хоча біологічні та соціальні відмінності існують, головною цінністю є синергія різних підходів.

Владислав Антипов поділився досвідом управління компанією, де все правління складається виключно з жінок: "Жінки краще працюють у режимі мультизадачності та більше фокусуються на емоційному інтелекті та відносинах. Чоловічі команди часто орієнтовані на короткостроковий результат, що може призводити до вигорання. Жіночий підхід дає бізнесу необхідну сталість та фокус на стратегічних, ціннісних речах".

Фото 2 — He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі
Владислав Антипов. Фото: WoMo

Стресостійкість та лідерство в умовах війни

Одним із найсильніших моментів панелі став виступ Сергія Наумова. Він наголосив, що повномасштабна війна остаточно розвіяла міфи про "слабку стать".

Усі прифронтові управління Ощадбанку (Харківське, Донецьке, Сумське, Миколаївське) очолюють жінки. Саме ці підрозділи демонструють одні з найкращих показників ефективності.

Також 55% кредитів та грантів за державними програмами сьогодні отримує саме жіночий бізнес.

"Війна показала неймовірну стресостійкість жінок. Приклади наших керівниць у прифронтових зонах доводять: жінки здатні показувати рекордні результати в найскладніших обставинах", – зазначив пан Наумов.

Фото 3 — He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі
Сергій Наумов. Фото: WoMo

Сила в різності

Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), аналізуючи глобальні тренди, зазначив, що у керівній команді корпорації жінки вже займають близько 40%. Спікер приділив особливу увагу стратегічному значенню інклюзивності, наголосивши на важливості синергії різних підходів: "Я переконаний, що головна сила сучасного бізнесу полягає в нашій різності: у полярності думок, поглядів та інструментів. Гендерний аспект є одним із ключових елементів цієї різноманітності, адже саме поєднання відмінних підходів до дій дозволяє нам бачити повну картину та досягати кращих результатів".

Фото 4 — He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі
Сергій Мартинчук. Фото: WoMo

Юрій Кляцкін доповнив цю думку з точки зору адаптивного інтелекту: "Жінки – вроджені майстри емпатії. Вони тонко відчувають, де потрібно натиснути, а де підтримати співробітника, щоб запобігти його вигоранню. З віком чоловіки часто стають менш гнучкими у своїх моделях поведінки, тоді як жінки зберігають високий рівень адаптивності".

Фото 5 — He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі
Юрій Кляцкін. Фото: WoMo

Корпоративна культура: від жорсткості до людяності

Спікери відмітили поступову трансформацію корпоративної культури в Україні. Відхід від суто "жорсткого" стилю управління на користь гнучкості стає ключем до успіху.

Гендерна різноманітність у топменеджменті сьогодні є не просто питанням соціальної справедливості, а стратегічним інструментом для підвищення ефективності бізнесу, особливо в інноваційних та технічних галузях. Залучення жінок до керівних посад дозволяє компаніям аналізувати ситуації під різними кутами, що забезпечує глибший підхід до прийняття рішень та стимулює розвиток нових ідей.

Окрім того, жіноче лідерство часто орієнтоване на довгострокову стабільність через фокус на збереженні кадрового потенціалу та зміцненні корпоративної культури, що робить організаційні структури значно стійкішими до зовнішніх кризових викликів.

Фото 6 — He for She на SHE Congress 2025: як чоловіки-топменеджери оцінюють жіноче лідерство в бізнесі
Панельна дискусія He for She пройшла у межах SHE Congress 2025. Фото: WoMo

Важливо розуміти, що справжній професіоналізм не має гендеру, проте ігнорування унікальних якостей, таких як високий рівень емпатії та здатність до ефективної багатозадачності, суттєво збіднює корпоративний капітал. Інтеграція жіночого підходу в управлінську вертикаль допомагає збалансувати прагнення до швидких результатів із фокусом на людяності та стратегічній витривалості бізнесу. Таким чином, синергія різних стилів керівництва стає фундаментом для побудови сучасної, адаптивної та прибуткової компанії.

Побажання лідеркам 2025 року

На завершення зустрічі спікери дали короткі настанови учасницям:

  • Владислав Антипов побажав бути толерантними та оточувати себе людьми, які підтримують, а не критикують. 
  • Сергій Наумов закликав не боятися масштабувати бізнес і користуватися новими фінансовими можливостями. 
  • Сергій Мартинчук подякував жінкам за свідомий вибір залишатися в Україні та розвивати країну. 
  • Юрій Кляцкін порадив "творити бізнес серцем", адже саме любов і щирість є найбільшою конкурентною перевагою в сучасному світі.