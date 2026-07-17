HR Wisdom Summit 2026: как компании могут распознать профессиональное истощение и поддержать работников

Профессиональное выгорание явилось одним из вызовов для бизнеса в условиях войны. На HR Wisdom Summit 2026 представители компаний рассказали, как распознать признаки эмоционального истощения, почему поддержка ментального здоровья должна быть частью управленческой культуры и какие практики уже внедряют работодатели.

На HR Wisdom Summit 2026 от Delo.ua. представители компаний рассказали, как распознать признаки эмоционального истощения, почему поддержка ментального здоровья должна быть частью управленческой культуры и какие практики уже внедряют работодатели.

В дискуссии приняли участие:

Co-Founder Power Mental Health, магистр психологии Елена Матушенко (модератор);

Операционный директор Тева в Украине Дмитрий Судак;

Директор по персоналу, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев" Светлана Мозгова;

Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, председатель Совета региональных сетей Глобального договора ООН в Восточной Европе и Центральной Азии Татьяна Сахарук;

Business Development Partner в Wellbeing Company Екатерина Агапос (Кондратюк).

Модератор панели Co-Founder Power Mental Health, магистр психологии Елена Матушенко начала дискуссию по вопросу: "Что является признаком эмоционального и профессионального выгорания?".

Елена Матушенко. Фото: Ekonomika+

Выгорание – это не просто усталость: три признака эмоционального истощения

Операционный директор Тева в Украине Дмитрий Судак подчеркнул, что выгорание – это не просто усталость. Прежде всего это состояние, когда человек в течение длительного времени не может полноценно восстановиться даже после сна и испытывать истощение.

Дмитрий Судак. Фото: Ekonomika+

Одним из главных факторов такого состояния может быть длительный стресс, в котором сегодня живет много людей.

По словам Судак, существует три ключевых признака профессионального и эмоционального выгорания.

Первая – отсутствие восстановления. Даже после отдыха человек не чувствует прилива сил и остается уставшим.

Вторая – снижение вовлечённости в работу и жизнь в целом. Человек начинает дистанцироваться от общения, рабочих процессов, становится более раздражительным. Могут проявляться элементы токсического поведения или нежелание взаимодействовать с коллегами.

Третий признак – истощение даже от привычных задач, которые раньше давались легко. Даже если объем нагрузки не увеличивается, человек все равно испытывает гораздо большую усталость.

По его мнению, важно вовремя замечать такие сигналы. Руководство должно не игнорировать эти признаки, а действовать проактивно.

"Если ночью была воздушная тревога или бессонная ночь, ожидать от человека максимальной производительности и глубины мышления на следующий день можно, но вряд ли это будет реалистично", – отметил Судак.

Поэтому важно открыто говорить о психоэмоциональном состоянии в команде, признавать, что такие трудности существуют, поддерживать друг друга и вместе искать способы облегчить нагрузку и улучшить самочувствие. Для каждого человека эти решения могут быть индивидуальными.

Судак также уверен, что любые изменения должны начинаться с руководства.

"По своему опыту и ролевой модели руководитель может быть частью команды и опорой, а не еще одним источником нестабильности и хаоса, в котором мы сейчас находимся", - подчеркнул операционный директор Тева в Украине.

За пять лет количество обращений из-за тяжелого эмоционального состояния выросло в 95 раз - Агапос

Business Development Partner в консалтинговой компании Wellbeing Company Екатерина Агапос (Кондратюк) поддержала мнение Судака и подчеркнула, что стресс является одной из основных причин эмоционального и профессионального выгорания.

Екатерина Агапос (Кондратюк). Фото: Ekonomika+

В то же время, по ее словам, выгорание может проявляться различно, и в рабочей среде его симптомы часто остаются незамеченными.

Агапос сравнила выгорание с диагностированной анемией.

"Это состояние, когда с утра очень трудно оторвать голову от подушки, когда даже двух-трех чашек крепкого кофе недостаточно, чтобы почувствовать ясность мыслей и нормально функционировать", - пояснила она.

Человек теряет мотивацию, его уже ничто не вдохновляет. Она теряет смысл для работы", - рассказала Агапос, говоря о сигналах выгорания.

Она также отметила, что большинство людей не могут четко описать свое психоэмоциональное состояние.

В коллективе человек может говорить о себе только общими словами: "У меня тяжелое эмоциональное состояние".

Агапос отметила, что именно с такими формулировками чаще всего обращаются к их сервису.

"Людям, которые не посещают терапию, не проходят психоэдукцию, трудно идентифицировать и вербализовать, что именно с ними происходит. Это выгорание, это депрессия, или апатия. Человек может только догадываться", - пояснила эксперт.

В Wellbeing Company проанализировали, что за последние шесть лет через их сервис прошло более 109 тыс. консультаций.

"На сегодняшний день мы видим, что за последние пять лет именно запросы в теме "тяжелое эмоциональное состояние" выросли в 95 раз. Это очень высокий показатель", - подчеркнула Агапос.

Ментальное здоровье начинается не с психолога в штате, а с того, слышат ли людей руководители

Матушенко поинтересовалась, как компаниям можно перейти от разовых активностей – например, приглашение тренера, проведение вебинара или офлайн-мероприятия – к созданию системы ментальной поддержки сотрудников.

Директор по персоналу, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев" Светлана Мозгова рассказала, что в компании сформировано систему поддержки активного долголетия работников , в которой ментальное здоровье является одним из четырех взаимосвязанных направлений. Корпоративная программа "Активное долголетие" также включает поддержку физического здоровья, экономической устойчивости и социальной включенности, помогая работникам дольше оставаться здоровыми, профессионально востребованными и экономически активными.

Светлана Мозговая. Фото: Ekonomika+

По словам Мозговой, развитие системы психологической поддержки началось в 2022 году.

"Когда в общинах нашего присутствия, а мы работаем в восьми областях, принимали людей, которых эвакуировали, наши работники ежедневно сталкивались со сложными психологическими состояниями. Поэтому мы прежде всего научили тех, кто работал с людьми, — кадровиков, социальных работников и руководителей. Мы начали с психоэдукции: учили людей распознавать собственное состояние о ментальном здоровье без стигмы. Именно это стало основой для дальнейшего развития системы поддержки", — рассказала Мозгова.

Следующим шагом стало создание при поддержке Посольства Великобритании первых центров психосоциальной поддержки – Safe Spaces.

"Мы увидели, насколько востребованы такие услуги. Этот опыт стал основой для совместной работы с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины над моделью Центров жизнестойкости, которая впоследствии была масштабирована на государственном уровне. Так появилась программа "Жизнестойкость" и более 400 Центров жизне услуги, – сказала она.

Спикеры панельной дискуссии "Ментальное здоровье: забота как управленческое решение". Фото: Ekonomika+

Сегодня Астарта продолжает поддерживать 12 Центров жизнестойкости. в общинах своего присутствия, услугами которых уже воспользовались более 64 тысяч человек , в том числе работники компании, члены их семей и жители общин.

Мозговая подчеркнула, что работодателям не обязательно создавать собственную психологическую службу, чтобы обеспечить людям доступ к качественной психосоциальной поддержке.

"Я не устаю говорить всем HR-специалистам: если у вас нет собственного психолога, посмотрите, какие сервисы уже работают в вашем обществе. Сотрудничество с Центрами жизнестойкости или другими местными сервисами может стать эффективным решением для поддержки работников, их семей и жителей общества", - добавила она.

По ее словам, система поддержки в Астарте сочетает внутренние инструменты – психоэдукцию, корпоративных психологов, обучение руководителей и работников – с возможностями Центров жизнестойкости. Такой подход позволяет обеспечить своевременную психологическую помощь, развивать навыки стрессоустойчивости и сделать психосоциальную поддержку доступной не только на рабочем месте, но и в общинах.

Говоря о ментальном здоровье, Светлана Мозгова подчеркнула, что его не следует сводить только к наличию психолога.

"Ментальное здоровье — это, прежде всего, вопрос системы управления. Оно зависит от того, как организована работа, как взаимодействуют руководители с командами, господствуют ли в коллективе доверие, уважение и партнерство. Именно такая культура создает среду, в которой человек не боится обратиться за помощью, когда он ему нужен", - сказала Мозгова .

Более 40 компаний работают над стратегиями поддержки ментального здоровья - Сахарук

Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, председатель Совета региональных сетей Глобального договора ООН в Восточной Европе и Центральной Азии Татьяна Сахарук отметила, что организация уже второй год работает с бизнесом по вопросам поддержки ментального здоровья работников.

Татьяна Сахарук. Фото: Ekonomika+

По ее словам, в рамках Глобального договора ООН действует рабочая группа по поддержке ментального здоровья в бизнесе, в которую входят более 40 компаний. Участники ежемесячно встречаются, обсуждают собственный опыт, делятся практиками и ищут способы оценки эффективности таких программ.

Сахарук отметила, что компании также пытаются понять, как измерять результаты поддержки ментального здоровья, сколько такие программы стоят для бизнеса, стоит ли инвестировать в это направление, если ресурсы ограничены, а также с каких шагов следует начинать.

Она добавила, что ее радует, что компании постепенно начинают создавать свои стратегии поддержки ментального здоровья.