ИИ 3.0 в собственности коммьюнити. Интервю с CEO стартапа Assisterr Ником Гавриляком

Недавно украинский стартап Assisterr, основанный Ником Гавриляком и Дмитрием Дименко, привлек $1,7 млн в pre-seed раунде. Компания стремится создать самую большую SLM*-экосистему, где участники могут стать ее совладельцами. Мы побеседовали с CEO стартапа Ником Гавриляком о том, как возникла идея и какую роль в этом сыграл Кембридж.

*Small language model (SLM) – это малые языковые модели, требующие меньше данных и вычислительных мощностей, чем большие модели, такие как ChatGPT.

Информация о стартапе : Assisterr был основан Ником Гавриляком, который с 2017 года работает в индустрии web3 и ИИ. В феврале 2023 к нему присоединился Дмитрий Дименко, имеющий опыт в web3 и B2C-продуктах. Он отвечает за продуктовый дизайн и его развитие.

Как возникла идея стартапа

Я познакомилась с Ником в 2022 году в программе Cambridge Judge Business School и Национального банка Украины. Программа была направлена на разработку Маршал-плана для Украины с использованием инновационных финансовых технологий.

Тогда Ник активно интегрировался в кембриджское сообщество, пытаясь найти свой путь в новой реальности.

Через два года мы снова встретились, и он рассказал мне об Assisterr, который уже стал известен и привлек $1,7 млн.

История основания

– Нику, расскажи, как ты пришел к идее создания стартапа?

– Я всегда интересовался инновационными технологиями. Еще во время учебы в университете меня увлекали соцсети, только начинавшие свой путь в Украине.

Тогда я создал одно из первых локальных коммьюнити, объединившее почти 200 тысяч человек. Впоследствии я обратил внимание на web3, поскольку эта технология сулила децентрализацию, отсутствие лишнего контроля и право собственности, закрепленное в коде, а не через посредников. Меня привлекали люди, входившие в web3-комьюнити, они искренне верили в эти идеи.

С 2016 по 2020 год я работал над проектами с фокусом на IoT, АИ и блокчейн-технологиях.

В 2020 году присоединился к стартапу в роли CPO и вместе с командой занимался созданием продукта для автоматизации дизайна и продаж для МПБ. Мы успешно вышли на американский и европейский рынки, но из-за начала войны я вернулся в Украину.

Я переключился на волонтерство, руководил группой белых хакеров, помогал благотворительным организациям по обработке криптовалютных платежей.

Затем решил пойти на программу Ignite в Кембридже по предпринимательству. В это время мне предложили присоединиться к программе-коллаборации Cambridge Judge Business School и НБУ, где мы обсуждали идеи плана Маршала для Украины.

Идея Assisterr

- Расскажи об идее Assisterr… .

Первые девять месяцев мы экспериментировали с разными идеями. Начали с B2C смарт-ассистента для автоматизации мониторинга web3-портфолио. Впоследствии мы решили создать платформу B2B для разработчиков, работающих с web3 протоколами. Это дало нам первые $100 тыс., но масштабирование оставалось проблемой.

Тогда мы поняли, что нашу инфраструктуру могут использовать другие компании и отдельные люди для создания своих моделей и ШИ-агентов.

Сейчас Assisterr – это маркетплейс с конструктором малых ШИ-моделей, и у нас есть более 200 тысяч пользователей на платформе. Оценка нашей компании составляет $25 млн.

Привлечение инвестиций

– Как удалось привлечь $1,7 млн.?

Первые деньги мы получили от Outlier Ventures, глобального web3-акселератора. В конце июля привлекли $1,7 млн. с отметкой $25 млн.

Среди инвесторов были Outlier Ventures, web3.com Ventures, Moonhill Capital, Contango и ангелы из Zero Gravity, Aethir, EigenLayer, Bagel, SwissBorg и Particle Network.

Привлеченные средства мы планируем использовать на развитие платформы, расширение категорий SLMs и запуск AI-lab, который будет доступен для широкого круга пользователей.

Секрет успеха

– В чем секрет успеха на pre-seed стадии?

– Наш успех состоит из двух частей. Во-первых, мы работаем на пересечении передовых трендов – ШИ и web3. Это создает множество возможностей и положительных ожиданий для инвесторов.

Во-вторых, это наша команда и люди, которые поддерживают нас. За последние несколько лет мы собрали команду, умеющую создавать продукты и выводить их на рынок.

Я верю, что успех – это сочетание счастливых обстоятельств и упорного труда.

Роль ИИ в будущем

– Как ты видишь роль искусственного интеллекта для будущего человечества?

- Я считаю, что ИИ является одной из самых прогрессивных технологий, изменяющих нашу жизнь. Мы находимся на этапе обучения людей пользоваться этими новыми технологиями. Как когда-то электричество, интернет и другие большие технологические прорывы, так и ИИ станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Большие технологические компании уже инвестируют миллиарды, чтобы ускорить этот процесс.

Цели Assisterr

- Что у вас цели?

– Мы хотим создать крупнейшую в мире сеть малых языковых моделей (LLMs), которые будут специализироваться на конкретных задачах. Это будет похожа на наш мозг система, где разные модели (как нейроны) будут работать вместе для достижения наилучших результатов.

Мы планируем привлекать данные от участников нашей экосистемы, превращая их в совладельцев, что поможет создавать качественные модели.

Сотрудничество с коммьюнити

– Вы планируете привлекать участников экосистемы к созданию новых моделей, делая их стейкхолдерами?

– Да, именно так. Рассмотрим, к примеру, рекламную модель для рынка Китая. Вокруг нее могут сформироваться эксперты, обладающие нужной информацией. Они могут «скармливать» свои данные в модель, делая ее лучше. Мы будем предлагать им финансовое вознаграждение и судьбу модели, которая будет мотивировать работать долгосрочно.

Философия бизнеса

- Это похоже на вознаграждение майнеров за майнинг биткоина и чувствуется философия web3...

– Да, это часть нашей философии. В отличие от крупных технологических компаний, стремящихся монополизировать рынок, мы хотим предоставлять права и долю собственности в наших проектах. Это эксперимент, и мы надеемся, что он удастся.