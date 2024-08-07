ШІ 3.0 у власності ком'юніті. Інтерв'ю з CEO стартапу Assisterr Ніком Гавриляком

Нещодавно український стартап Assisterr, заснований Ніком Гавриляком та Дмитром Діменком, залучив $1,7 млн у pre-seed раунді. Компанія прагне створити найбільшу SLM*-екосистему, де учасники можуть стати її співвласниками. Ми поспілкувалися з CEO стартапу Ніком Гавриляком про те, як виникла ідея та яку роль у цьому відіграв Кембридж.

*Small language model (SLM) – це малі мовні моделі, які потребують менше даних і обчислювальних потужностей, ніж великі моделі, як-от ChatGPT.

Інформація про стартап: Assisterr був заснований Ніком Гавриляком, який з 2017 року працює в індустрії web3 та ШІ. У лютому 2023 року до нього приєднався Дмитро Діменко, який має досвід у web3 та B2C-продуктах. Він відповідає за продуктовий дизайн та його розвиток.

Як виникла ідея стартапу

Я познайомилася з Ніком у 2022 році під час програми Cambridge Judge Business School та Національного банку України. Програма була націлена на розробку Маршал-плану для України з використанням інноваційних фінансових технологій.

Тоді Нік активно інтегрувався в кембриджську спільноту, намагаючись знайти свій шлях у новій реальності.

Через два роки ми знову зустрілися, і він розповів мені про Assisterr, який вже став відомим і залучив $1,7 млн.

Історія заснування

- Ніку, розкажи, як ти прийшов до ідеї створення стартапу?

- Я завжди цікавився інноваційними технологіями. Ще під час навчання в університеті мене захоплювали соцмережі, які тільки починали свій шлях в Україні.

Тоді я створив одне з перших локальних ком'юніті, що об'єднало майже 200 тисяч осіб. Згодом я звернув увагу на web3, оскільки ця технологія обіцяла децентралізацію, відсутність зайвого контролю і право власності, закріплене в коді, а не через посередників. Мене приваблювали люди, які входили в web3-ком'юніті, вони щиро вірили в ці ідеї.

З 2016 до 2020 року я працював над проєктами з фокусом на IoT, АІ та блокчейн-технологіях.

У 2020 році приєднався до стартапу в ролі CPO і разом з командою займався створенням продукту для автоматизації дизайну та продажів для МСБ. Ми успішно вийшли на американський і європейський ринки, але через початок війни я повернувся в Україну.

Я переключився на волонтерство, керував групою білих хакерів, допомагав благодійним організаціям з обробкою криптовалютних платежів.

Потім вирішив піти на програму Ignite у Кембриджі з підприємництва. У цей час мені запропонували долучитися до програми-колаборації Cambridge Judge Business School і НБУ, де ми обговорювали ідеї для Маршал-плану для України.

Ідея Assisterr

- Розкажи про ідею Assisterr… .

Перші дев'ять місяців ми експериментували з різними ідеями. Почали з B2C смарт-асистента для автоматизації моніторингу web3-портфоліо. Згодом ми вирішили створити B2B платформу для розробників, що працюють з web3 протоколами. Це дало нам перші $100 тис., але масштабування залишалося проблемою.

Тоді ми зрозуміли, що нашу інфраструктуру можуть використовувати інші компанії та окремі люди для створення власних моделей та ШІ-агентів.

Зараз Assisterr – це маркетплейс з конструктором малих ШІ-моделей, і ми маємо понад 200 тисяч користувачів на платформі. Оцінка нашої компанії наразі становить $25 млн.

Залучення інвестицій

- Як вдалось залучити $1,7 млн.?

Перші гроші ми отримали від Outlier Ventures, глобального web3-акселератора. Наприкінці липня залучили $1,7 млн. з оцінкою $25 млн.

Серед інвесторів були Outlier Ventures, web3.com Ventures, Moonhill Capital, Contango та ангели з Zero Gravity, Aethir, EigenLayer, Bagel, SwissBorg і Particle Network.

Залучені кошти ми плануємо використати на розвиток платформи, розширення категорій SLMs та запуск AI-lab, який буде доступний для широкого загалу користувачів.

Секрет успіху

- В чому секрет успіху на pre-seed стадії?

- Наш успіх складається з двох частин. По-перше, ми працюємо на перетині передових трендів – ШІ та web3. Це створює багато можливостей і позитивних очікувань для інвесторів.

По-друге, це наша команда і люди, які нас підтримують. За останні кілька років ми зібрали команду, яка вміє створювати продукти та виводити їх на ринок.

Я вірю, що успіх – це поєднання щасливих обставин і наполегливої праці.

Роль ШІ у майбутньому

- Як ти бачиш роль штучного інтелекту для майбутнього людства?

- Я вважаю, що ШІ є однією з найпрогресивніших технологій, які змінюють наше життя. Ми зараз перебуваємо на етапі навчання людей користуватися цими новими технологіями. Як колись електрика, інтернет, і інші великі технологічні прориви, так і ШІ стане невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.

Великі технологічні компанії вже інвестують мільярди, щоб прискорити цей процес.

Цілі Assisterr

- Що у вас на меті?

- Ми хочемо створити найбільшу в світі мережу малих мовних моделей (LLMs), які будуть спеціалізуватися на конкретних завданнях. Це буде схожа на наш мозок система, де різні моделі (як нейрони) працюватимуть разом для досягнення найкращих результатів.

Ми плануємо залучати дані від учасників нашої екосистеми, перетворюючи їх на співвласників, що допоможе створювати високоякісні моделі.

Співпраця з ком'юніті

- Ви плануєте залучати учасників екосистеми до створення нових моделей, роблячи їх стейкхолдерами?

- Так, саме так. Розглянемо, наприклад, маркетингову модель для ринку Китаю. Навколо неї можуть сформуватися експерти, які володіють потрібною інформацією. Вони можуть «згодовувати» свої дані в модель, роблячи її кращою. Ми пропонуватимемо їм фінансову винагороду та долю в моделі, що мотивуватиме працювати довгостроково.

Філософія бізнесу

- Це схоже на винагороду майнерів за майнінг біткоїну і відчувається філософія web3...

- Так, це частина нашої філософії. На відміну від великих технологічних компаній, які прагнуть монополізувати ринок, ми хочемо надавати права та долю власності в наших проєктах. Це експеримент, і ми сподіваємось, що він вдасться.