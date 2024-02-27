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«Инсайдерские инсайты» второй сезон: Совет Директоров – это общество, а ты в нем – скульптура Пикассо
Проект, который сформирует в аудитории понимание такого понятия, как BOARD в компании и того, как персональный бренд влияет на его формирование
Второй сезон Инсайдерских Инсайтов предусматривает один эфир раз в две недели в четверг в 16:00, где ведущие будут говорить с крутыми экспертами о персональном бренде на трех платформах: LinkedIn | Facebook | Youtube
Уже в среду, 28 февраля, в 16:00 Инсайдерские инсайты. За кулисами Совета Директоров с Екатериной Рожковой, Первым Заместителем Председателя Правления Национального Банка Украины. Тема эфира: Совет Директоров – это общество, а ты в нем – скульптура Пикассо.
Ведущие проекта:
Дмитрий Мельникович и Анастасия БошкоПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
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