Интерпол получил запрос на розыск украинского олигарха и рейдера Дмитрия Федотенкова

Интерпол и Федеральная полиция Австрии на прошлой неделе получили запрос на розыск гражданина Украины Дмитрия Федотенкова. Его подозревают в рейдерстве, отмывании денег и финансировании российских окупантов. Об этом стало известно от источника в силовых структурах.

По сообщению источника, удалось полностью проследить и задокументировать создание и использование целой сети компаний в Украине и Австрии, через которые Федотенков вместе с приспешниками отмывал средства, в том числе и из России. Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины направили подозрение Дмитрию Федотенко, а следователь судья Печерского районного суда Киева Юлия Головко 21 июля 2023 года назначила ему заочно меру пресечения в виде содержания под стражей. Этого достаточно для объявления его в международный розыск.

Дмитрий Федотенков бывший совладелец сети ресторанов Tarantino family, в которую входят, в частности, рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Варенична, Fabius и Harvest. Еще в июне прошлого года украинские силовики провели крупную спецоперацию по обезвреживанию схем вывода средств из Украины в Россию. Тогда полицейские провели ряд обысков у совладельцев сети столичных ресторанов, изъяли миллион гривен и 15 тысяч евро наличными, а также финансово-хозяйственную документацию, которая показала, что, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение России на территорию Украины, владельцы продолжили выводить средства на счета управляющей компании.

Кроме того, установлено, что участники преступной группы имеют отношение к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева. Под подозрение попал известный в Киеве ресторатор Дмитрий Федотенков.

Сомнительные средства из Украины появились в Вене. По информации австрийского издания DATUM, украинский бизнесмен Дмитрий Федотенков основал в 2022 году в Вене несколько компаний, управляющих дорогими ресторанами в элитных районах города - " Buffalino ", " Rubi " и " Iris Modern Greek ".

Открытие этих заведений сопровождалось скандалами и непонятными европейцам туманными схемами. К примеру, ресторан «Buffalino», открывший свои двери 1 сентября 2022 года на перекрестке улиц Gersthofer Straße и Czartoryskigasse, был приобретен практически за 2 млн. евро, происхождение этих средств неизвестно, что недопустимо для европейской налоговой системы.

Более того, он является точной копией ресторана в Киеве – « Буффалино», который входит в группу компаний « Tarantino Family», владеющую или владевшую до начала войны более десятка ресторанов в Украине и России. Так что и здесь без сомнения владелец Федотенков.

Помещение под заведение Rubi, которое находится по адресу Haus Gersthofer Straße 30, в лучших украинских традициях ремонтировали днем и ночью, что вызвало недовольство местных жителей, которые неоднократно жаловались властям на дерзость и неадекватность украинских владельцев.

Жители Вены направили жалобы в полицию также по поводу нелегальных рабочих на ремонтных работах – для Европы это позорное уклонение от налогов!

Австрийские журналисты, которые провели собственное расследование, выяснили - действительно за новыми барами стоит украинский инвестор, в отношении которого в Киеве продолжаются уголовные расследования.

Посетив «Buffalino» они написали: «если перед въездом в парк припарковано несколько больших внедорожников с украинскими номерами и охрана, то велика вероятность, что хозяин там. Ресторан открылся в сентябре на месте бывшего ресторана Edelmann. Впечатления от посещения были противоречивы: еда была хорошая, официантки были очень милыми, но легко сбивались даже с простыми задачами. Цены явно не соответствовали качеству обслуживания, было заметно, что почти весь персонал говорил между собой на русском, а с гостями общались на английском».

Журналисты портала Unser-Währing направили Федотенкову 16 вопросов о происхождении средств на открытие ресторанов, его собственность в Вене, пересечении границы и т.д., а ответ получили от PR-агентства. В нем говорится, что Дмитрий находится в Австрии с февраля (год не уточнили). Он и его семья чувствуют себя очень комфортно и возвращаться в Украину не планируют. И все.

Копнув глубже расследователи выяснили, что венские заведения через сеть фиктивных оффшорных компаний, записанные на жену Федотенкова – Юлию, девичью фамилию Бородавко. Она является уроженкой Амурской области, российской федерации и владелицей российского паспорта. Более того, к этому процессу вовлечены тесть и теща Федотенкова – Игорь Бородавко, уроженец г. Уссурийск, Приморского края, РФ и Татьяна Бородавко на которых тоже оформлены десятки подставных юр. лиц, через которые Дмитрий Федотенков создал и активно развивает компании на территории России – ведет там бизнес, платит налоги и взятки. Из этих же средств потом финансируются военные расходы государства-агрессора. Федотенков это называет – семейный бизнес.

Вообще, в поле зрения правоохранителей Дмитрий находится уже давно. Еще в далеком 2008 году против него было возбуждено уголовное дело за контрабанду. Тогда он возил для своих и рестораны креветки. Федотенков в документах занижал стоимость продукта, соответственно не доплачивал миллионы налогов. Его поймали. Но дело спустили на тормозах. До сих пор ему удавалось избегать ответственности, в частности, и из-за бизнеса с семьей нардепа Аристова, который мог его «крышевать», но исключительно к моменту потери мандата. Одно время они создали схему для контрабанды элитных морепродуктов для ресторанов.

Но когда Федотенков с приспешником, бывшим директором компании «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородой, попытался захватить компанию «Укрстрой» и бросить тысячи инвесторов они создали схему по контрабанде элитных, правоохранители всерьез принялись за этот дуэт.

Федотенкову выдвинули обвинения «в организации противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе долями их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, причиненном повторно, что причинило большой ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного .3 ст.206-2 УК Украины. Следовательно, в результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО «Укрстрой девелопмент», причинившее компании ущерб в особо крупных размерах».

Горе бизнесменов предупредили российские кураторы, и им пришлось бежать из Украины – в Австрию, Вену.

Но сейчас они на шаг ближе к возвращению домой. Украинские следователи уверены, что после изучения европейским бюро Интерпола всех деталей запроса по Федотенкову точно будет объявлена «красная карточка» и его экстрадируют из Австрии в Украину. Где его ждет справедливый суд и продолжительное заключение за все совершенные преступления.

Напомним: владелец «Укрстроя» Максим Никитась неоднократно обвинял Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путём подделки документов. Он утверждал: «Мне известно, кто непосредственно рвал на куски «Укрбуд». Это, прежде всего, псевдоинвестор и рейдер Дмитрий Федотенков, Олег Майборода и еще несколько одиозных персон. Они заработали на этом рейдерстве десятки миллионов! Вот фамилии людей, которые являлись основными фигурами и реализовали рейдерство «Укрстроя». Главных я назвал. Они тогда в меморандумах пообещали в общей сложности $48 млн капинвестиций и все достроить, гарантировали выплаты и за мои проекты – документы подписали и всех бросили. Обворовали».

В результате рейдерства и хищения активов деятельность УБ была парализована. Из-за таких действий большинство жилых комплексов недостроены до сих пор, а среди пострадавших – более 40 тыс. человек. А контроль над компанией долгое время удерживал российский бизнесмен Дмитрий Федотенков, связанный с российским криминалом, и оказался причастен к финансированию российской агрессии против Украины. По данным СМИ, его компания выводила средства в Россию даже после 24 февраля.