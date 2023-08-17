Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера Дмитра Федотенкова

Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела в силових структурах.

За повідомленням джерела, вдалося повністю прослідкувати і задокументувати створення і використання цілої мережі компаній в Україні та Австрії, через які Федотенков разом із поплічниками відмивав кошти, в тому числі і з рф. Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України спрямували Дмитру Федотенкову підозру, а слідчий суддя Печерського районного суду Києва Юлія Головко 21 липня 2023 року призначила йому заочно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цього достатньо для оголошення його в міжнародний розшук.

Дмитро Федотенков колишній співвласник мережі ресторанів Tarantino family, до якої входять, зокрема, ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, Fabius та Harvest. Ще в червні минулого року українські силовики провели велику спецоперацію по знешкодженню схем виведення коштів із України до росії. Тоді поліцейські провели ряд обшуків у співвласників мережі столичних ресторанів, вилучили мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою, а також фінансово-господарську документацію, яка засвідчила, що незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, власники продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії.

Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва. Під підозру попав відомий у Києві ресторатор Дмитро Федотенков.

Сумнівні кошти з України з явилися у Відні. За інформацією австрійського видання DATUM, український бізнесмен Дмитро Федотенков заснував у 2022 році у Відні кілька компаній, які управляють дорогими ресторанами в елітних районах міста – «Buffalino», «Rubi» та «Iris Modern Greek».

Відкриття цих закладів супроводжувалося скандалами та незрозумілими європейцям туманними схемами. Наприклад, ресторан «Buffalino», який відчинив свої двері 1 вересня 2022 року на перехресті вулиць Gersthofer Straße і Czartoryskigasse, був придбаний практично за 2 млн. євро, походження цих коштів невідомо, що неприпустимо для європейської податкової системи.

Більше того, він є точною копією ресторану в Києві -«Буффаліно», який входить до групи компаній «Tarantino Family», яка володіє або володіла до початку війни більш як десятком ресторанів в Україні та росії. Тож і тут без сумніву власник Федотенков.

Приміщення під заклад «Rubi», який знаходиться за адресою Haus Gersthofer Straße 30, у кращих українських традиціях ремонтували вдень і вночі, що викликало незадоволення місцевих мешканців, які неодноразово скаржилися владі на зухвалість та неадекватність українських власників.

Мешканці Відня направили скарги до поліції також щодо нелегальних робітників на ремонтних роботах – для Европи це ганебне ухилення від податків !

Австрійські журналісти, які провели власне розслідування з’ясували - дійсно за новими барами стоїть український інвестор щодо якого у Києві тривають кримінальні розслідування.

Відвідавши «Buffalino» вони написали: «якщо перед в'їздом до припарковано кілька великих позашляховиків з українськими номерами і охорона, то велика ймовірність, що господар там. Ресторан відкрився у вересні на місці колишнього ресторану Edelmann. Враження від відвідування булі суперечливі: їжа була хороша, офіціантки були надзвичайно милими, але легко збивалися навіть із простими завданнями. Ціни явно не відповідали якості обслуговування, було помітно, що майже весь персонал говорив між собою російською, а з гостями спілкувалися англійською».

Журналісти порталу Unser-Währing надіслали Федотенкову 16 запитань щодо походження коштів на відкриття ресторанів, його власність у Відні, про перетин кордону тощо, а відповідь отримали від PR-агентства. У ній йдеться, що Дмитро перебуває в Австрії з лютого (рік не уточнили). Він та його родина почуваються тут дуже комфортно і повертатись до України не планують. І все.

Копнувши глибше розслідувачі з’ясували, що віденські заклади, через мережу фіктивних офшорних компаній, записані на дружину Федотенкова – Юлію, дівоче прізвище Бородавко. Вона є уродженкою Амурської області, російської федерації та власницею російського паспорту. Більше того, до цього процесу залучені тесть і теща Федотенкова – Ігор Бородавко, уродженець м. Усурійськ, Приморського краю, рф і Тетяна Бородавко на яких теж оформлені десятки підставних юр.осіб, через які Дмитро Федотенков створив і активно розвиває компанії на території рф – веде там бізнес, сплачує податки та хабарі. А із цих коштів потім фінансуються військові видатки держави-агресора. Федотенков це називає – сімейний бізнес.

Взагалі в полі зору правоохоронців Дмитро знаходиться вже давно. Ще у далекому 2008 році на нього було відкрито кримінальну справу за контрабанду. Тоді він возив для своїх та ресторанів креветки. Федотенков у документах занижував вартість товару, відповідно не доплачував мільйони податків. Його спіймали. Та справу спустили на гальмах. До сьогодні йому вдавалося уникати відповідальності, зокрема, і через бізнес із сім’єю нардепа Арістова, який міг його «кришувати», але виключно до моменту втрати мандату. У свій час вони створили схему для контрабанди елітних морепродуктів для ресторанів.

Та коли Федотенков із поплічником, колишнім директором компанії «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородою, спробував захопити компанію «Укрбуд» і кинути тисячі інвесторіввони створили схему по контрабанді елітних, правоохоронці всерйоз взялися за цей дует.

Федотенкову висунули звинувачення «в організації протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України. Отже, в результаті здійснення вказаних злочинних дій за попередньою змовою з встановленими слідством особами двічі організував протиправне заволодіння часткою у 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», що заподіяли компанії збитки в особливо великих розмірах».

Горе бізнесменів попередили російські куратори і їм довелося тікати з України – в Австрію, Відень.

Та нині вони на крок ближче до повернення додому. Українські слідчі певні, що після вивчення європейським бюро Інтерполу усіх деталей запиту по Федотенкову, точно буде оголошено «червону картку» і його екстрадують із Австрії в Україну. Де його чекає справедливий суд і тривале ув’язнення за усі скоєні злочини.

Нагадаємо: власник «Укрбуду» Максим Микитась неодноразово звинувачував Дмитра Федотенкова в рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів. Він стверджував: «Мені наразі відомо, хто безпосередньо рвав на шматки «Укрбуд». Це передусім псевдоінвестор і рейдер Дмитро Федотенков, Олег Майборода та ще кілька одіозних персон. Вони заробили на цьому рейдерстві десятки мільйонів! Ось прізвища людей, які були основними фігурами й реалізували рейдерство «Укрбуду». Головних я назвав. Вони тоді в меморандумах пообіцяли загалом $48 млн капінвестицій і все добудувати, гарантували виплати і за мої проєкти – документи підписали та всіх кинули. Обікрали».

Внаслідок рейдерства й розкрадання активів діяльність УБ було паралізовано. Через такі дії більшість житлових комплексів недобудовані й досі, а серед постраждалих – понад 40 тис осіб. А контроль над компанією довгий час утримував російський бізнесмен Дмитро Федотенков, пов'язаний із російським криміналом і виявився причетним до фінансування російської агресії проти України. За даними ЗМІ його компанія виводила кошти до росії навіть після 24 лютого.