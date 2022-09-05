ИТ-предприниматель Олег Крот: весь украинский бизнес объединен и помогает ВСУ

В условиях борьбы с российской агрессией объединились все украинцы, в том числе и предприниматели, - и государство, возможно, впервые в истории делает веские шаги для поддержки бизнеса.

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Об этом в рамках национального телемарафона высказался управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот.

"Я вижу, что почти каждый бизнес так или иначе пытается помочь... Сейчас я вижу, что весь бизнес без исключения - не только мы, и мы не являемся какими-то героями, - объединился и помогает так, как может... и я надеюсь, что это будет проявляться все больше и больше", - сказал управляющий партнер холдинга TECHIIA, сообщает Телеграф.

Он обратил внимание, что кто-то афиширует свою помощь, а кто-то не хочет или опасается атак России.

"Кто-то может афишировать это, кто-то не хочет афишировать, кто-то немного испуган, чем это (помощь) закончится. Ведь когда ты говоришь, насколько ты помогаешь, как ты помогаешь, то в той или иной степени становишься целью (для атак РФ). Мы же пытаемся как-то отбить врага и остановить его цепочки снабжения, то враг может пытаться подбить цепочки помощи ВСУ", - пояснил Крот.

Отметим, Олег Крот выделил в поддержку украинской армии беспрецедентную сумму – около 60 миллионов долларов.