Как 170 миллионов гривен от Food for Ukraine стали инвестицией в поддержку страны

У пункта выдачи помощи в одном из районов Киева люди начинают собираться ещё до начала. Кто-то держит ребёнка за руку, кто-то пришёл вместе с соседкой. У кого-то в руках хозяйственная тележка, ведь так легче донести пакет домой. Так выглядит обычный день выдачи продуктовой помощи фонда Food for Ukraine.

Здесь собираются разные люди, но их объединяет одно — потребность в поддержке.Мама с двумя детьми, которая несколько месяцев назад выехала из оккупации. Многодетная семья, пытающаяся сохранить привычный ритм жизни несмотря на войну. Пожилой мужчина, живущий один и впервые пришедший за помощью.

У каждого из получателей своя история. И почти в каждой есть момент, когда поддержка приходит особенно вовремя.

Именно для этого уже пятый год работает фонд продовольственной помощи Food for Ukraine, основанный бенефициаром сети NOVUS Раймондасом Туменасом.

Что стоит за цифрами

Когда говорят о гуманитарных инициативах, обычно упоминают большие цифры. Но в этой истории за ними стоят вполне конкретные вещи.

С начала полномасштабной войны фонд направил на закупку продуктов более 170 миллионов гривен. Это 145 грузовых автомобилей с продовольствием, которые доставляли помощь в разные регионы Украины.И более 350 тысяч продуктовых наборов, полученных семьями.

Каждый набор содержит базовые продукты повседневного потребления: крупы, консервы, масло, сладости и другие товары длительного хранения. То, что помогает семье на какое-то время закрыть самый простой, но жизненно важный вопрос, чем накормить близких.

По словам команды фонда, главный принцип работы — регулярность. Помощь должна приходить системно.

Куда передают гуманитарную помощь

Продукты распределяются через громады, социальные службы и волонтёрские организации. Часть помощи направляется в города, которые сегодня особенно нуждаются в поддержке. Например, в Харьков уже отправился десятый грузовой автомобиль с продовольствием. В экстренных ситуациях фонд также оперативно передает продуктовые наборы семьям, пострадавшим после обстрелов, а также поддержку получают дети, потерявшие родителей из-за войны.

Отдельным направлением стала работа с пунктами обогрева. Во время массовых отключений электроэнергии они превратились в места, где люди могут не только согреться, но и немного перевести дух. Фонд передаёт туда продукты, чтобы в этих пространствах люди могли получить горячую еду или продуктовый набор для семьи.

Бизнес, который решил действовать

Инициатива создания фонда принадлежит бенефициару NOVUS Раймондасу Туменасу. Компания с литовскими корнями работает в Украине уже много лет и стала частью местной экономики и городских сообществ. После начала полномасштабной войны решение помогать было принято быстро.

Мы работаем здесь много лет, и эта страна стала частью нашей жизни. Когда началась война, было очевидно, что мы должны поддержать людей. За это время более 350 тысяч семей получили продуктовые наборы, и работа продолжается. Я очень благодарен всем партнёрам, которые присоединились к этой инициативе Раймондас Туменас бенефициар NOVUS и основатель Food for Ukraine

В условиях войны многое в жизни становится непредсказуемым. Люди теряют дом, работу, привычные планы. Иногда помощь выглядит очень просто — это пакет с продуктами, который человек несёт домой. Но именно такие простые вещи могут вернуть ощущение стабильности хотя бы на какое-то время.

Руководитель фонда Food for Ukraine Нериюс Удренас говорит, что самая важная часть этой работы — встречи с людьми на выдачах помощи.

Это помогает лучше понимать, что происходит на самом деле, какие потребности сейчас есть. Каждая раздача открывает новые истории. Кто-то только вернулся из эвакуации, кто-то потерял работу, кто-то воспитывает детей в одиночку. Иногда приходят семьи, которые совсем недавно пережили обстрелы или потеряли близких из-за войны. Люди очень разные, но почти все говорят об одном: в сложный момент важно знать, что ты не остался один Нериюс Удренас руководитель фонда Food for Ukraine

По словам команды фонда, именно эти истории объясняют, почему работа продолжается.

И пока грузовики с продовольствием продолжают приезжать в громады, а пакеты расходятся по семьям, эта система поддержки продолжает работать. Для тысяч украинских семей это означает главное — что о них помнят.