Проєкт Food for Ukraine інвестував у підтримку країни 170 млн грн

Біля пункту видачі в одному з районів Києва люди починають збиратися ще до початку. Хтось тримає дитину за руку, хтось прийшов із сусідкою. У когось у руках візочок для покупок, щоб легше було донести пакет додому. Так виглядає звичайний день видачі продуктової допомоги від фонду Food for Ukraine.

Тут збираються різні люди, але їх об’єднує одна потреба — підтримка.Мама з двома дітьми, яка кілька місяців тому виїхала з окупації. Багатодітна родина, що намагається втримати звичний ритм життя попри війну. Літній чоловік, який живе сам і приходить по допомогу вперше.У кожного з отримувачів своя історія. І майже в кожній історії є момент, коли підтримка приходить дуже вчасно.

Саме для цього вже п’ятий рік працює фонд продовольчої допомоги Food for Ukraine, заснований бенефіціаром мережі NOVUS Раймондасом Туменасом.

Як працює допомога

Коли говорять про гуманітарні ініціативи, зазвичай згадують великі цифри. Але в цій історії вони означають дуже конкретні речі.

З початку повномасштабної війни фонд спрямував на закупівлю продуктів понад 170 мільйонів гривень. Це 145 вантажівок із продовольством, які доставляли допомогу до різних регіонів України. І це понад 350 тисяч продуктових наборів, які отримали родини.

У кожен набір кладуть базові продукти щоденного споживання: крупи, консерви, олія, солодощі та інші товари тривалого зберігання. Те, що допомагає родині на певний час закрити найпростішу, але критично важливу потребу у їжі.

За словами команди фонду, головний принцип роботи — регулярність. Допомога має приходити системно.

Куди їдуть вантажівки

Продукти розподіляють через громади, соціальні служби та волонтерські організації. Частина допомоги спрямовується до міст, які сьогодні особливо потребують підтримки. Наприклад, до Харкова вже вирушила десята вантажівка з продовольством. У разі надзвичайних ситуацій фонд також оперативно передає продуктові набори родинам, які постраждали від обстрілів, а також підтримку отримують діти, що втратили батьків через війну.

Окремим напрямком стала співпраця з пунктами обігріву. Під час масових відключень електроенергії вони перетворилися на місця, де люди можуть не лише зігрітися, а й трохи перевести подих. Фонд передає туди продукти, щоб у цих просторах люди могли отримати гарячу їжу або продуктовий пакет для родини.

Бізнес, який вирішив діяти

Ініціатива створення фонду належить бенефіціару NOVUS Раймондасу Туменасу. Компанія з литовським корінням працює в Україні багато років і стала частиною місцевої економіки та громад.

Після початку повномасштабної війни рішення допомагати прийшло швидко.

Ми працюємо тут багато років, і ця країна стала частиною нашого життя. Коли почалася війна, було очевидно, що ми маємо підтримати людей. За цей час понад 350 тисяч родин отримали продуктові набори. І ця робота триває. Я дуже вдячний усім партнерам, які долучилися до цієї ініціативи Раймондас Туменас бенефіціар NOVUS і засновник Food for Ukraine

В умовах війни багато речей у житті стають непередбачуваними. Люди втрачають дім, роботу, звичні плани. Іноді допомога виглядає дуже просто: пакет із продуктами, який людина несе додому. Але саме такі прості речі можуть повернути відчуття стабільності, хоча б на певний час.

Керівник фонду Food for Ukraine Неріюс Удренас каже, що найважливіша частина роботи — це зустрічі з людьми на видачах допомоги.

Це допомагає краще розуміти, що відбувається насправді. Кожна роздача відкриває нові історії. Хтось щойно повернувся з евакуації, хтось залишився без роботи, хтось один виховує дітей. Іноді приходять родини, які нещодавно пережили обстріли або втратили близьких через війну. Люди дуже різні, але майже всі говорять про одне: у складний момент важливо знати, що ти не залишився сам Неріюс Удренас керівник фонду Food for Ukraine

Саме ці історії, за словами команди фонду, пояснюють, чому робота продовжується.

ood for Ukraine інвестував у підтримку країни 170 млн грн

І поки вантажівки з продовольством продовжують приїжджати до громад, а пакети розходяться по родинах, ця система підтримки продовжує працювати. Для тисяч українських сімей це означає головне — що про них пам’ятають.