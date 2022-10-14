Как успехи на фронте вдохновляют предпринимателей. НБУ отчитался об улучшении деловых ожиданий бизнеса.

В сентябре украинский бизнес из сферы услуг улучшил ожидания своей деятельности, о чем свидетельствуют результаты ежемесячного опроса НБУ. Если в августе диффузный индекс составлял в среднем по стране 39,6, то уже в сентябре – 43,4 (чем показатель выше, тем лучше ожидания).

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Как объясняет НБУ, представители этой сферы смягчили негативные оценки по объемам предоставленных услуг (с 41,3 в августе до 45,1 в сентябре), в том числе и находящихся в процессе выполнения (с 38,4 до 46, 3), а также по объемам новых заказов (с 36,4 до 43,4).

В то же время, предприниматели ухудшили ожидания повышения цен (тарифов) на собственные услуги на фоне роста закупочных цен. Если в августе ДИ ожидания подорожания оказываемых услуг составлял 59,5, то в сентябре – 57,8.

Вместе с тем стало больше представителей бизнеса, которые планируют увольнять работников: в августе индекс был 45,5, а в сентябре – 43.

Продвижение ВСУ заряжает бизнес оптимизмом

Улучшение настроений именно в сфере услуг явилось главным фактором улучшения индекса ожиданий среди предпринимателей в целом с 44,1 в августе до 46,1 в сентябре.

Дело в том, что победоносное контрнаступление на фронте в последние недели имеет прямую связь с прогнозами предпринимателей: чем успешнее в ВСУ обстоят дела на поле боя, тем лучше ожидания. Это четкая закономерность.

"Я даже знаю предпринимателей, которые начинали недавно деятельность и понимали, что работают в убыток. Да, некоторое время им придется потерпеть, но они настроены по поводу будущего оптимистично и верят в быстрое возобновление своей деятельности", - пояснил в комментарии Delo.ua председатель экспертно -аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, это правда.

Слова эксперта совпадают, например, и с результатами последнего исследования Американской торговой палаты в Украине, согласно которым после более чем 220 дней полномасштабной войны 77% компаний-членов Палаты верят, что война закончится в следующем году. А 92% компаний полагают, что в войне победит Украина.

Промышленники волнуются из-за сокращения экспорта

Промышленники несущественно улучшили ожидания, пересмотрев свои экономические перспективы в лучшую сторону. Если в августе ДИ составлял 46,7, то в сентябре – 47,1. Как добавляет Кушнирук, представители сферы услуг отличаются большим оптимизмом, чем промышленники по нескольким причинам.

"Сфера услуг теснее связана с населением: люди возвращаются из-за границы, а с ними – и спрос на услуги. От ремонта сантехники к – автомобилям. То же касается и населения на освобожденных территориях. Сфера услуг не требует таких расходов клиентов", – говорит он.

Производство товаров прочнее привязано к сырью, полуфабрикатам, транспортной инфраструктуре и мощностям, поэтому и нарастить темпы этой отрасли сложнее, чем поставщикам услуг.

"Второй месяц подряд респонденты ожидают увеличения объемов изготовленной продукции: ДИ – 51,7 (в августе – 51), что, прежде всего, обусловлено ростом оценок по объемам новых заказов на продукцию (ДИ в сентябре вырос до 50,2)", – отмечает в отчете НБУ.

Ожидания объемов новых экспортных заказов промышленники оставили почти неизменно пессимистическими: ДИ в сентябре составил 46,1 (в августе – 46,7).

Как и у представителей сферы услуг, у промышленников на фоне негативных ожиданий роста цен на сырье и материалы, сохраняются аналогичные ожидания относительно объемов продукции собственного производства. ДИ по этим показателям в сентябре составил 43,4 и 72,4 соответственно (в августе – 41,1 и 75). Оценка общей численности работников в промышленности также не обозначена оптимизмом: в сентябре ДИ по этому показателю составил 43,4 (в августе был 43,6).

Строители будут увольнять работников

Строительные компании оценку перспектив своего бизнеса практически не изменили. И тому есть три причины: низкая финансовая способность потребителей, стагнация смежных рынков, сезонный фактор. ДИ строительного сектора в сентябре составил 41 (в августе – 41,2).

"Респонденты имели пессимистические, однако несколько более сдержанные ожидания относительно объемов выполненных работ и новых заказов: ДИ - 43,5 и 41,3 соответственно (в августе - 42,5 и 37,5). Одновременно не ожидается увеличение объемов закупки сырья и материалов : ДИ – 41,3 (в августе – 45)", – объясняет НБУ.

Параллельно строители настроены на рост цен на собственную продукцию (ДИ с 65 в августе подрос до 69,6 в сентябре) на фоне высокой прогнозной стоимости услуг подрядчиков (повышение ДИ с 27,5 до 23,9) и закупочных цен (рост ДИ с 7 ,5 до 13).

Как подчеркнул директор агентства недвижимости КиевДимСервис Андрей Романов, единственный фактор, который препятствует застройщикам поднимать стоимость квадратных метров еще больше, страх потерять покупателей.

"В большинстве своем компании не могут позволить себе такой скачок, потому что это не соответствует покупательной способности покупателей. Поэтому девелоперы и ищут баланс. В целом некоторые компании даже привязались к доллару за квадратный метр", – говорит эксперт.

Кроме того, как говорится в опросе НБУ, руководители строительного сектора ухудшили свои оценки по общей численности трудоустроенных работников. Для сравнения, в августе индекс составил 45, а в сентябре – 39,1.

Розничная торговля озабочена резким ростом цен

Впервые с начала этого года оценки респондентов сектора торговли приблизились практически к нейтральному уровню: ДИ повысился до 49,9, хотя в августе составил 47,4.

"Предприятия торговли оптимистично настроены по товарообороту и объему закупки товаров для продажи: ДИ – 50 и 52 соответственно (в августе – 47,3 и 48,9)", – констатирует НБУ.

Параллельно представители сектора торговли ожидают существенного роста стоимости товаров в продаже, что связано с высокими закупочными ценами. Хотя и прогнозы по отпускным и закупочным в сентябре несколько улучшились: ДИ – 80,1 и 15,8 соответственно (в августе – 77,7 и 12,5 соответственно).

Вдобавок торговцы слегка улучшили ожидания относительно сокращения объема своих торговых сетей, но соответствующий показатель все еще на критически низком уровне. Если в августе индекс составлял 38, то в сентябре – 39,3.

"Респонденты сектора и дальше ожидают снижения запасов/остатков товаров для продажи: ДИ – 54,6 (в августе – 54,9). Как и в других секторах, сохраняются пессимистические прогнозы по численности работников: ДИ – 48 (в августе – 45, 1)", – свидетельствуют данные опроса НБУ.