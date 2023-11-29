Как вывести украинский agrifood-сектор на новый качественный уровень? - Инсайты от экспертов New Food Summit 2023

New Food Summit — первое событие об идеях, технологиях и бизнесах, меняющих рынок еды — собрало 21–22 ноября в Киеве более 450 представителей пищевой, аграрной и перерабатывающей отраслей, продуктового ритейла, food tech-стартапов и заинтересованных в рынке инвесторов.

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Ключевые игроки отрасли и представители государства обсуждали, какая стратегия развития AgriFood-сектора позволит Украине стать влиятельным игроком на мировом рынке еды.

Вопрос продовольственной безопасности значительно обострился с началом горячей фазы войны России против Украины. Чтобы выжить и конкурировать в мире за новые ограничения — логистические, безопасные, финансовые — украинские агропроизводители и производители продуктов питания должны построить более сложные, не сырьевые бизнес-модели. “Безопасность будет темой номер один на долгие десятилетия и будет влиять на все наши решения - стратегические и операционные”, — говорит Евгений Глебовицкий , эксперт по долгосрочным стратегиям, основатель компании pro.mova.

Экосистемное мышление как ответ на глобальные угрозы

“Чтобы трансформировать agri-food-сектор в Украине, нужно сформировать экосистему , которая связала бы не только бизнес, но и призвала к диалогу научное сообщество, университеты и государство. Именно тогда в Украине будут сформированы инновационная среда и наукоемкие направления, начнут появляться прорывные продукты”, — такую мысль выразила Елена Вовк , совладелица биотехнологической компании Enzym Group и петфуд-производитель Kormotech.

Борис Шестопалов, основатель и инвестор Volia Agri-Food Park, совладелец и генеральный директор группы компаний HD-group, совладелец GFS Group, рассказал о примерах Нидерландов, Израиля и Дании, которые в свое время имели гораздо хуже Украины стартовые условия развития, но смогли построить эффективную экономику благодаря развитию кластеров и экосистем.

“Если взглянуть на корневую причину их успеха, то ответ лежит в логике взаимодействия – это реальное, а не формальное сотрудничество всех игроков. В этих странах успешно работает известный triple helix - государство + бизнес + наука и образование. И такое взаимодействие способствует формированию экосистемных решений», – отметил идеолог New Food Summit. Чтобы создать историю украинского коллективного успеха, нужно научиться не только сплачиваться вокруг общей беды, но и объединяться ради общей цели развития и прибыли.

Цивилизованный мир движется в сторону открытых экосистем, где кооперация является более успешной моделью развития по сравнению с конкуренцией — на это обратила внимание Надежда Бигун , заместитель министра экономики Украины. По ее словам, государство будет делать все возможное для поддержки производителей, желающих производить продукты с добавленной стоимостью, поскольку именно увеличение переработки в структуре ВВП, переход к более сложной структуре экономики позволит вырваться из ловушки бедности и превратиться в богатую страну, в которой захотят. жить наши дети.

“Agri-food сектор нового поколения – это точно смещение в сторону food. Люди ведь не едят пшеницу или кукурузу — люди едят котлеты, хлеб, другие продукты. Задача МХП состоит в том, чтобы и компанию трансформировать в сторону кулинарности и быть примером для бизнесов в Украине, что нужно производить продукты с высокой добавленной стоимостью. Мы считаем, что Украина должна быть не просто поставщиком аграрной продукции в мире — она должна стать игроком глобального рынка продуктов питания», — отмечает Дмитрий Зозуля , советник председателя правления МХП по M&A, председатель Наблюдательного совета фонда MHP Food Invest.

По словам Петра Пилипюка , совладельца и генерального директора международной компании Modern Expo, у Украины есть огромный потенциал развития. Украинцы отличаются от "сытой Европы" тем, что готовы принимать существующие риски и создавать прорывные инновации. “Мы видим, что по сравнению с европейским ритейлом украинский – чрезвычайно инновационный и прогрессивный. Благодаря талантам, упорству и трудолюбию украинцы могут качественно менять целые отрасли”, – считает эксперт.

Петр Пилипюк рекомендует не бояться экспериментировать и ошибаться, но ошибаться как можно скорее и дешевле. «Быть современными значит первыми оказаться в будущем. А для этого нужно сначала запланировать это будущее, а потом его создать», – уверен Пилипюк.

В ходе дискуссии об источниках финансирования украинского agrifood-сектора Александр Грибан, руководитель инвестиционной команды Advantage Ukraine, отметил, что внутренние ресурсы и инвестиции сейчас более доступны для украинских компаний. "Если мы говорим о лучших источниках финансирования объемом до 50 млн долларов, исходя из легкости и скорости получения, сейчас это внутренние гранты от государства или организаций, а также средства от украинских банков", - подчеркнул Александр Грибан.

Как мировые тренды на рынке еды влияют на украинских игроков?

Третья технологическая революция в выращивании и производстве пищи происходит прямо сейчас, и мы все являемся ее свидетелями. Существует много контраверсионных трендов, но суть революции – в расширении классического треугольника “доступность пищи – полезность продуктов – вкусные вкусы”. Если производители смогут предложить потребителям удешевление пищи, увеличение ее полезности (например, фортификацию продуктов питания полезными веществами, увеличение количества суперфудов и т.п.), а также сохранение вкусов, которые нравятся потребителям, на рынке пищи произойдут новые значительные изменения.

Что касается ключевых тенденций, к которым следует присмотреться украинским производителям, Елена Вовк акцентировала внимание на двоих. Первая скорость, поскольку большинство современных людей не могут себе позволить по несколько часов посвящать приготовлению пищи. Это ускоряет развитие трендов ready to eat/ready to cook, влияет на переработку, доставку, цифровые приложения и т.д.

“Второй тенденцией является способ обработки продуктов, как ферментация. Это очень старая технология, которая сейчас становится актуальной. Почему? Чтобы накормить 8 млрд человек, животных протеинов будет недостаточно. Растительные альтернативы не совершенны с точки зрения экологии и состава. Ферментация же очень перспективна с точки зрения бережливости к внешней среде, пользе и развитию новых вкусов», — отметила спикер.

И еще производителям следует понимать, что украинские потребители становятся более сознательными и готовыми к новым продуктам и инновациям, чем сами производители. Это мотивация для них активно развиваться, чтобы не проиграть потребителей импорта.

Не менее важный для рынка глобальный тренд по сохранению внешней среды – декарбонизация . “Agri-Food будущего – это полная прослеживаемость продукта от выращивания, переработки и до продажи, и соблюдение базовых принципов устойчивого развития и социальной ответственности. Астарта уже приняла стратегию декарбонизации к 2030 году, целью которой является уменьшение выбросов парниковых газов компании на 44%. Мы также двигаемся в полную прослеживаемость продукции и удлиняем цепь ее глубокой переработки. Если не можем сделать это самостоятельно, привлекаем партнеров, создавая бизнес-экосистему», — убежден Вячеслав Чук, коммерческий директор агропромхолдинга «Астарта».

Одна из важных панельных дискуссий New Food Summit 2023 была посвящена перспективам украинской переработки и поиска новых рынков сбыта . Мнения экспертов пересекались в утверждении, что, несмотря на высокую конкурентность иностранных рынков в области агропереработки, место для украинских производителей там все же есть. “В Европе есть много производителей, но они не всегда гибки и не готовы поступать так, как хочет клиент. И это большое преимущество украинских производителей, потому что мы клиентоориентированы и адаптивны”, - убежден Юрий Пульгун, директор CPG Refine.

“Сегодня есть много возможностей, чтобы работать на внешних рынках, тем более если речь идет о продукции с добавленной стоимостью. Переработка помогает разрешать некоторые логистические проблемы, создавать дополнительные рабочие места, увеличивать налоги, развивать альтернативную энергетику. Развитие перерабатывающего направления также будет способствовать объединению игроков рынка, будет стимулировать создание новых бизнесов”, - убежден Евгений Садовый, директор по переработке продуктов сельскохозяйственного производства агропромхолдинга "Астарта".

New Food Summit будет собирать локальных и международных игроков ежегодно

“New Food Summit – первый шаг в создании платформы, объединяющей ключевых игроков пищевой, перерабатывающей и аграрной отраслей. Мы уверены, что их системный диалог и взаимодействие между собой, а также с представителями государства, научно-образовательного сообщества и других важных сфер позволит создать в Украине AgriFood-сектор нового поколения”, - считает Алла Липинская, продюсер New Food Summit.

"Украинскому AgriFood-рынку давно требовалась мощная площадка для общения, и мы надеемся, что New Food Summit даст толчок к развитию новых коллабораций, развитию foodtech-стартапов и созданию прорывных продуктов", - резюмирует Ирина Бондаренко, сопродюсер New Food Summit. IdeasFirst.

Организатор мероприятия компания IdeasFirst, генеральный партнер события Volia Agri-Food Park и интеллектуальный партнер Enzym Group планируют, что событие станет ежегодным и будет собирать как украинских, так и глобальных игроков, осенью в преддверии выставочного сезона.